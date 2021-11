Zamiast obostrzeń obniżone limity. Kraska: Zrobimy to z wyłączeniem osób zaszczepionych

Gościem audycji "Sygnały Dnia" Programu 1 Polskiego Radia był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który odniósł się do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Jak zaznaczył wiceszef resortu zdrowia, wyznacznikiem kolejnych możliwych obostrzeń będzie obecny tydzień. To właśnie w najbliższych dniach rząd może podjąć kolejne kroki w walce z pandemią. Jednak jak zapewnił, nie ma na razie zaleceń dotyczących lockdownu.

- Zobaczymy, jaka jest utrzymująca się tendencja. Czy to jest tendencja wzrostowa na poziomie 100-110 proc., jak mieliśmy już w poprzednich dniach, czy to będzie tendencja wzrostowa zdecydowanie mniejsza. Od to tego będzie zależało, jakie podejmą będziemy podejmowali decyzje - powiedział wiceminister Kraska.