Zaburzenia składu mikrobioty wpływają na rozwój chorób alergicznych. Jak sobie dziś z tym radzimy?

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Coraz więcej wiemy o wpływie mikrobioty na organizm człowieka i ryzyko rozwoju różnych chorób. Czym w ogóle jest mikrobiota?

Prof. Paweł Majak: Mikrobiota to cały ekosystem mikroorganizmów, który zasiedla daną niszę. W organizmie człowieka mikrobiota obecna jest prawie wszędzie. Najliczniej zasiedla przewód pokarmowy, ale również układ oddechowy oraz skórę. Ten ekosystem pozostaje w ścisłej interakcji z miejscem swojej lokalizacji, czyli komórkami nabłonka i układem immunologicznym błon śluzowych lub skóry. Ślady tej interakcji bez trudu możemy odnaleźć w całym organizmie.

Jaka jest zależność między mikrobiotą człowieka a rozwojem chorób przewlekłych o podłożu zapalnym, w tym alergicznych?

Takich zależności widzimy coraz więcej. Wpływ dysbiozy, czyli zaburzenia składu mikrobioty, na choroby alergiczne możemy rozpatrywać w trzech aspektach: ryzyka rozwoju chorób alergicznych, ryzyka utraty kontroli objawów tej choroby oraz stopnia odpowiedzi na leki.

To bardzo złożony i wielowątkowy mechanizm. Najłatwiej zwizualizować go za pomocą hipotezy higienicznej. W chwili obecnej uznawana jest za podstawową hipotezę tłumaczącą narastającą częstość chorób alergicznych. Zakłada ona, że środowisko ludzi żyjących w cywilizacji wielkomiejskiej, według zachodniego stylu życia, ogranicza wpływ mikrobioty na dojrzewający układ immunologiczny.

Wydaje się, że eubiotyczne (czyli prawidłowe) mikrośrodowisko kształtuje mechanizmy immunoregulacyjne. Proces ten zaczyna się jeszcze w okresie prenatalnym i trwa przez całe życie, ale kluczowy jest w okresie pierwszego tysiąca dni życia człowieka.

Jak ma się do tego powiedzenie, że nadmierna higiena może powodować alergie?

Ta koncepcja jest ciągle aktualna, ale myślę, że zbyt upraszczająca. Niekoniecznie jest tak, że zaburzenia mikrobioty dotyczą tylko dzieci wzrastających w hermetycznych i sterylnych warunkach. Do procesów dysbiozy i ryzyka rozwoju chorób alergicznych dochodzi też w organizmie człowieka, który nie żyje w tak sterylnym środowisku. Mając klucz do mikrobioty rozumiemy tę hipotezę dużo szerzej – jako zaburzenia interakcji między mikrobiotą a nabłonkiem i całym układem odporności ze wszystkimi konsekwencjami.

Jakie czynniki najbardziej zagrażają mikrobiocie?

W świetle aktualnych danych wydaje się, że każdy z elementów dysbiozy: zaburzenia proporcji szczepów, redukcja bioróżnorodności oraz obecność patogenów może mieć odmienne konsekwencje metaboliczne i immunologiczne. Wydaje się zatem, że to nie jeden problem, a raczej zbiór problemów.

Z naszych badań wynika, że u dzieci w warunkach przedszkolnych można zdefiniować przynajmniej dwa typy dysbiozy. Jeden związany jest z redukcją bioróżnorodności i obecnością takiej flory patogennej jak pseudomonas w górnych drogach oddechowych. Ten typ dysbiozy wiążemy zwykle z częstymi kursami antybiotykoterapii, przedwczesnym porodem, porodem metodą cięcia cesarskiego. Powyższe typowe czynniki ryzyka zredukowanej bioróżnorodności prowadzą do aktywacji zapalenia typu III (Th17) ze wszystkimi konsekwencjami klinicznymi.

Drugi typ dysbiozy wiąże się z nieprawidłową proporcją szczepów i obecnością innych patogenów (np. gronkowców w górnych drogach oddechowych), a wynika prawdopodobnie z diety bogatej w węglowodany (np. słodycze codziennie diecie). Ten typ dysbiozy związany jest z odmienną odpowiedzią wrodzonego układu odporności.

Nasze prace pokazują jak bardzo złożone jest to zjawisko. Jeżeli dołożymy do tego opisane w innych badaniach czynniki prodysbiotyczne, jak zanieczyszczenie środowiska, dym tytoniowy, przewlekły stres, alkohol, mała aktywność fizyczna, przyjmowanie leków immunosupresyjnych czy też inhibitorów pompy protonowej, to wyłania się obraz mikrobioty jako bioindykatora stylu życia i środowiska życia.

Ciekawym zjawiskiem jest też sezonowość i zależna od niej zmiana flory bakteryjnej. Wraz z jesienną aurą, kiedy robi się zimno i zwiększa się wilgotność, zmienia się nasza flora na skórze oraz w drogach oddechowych. Wraz ze zmianą flory często widzimy narastające objawy AZS, częstsze infekcje, ale też bardziej nasilone objawy u pacjentów z przewlekłym nieżytem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Sezonowość w wielu chorobach bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest ze zmianą składu mikrobioty. To potencjalnie miejsce ewentualnych interwencji farmakologicznych.

Sama suplementacja probiotykami może być niewystarczająca

Mamy alergie pokarmowe, skórne i układu oddechowego. Czy jest tak, że alergiom pokarmowym sprzyja dysbioza układu pokarmowego, a alergiom układu oddechowego dysbioza w drogach oddechowych? Czy w rozwoju zapalenia alergicznego dróg oddechowych może mieć znaczenie również mikrobiom przewodu pokarmowego i skóry?

Oczywiście, że dysbioza lokalna ma swoje lokalne konsekwencje. Na przykład dysbioza w jelitach sprzyja indukcji procesów zapalnych i alergicznych w jelitach. Tak samo jest w układzie oddechowym i na skórze. Lokalna dysbioza oznacza lokalne konsekwencje.

Ale mamy już opisane tak zwane osie jelito-płuca, jelito-skóra, skóra-układ oddechowy. Oś to słowo klucz, które pokazuje, że lokalny problem nigdy nie jest lokalny, tylko się uogólnia. Bardzo dobrze znamy koncepcję united airway diseases, czyli pacjent, który ma niekontrolowane objawy nieżytu nosa, będzie miał również konsekwencje w płucach, większe ryzyko zaostrzeń astmy, POChP i innych zapalnych chorób dróg oddechowych. Ten mechanizm widać również w związkach między skórą a układem oddechowym, przewodem pokarmowym i pozostałymi układami.

Jak to wyjaśnić?

Możemy próbować wyjaśnić te zależności na trzy sposoby. Jedna z koncepcji mówi o migracji flory patogennej. Chodzi tu głównie o szczepy patogenne - tak zwane nosicielstwo określonych patogenów w nosie czy na skórze sprzyja pojawianiu się tych szczepów również w miejscach nietypowych, na przykład w płucach czy w innych miejscach. Szczególnie w osi układ oddechowy-skóra wydaje się to bardzo możliwe. Jeżeli mam gronkowca w nosie, to rośnie ryzyko, że te same gronkowce pojawią się również na skórze.

Ale dużo ważniejszy wpływ mają wspólne mechanizmy immunoregulacyjne wrodzonego układu odporności. Jeżeli dojdzie do pobudzenia immunologicznego lokalnie z powodu dysbiozy, to bodziec odebrany jest przez wrodzony układ odporności w innej części organizmu, ponieważ te mechanizmy są wspólne. Jeżeli na przykład dojdzie do pobudzenia komórek limfoidalnych w jednym miejscu to szereg komórek efektorowych odpowie jak echo w innym miejscu naszego organizmu ze wszystkimi konsekwencjami.

Jeszcze jest trzeci mechanizm, który może uwspólniać to oddziaływanie. To są metabolity. Wiemy, że bakterie są bardzo aktywne metabolicznie i generują lotne związki organiczne, które wchodzą w interakcje z nabłonkiem i nie tylko. Mogą być bodźcem prozapalnym, ale też immunoregulacyjnym.

Czy modulacja mikrobioty może przekładać się korzystnie na rozwój i przebieg chorób alergicznych? Jak możemy ją zmieniać, naprawiać?

Przede wszystkim powinniśmy unikać tego, co generuje dysbiozę. Gdy znamy czynnik, który sprzyja dysbiozie lokalnej, to powinniśmy starać się go unikać. Niewiele z nich jest niemodyfikowalnych. Środowisko wewnątrzdomowe, profil diety, aktywność fizyczna są od nas zależne. Chociaż z pewnością nie jest łatwo trwale zmienić styl życia.

Możemy podjąć próbę suplementacji flory saprofitycznej, której brakuje w danej lokalizacji. Ta konkretna lokalizacja ma znaczenie ponieważ, gdy podajemy probiotyk doustnie, to konsekwencje na skórze lub w układzie oddechowym mogą być poniżej oczekiwań.

Jest jeszcze inna przyczyna nieskuteczności probiotyków. Badania prospektywne potwierdzają, że dysbioza często jest wtórna do toczącego się procesu zapalnego. Jeżeli mamy zapalenie w danym miejscu, to spodziewamy się tam odmiennego profilu białek na komórkach nabłonkowych. Struktury te pełnią funkcję receptorów dla bakterii i umożliwiają ich zasiedlenie. Dlatego nie tylko warunki fizykochemiczne, ale również molekularne determinują skuteczność suplementacji flory. Im cięższe i dużej trwające zapalenie, tym trudniejsze warunki dla eubiotycznej flory.

Dlatego sama suplementacja probiotykami u pacjenta, który ma przewlekłe zapalenie, może być niewystarczająca. W takiej sytuacji musimy dołączyć skuteczne leczenie przeciwzapalne. Wyniki naszych badań potwierdzają, że leczenie glikokortykosteroidami miejscowymi wziewnymi albo donosowymi, wpływa na odwracanie się niektórych procesów dysbiotycznych, nawet bez równolegle prowadzonej suplementacji florą saprofityczną. Jeżeli zaś połączymy te dwa działania, to tym bardziej sprzyjamy powrotowi do zdrowia.

Prof. dr hab. Paweł Majak, pediatra, pulmonolog dziecięcy, alergolog, członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, kierownik Kliniki Pulmonologii Dziecięcej UM w Łodzi

