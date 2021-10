Wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. To jedna z wielu zmian, jakie od nowego roku czekają osoby ubezpieczone

Rewolucja w ZUS dotyczy również między innymi terminów opłacania składki zdrowotnej i zwolnień lekarskich (L4)

Poza tym jedną z najważniejszych zmian jest także zmiana zasad liczenia okresu zasiłkowego. Ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek, bo okres za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy

Będzie wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Od 1 stycznia 2022 roku szykuje się sporo zmian w ZUS. Jedną z nich jest wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zmiana będzie spora, bo zamiast 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, miesięczny zasiłek będzie wynosił 80 proc. O zmianie przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. – informuje ZUS na swojej stronie internetowej.

To niejedyna zmiana w ZUS od nowego roku. Od 1 stycznia opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego, zmieni się także okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

Czytaj również: Zasiłek chorobowy na kwarantannie i izolacji. Kto i na co może liczyć?

L4 na cenzurowanym. Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Zasiłek chorobowy do zwrotu

Sporo zmian w ZUS od 1 stycznia 2022

- Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków – informuje ZUS.

Sprawdź: Koronawirus. 17 października. Kwarantanna. Jakie zasady obowiązują?

Krótszy okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Co do okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia będzie on od nowego roku krótszy.

- Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – wymieniają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

I dodają: Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niedolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

Niższy zasiłek chorobowy i zwolnienie lekarskie po nowemu

To nie koniec. Ogromną zmianą będą nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego. Ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek, bo okres za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy.

Sprawdź: Ogromne zmiany w ZUS. Zasiłek chorobowy zostanie obniżony. Zmienią się też zasady L4

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.