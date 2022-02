Czy na kwarantannie praca zdalna jest obowiązkowa? Co z chorobowym? Rzecznik ZUS odpowiada

Kwarantanna 2022. Najważniejsze zasady w lutym 2022 roku. Czy na kwarantannie konieczna jest praca zdalna? Czy potrzebne jest zwolnienie lekarskie?

- Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych, czyli wynagrodzenia za okres choroby lub do zasiłku chorobowego - odpowiada Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku

Jak zaznacza na kwarantannie można pracować zdalnie, ale za zgodą pracodawcy. - Pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, że wyraża zgodę na świadczenie pracy zdalnie w czasie kwarantanny - wskazuje

Praca na kwarantannie. Czy trzeba pracować zdalnie?

Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku, wyjaśnia, że pracownik na obowiązkowej kwarantannie może pracować, ale za zgodą pracodawcy.

W takim przypadku przysługuje mu wynagrodzenie za pracę (100 proc.). Jeśli w tym czasie nie może pracować z uwagi na stan zdrowia, przysługuje mu zasiłek chorobowy (80 proc.).

- To oznacza, że pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, że wyraża zgodę na świadczenie pracy zdalnie w czasie kwarantanny i prosi o wypłatę wynagrodzenia za pracę za ten okres. Nie można jednocześnie pracować i dostawać i zasiłku chorobowego - podkreśla.

- Dodajmy, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza, bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie - zauważa.

Kwarantanna 2022. Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy

Jednak obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych, czyli wynagrodzenia za okres choroby lub do zasiłku chorobowego.

W przypadku kwarantanny zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne.

- Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby odbywającej kwarantannę stosuje się zasady ogólne określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - podkreśla rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku.

Kwarantanna. "Kto nie bierze chorobowego może pracować zdalnie"

- Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny, a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę, może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego i pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „chorobowego”, może zdalnie pracować - dodaje Kowalska-Matis.

Jak przypomina, w ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r., zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

W takim przypadku jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do zasiłku chorobowego.

