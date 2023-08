1 listopada zmienią się ceny tych leków. Pacjenci mogą szukać tańszych aptek

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która czeka na podpis prezydenta, zawiera zmiany w zakresie receptury aptecznej. Będzie wpływała na apteki, ale też na pacjentów

Zgodnie z nowymi przepisami, pacjent zapłaci za lek recepturowy ryczałt, jak dotychczas, ale może ponieść dodatkowo wyższe koszty, jeżeli apteka nabyła surowce po cenie wyższej niż limit finansowania

Pacjent w obliczu nieakceptowalnej dopłaty będzie miał silny bodziec do zrealizowania recepty w aptece, w której nie są zawyżane ceny surowców - ocenia Ministerstwo Zdrowia

Cena za lek recepturowy: ryczałt plus ewentualnie różnica od limitu

Nowelizacja ustawy refundacyjnej niesie zmiany w zakresie leków recepturowych przygotowanych z surowców farmaceutycznych. Obecnie jeszcze, zanim przepisy nowelizacji wejdą w życie, leki te są wydawane za odpłatnością ryczałtową. Jej wysokość to 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 18 złotych.

Nowelizacja wprowadza inny sposób naliczania odpłatności pacjenta za taki produkt. Zgodnie z dodanymi przepisami art. 6 ust. 8a-e, poza ryczałtem, chory będzie musiał dopłacić różnicę ceny do limitu.

Art. 6 ust. 8b: Nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców nabytych przez aptekę po cenie nabycia wyższej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej, pacjent dopłaca różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego, a wysokością limitu finansowania danych surowców farmaceutycznych.

Zmiany wejdą w życie 1 listopada 2023 roku.

Jest to rozwiązanie analogiczne jak w przypadku refundowanych leków gotowych sprzedawanych w aptece. Kwota, jaką za lek płaci pacjent (chyba, że jest w grupie osób uprawnionych do otrzymywania produktów bezpłatnie), jest pochodną poziomu odpłatności (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.) oraz limitu, do którego lek jest finansowany przez NFZ. Jeśli cena detaliczna leku jest taka sama jak limit finansowania, pacjent zapłaci 3,20 zł, 30 lub 50 procent ceny. Jeśli zdecyduje się na zakup droższego leku, powyżej limitu finansowania przez NFZ, musi dopłacić dodatkowo tę różnicę z własnej kieszeni. Teraz ta sama zasada ma obowiązywać w przypadku leków recepturowych.

Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych leku, który dopełnia 15 procent obrotu ilościowego. W przypadku leków recepturowych limit finansowania również ustalono na poziomie 15 percentylu z rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego.

Ustalono, że limit finansowania surowca farmaceutycznego w każdym kolejnym roku, nie może być wyższy niż 30 percentyl rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego z roku poprzedzającego rok ubiegły. Wykaz limitów finansowania będzie ustalany coroczne przez prezesa NFZ do 1 czerwca danego roku i będzie obowiązywał od 1 lipca danego roku.

Plan zmiany był sygnalizowany przez resort zdrowia już kilka lat temu, kiedy zauważono rosnące wydatki NFZ na leki recepturowe, przy malejącej liczbie recept na te produkty. Średnia wartość refundacji recepty na lek recepturowy to 65 zł w 2015 roku, 140 zł w 2019 roku, 209 zł w 2022 roku, 264 zł w 2023 roku - podaje wyliczenia MZ.

Uznano, że z braku mechanizmów kontrolujących maksymalną cenę surowców farmaceutycznych, ich koszt był sztucznie zawyżany. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie mechanizmów limitujących cenę leku.

Dodatkowo resort zdrowia nałożył ograniczenie w wysokości marży na leki recepturowe - pozostawił marżę detaliczną w wysokości 25 proc. liczoną od kosztu jego sporządzenia, ale wynoszącą nie więcej niż koszt wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych (tzw. taxa laborum, wynosząca 24,66 zł) - art. 7 ust. 8.

Pacjent będzie szukał "tańszej' apteki"?

Jak to może przełożyć się na koszty ponoszone przez pacjenta? W obecnym systemie pacjent płaci za lek niezmienną kwotę ryczałtu. Różnice w cenie surowców pokrywał NFZ.

Po zmianie przepisów dużo będzie zależało od konkretnej apteki. Jeśli kupi surowce w cenie limitu, pacjent zapłaci tylko ryczałt. Jeśli apteka nabędzie droższy surowiec, różnicę między wartością użytych surowców zakupionych po cenie wyższej od limitu dopłacać będzie pacjent. Może to oznaczać, przynajmniej chwilowo po wprowadzeniu zmian, powrót do turystyki zdrowotnej, w poszukiwaniu "tańszej" apteki.

Ministerstwo Zdrowia nie podało oceny skutków regulacji w tym zakresie. Wspomina jedynie, że "dotychczasowa refundacja płatnika nie zostanie przeniesiona na pacjenta, a opłaty obciążą pacjenta w niewielkim stopniu".

"Pacjent nie zrealizuje recepty w aptece, w której są zawyżane ceny składników – zrealizuje ją w innym miejscu. Należy założyć, że wyższe dopłaty nie będą miały miejsca zwłaszcza po ustabilizowaniu rynku, ze względu na wprowadzane rozwiązanie. Pacjent w obliczu nieakceptowalnej dopłaty będzie miał silny bodziec do zrealizowania recepty w aptece, w której nie są zawyżane ceny surowców. Dzięki temu zostaną wyeliminowane bodźce do nieograniczonego zawyżania kosztów surowców przez dostawców lub apteki" - ocenia resort zdrowia.

Ministerstwo zachęca też do wybierania gotowych odpowiedników, które obecnie istnieją dla wielu leków recepturowych.

