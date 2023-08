1 września ważne zmiany w aptekach. Za te leki pacjenci zapłacą więcej, za inne mniej

Od 1 września 2023 roku będą obowiązywały nowe listy leków refundowanych

Od 1 września zmiany w aptekach. Niektóre leki będą tańsze, inne zdrożeją

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także obwieszczenie w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Nowe listy wchodzą w życie od 1 września 2023 roku.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, ogółem do wykazu zostało dodanych 86 produktów bądź nowych wskazań. Dla 93 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 7 359,12 zł).

Dla 47 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,41 zł do 266,39 zł). Zaś dla 637 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 65,23 zł). Największa zmiana w dopłacie będzie w zakresie leku stosowanego w schizofrenii Trevicta (paliperidonum) 525 mg.

W przypadku 694 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Ta największa dotyczy produktu Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml.

Dla 363 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 334,52 zł).

Dla 665 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 23,93 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 47 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Od września 2023 roku będą dwa nowe programy lekowe:

B.148 leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium substancją czynną dostarlimab (Jemperli).

B.149 leczenia pacjentów z chorobą przeciwko gospodarzowi ruksolitynibem (Jakavi), dla pacjentów z ostrą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) oraz przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD).

Zmiany dotyczą też programy B.12 FM w zakresie hematoonkologii. W ramach Funduszu Medycznego będzie finansowana terapia CAR-T z zastosowaniem breksukabtagenu autoleucelu (Tecartus) w części IV.B. programu lekowego chorym na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (MCL).

Nową substancją jest selpercatinib (Retsevmo), która będzie refundowana w programie B.108 leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy, obok dotychczas finansowanego wandetanibu.

