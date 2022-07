Wyroby medyczne: "dzielenie kategorii dla jednej grupy pacjentów bardzo niekorzystne"

Wyczekiwany przez branżę projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych został opublikowany 8 lipca

Do zapisów proponowanych regulacji odniosła się organizacja Technomed

OPPM Technomed część projektowanych zmian uważa za słuszne i właściwe, są jednak zapisy, które mogą wywołać chaos i uderzyć w pacjentów

OPPM Technomed zajęło stanowisko w sprawie projektu

Resort zdrowia opublikował dziś, 8 lipca, projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Odezwał się głos branży: stanowisko przygotowali producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych z zrzeszeni w Technomedzie.

- Zaproponowane w projekcie zmiany są największą nowelizacją przepisów od blisko dekady. Zawierają szeroką gamę zmian w zakresie finansowania wielu grup wyrobów medycznych - pisze Technomed. Projekt rozporządzenia w opinii organizacji jest z jednej strony godny pochwały, ma jednak spore niedociągnięcia. Zmiany w szczególności dotyczą finansowania pieluchomajtek, produktów stomijnych, aparatów słuchowych czy też systemów monitorowania glikemii. Przebudowie uległ także model zaopatrzenia w wózki inwalidzkie. Na co zwrócili uwagę producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych?

- Jako środowisko producenckie dostrzegamy owartość resortu zdrowia na dialog i wprowadzanie nowoczesnych technologii do systemu ochrony zdrowia. Rynek wyrobów medycznych rozwija się bardzo dynamicznie i co dwa, trzy lata pojawia się nowocześniejsze rozwiązanie w danej grupie technologii - przyznaje Technopemd.

- Jako naturalny partner strony rządowej podejmujemy działania na rzecz udostępniania pacjentom nowszych i skuteczniejszych wyrobów medycznych. Należy więc pochwalić sukces wypracowany z Ministerstwem Zdrowia, który odzwierciedlony jest w projekcie i pozwala na zaopatrzenie pacjentów z tracheostomią w wymienniki ciepła i wilgoci oraz na zwiększenie dostępności do wyrobów kompresyjnych na zamówienia i wyrobów seryjnych mających zastosowanie w obrzęku limfatycznym - pisze organizacja.

Jak zauważa Technomed, po raz pierwszy ta grupa pacjentów ma możliwość efektywnego leczenia obrzęku od 1 stopnia w zakresie obu kończyn. Dodatkowo włączono również do zaopatrzenia populację dziecięcą. Organizacja chwali też zwiększenie limitów i rozszerzenie dostępności w grupie czujników do monitorowania glikemii, bowiem liczba osób chorujących na cukrzycę rośnie z każdym rokiem.

"Niektóre zmiany są niepokojące"

Jak zauważa organizacja OPPM Technomed, w projekcie są jednak kategorie w zakresie których zmiany mogą okazać się dla pacjentów niepokojące. Dotyczą one mi.in. osób z wyłonioną stomią. Jak wskazuje stanowisko Technomedu, dotychczasowe zaopatrzenie w zakresie worków i akcesoriów podzielono na 4 grupy, a dodatkowo projekt zakłada wycofanie z finansowania niektórych kategorii produktów.

- Kolejnym niekorzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie 10-procentowej odpłatności dla pacjentów dorosłych, którzy dotychczas korzystali z darmowej opcji zaopatrzenia. Dzielenie kategorii dla jednej grupy pacjentów jest bardzo niekorzystne, gdyż wymaga wystawiania zamiast 1 aż 4 odrębnych zleceń na zaopatrzenie, co mnoży biurokrację i wprowadza duży chaos wśród pacjentów i lekarzy. Obawiamy się, że to rozwiązanie spowoduje duże problemy, gdyż wymaga również zmian systemu po stronie NFZ i wszystkich dostawców. Z obawą patrzymy na te propozycje - zauważa organizacja.

Dodaje, że zmiana na rynku wyrobów chłonnych nie odzwierciedla potrzeb rynkowych: "zdajemy sobie sprawę, iż resort zdrowia miał cel porządkujący we wprowadzaniu dookreślania poziomów chłonności. Jednakże jedocześnie ograniczono finasowanie produktów dla osób mobilnych czy osób mających mniejsze rozmiary" - brzmi stanowisko Technomedu.

W projekcie, który został 8 liopca przekazany do konsultacji publicznych nie ujęto również propozycji zmian w zakresie protez piersi i peruk, co podkreśla Technomed.

- Cieszymy się z wdrażania nowych rozwiązań, ale wciąż są obszary do wprowadzania zmian. Będziemy zatem składać uwagi do przedstawionego projektu, tak aby nie zmieniać tego co dobrze funkcjonuje. Zgadzamy się z resortem zdrowia, że najważniejsze jest dobro i zdrowie pacjentów, więc zmiany muszą iść w tym kierunku - podsumowuje organizacja, w imieniu której stanowisko podpisała prezes zarządu Technomedu Agnieszka Wiśniewska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.