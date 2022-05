Wiceminister zdrowia wyjaśnia, co zmienia stan zagrożenia epidemicznego

W programie "24 pytania" dla Polskiego Radia 24, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po raz kolejny przypomniał, na czym polega wprowadzony od 16 maja stan zagrożenia epidemicznego w kraju.

- Dla Polaka nic się nie zmieni. Zasady, które obowiązywały w epidemii zostały zniesione kilka tygodni temu, więc ten stan, który trwał 2 lata, został zmieniony na stan zagrożenia epidemicznego. Z tego czerwonego światła zmieniamy na żółte. To stan, gdzie cały czas powinniśmy pamiętać, że koronawirus nie zniknął. Dzisiaj z rana mamy informację o tym, że mamy tylko 95 nowych przypadków zakażenia. W tej chwili w szpitalach jest 981 osób, a 50 osób jest podłączonych do respiratora - zaznaczył rozmówca.

Dodał także, że sytuacja dotycząca COVID-19 jest na bieżąco sprawdzana i podał czas, gdy Polska nieco odetchnie od zakażeń.

- Będziemy monitorować stan zakażeń w Polsce. W dalszym ciągu współczynnik reprodukcji wirusa, czyli współczynnik R wynosi obecnie 0,79 i w dalszym ciągu spada. Myślę, że okres wakacyjny jest momentem, gdy możemy troszeczkę pozwolić sobie na „luz”. Jednak jesienią może być znowu dość sporo - wskazał.

Wiceminister Kraska odniósł się także do pytania związanego z napływem uchodźców z Ukrainy.

- Na początku wybuchu wojny, kiedy do Polski zaczęli trafiać uchodźcy, mieliśmy obawy, że może dojść do zwiększenia zakażeń COVID-19 w Polsce, ponieważ poziom wyszczepienia na Ukrainie sięgał niestety tylko 35 proc. Okazało się, że ten ostatni wariant omikron, który uodpornił praktycznie całe populacje, w tym ukraińską, spowodował, że te osoby nie chorowały. Jeżeli chodzi o osoby chore, które musiały być hospitalizowane, to było to około 200 osób. Na dzień dzisiejszy blisko 90 proc. naszej populacji i osób przebywających z Ukrainy posiada tę odporność i przeciwciała - uspokoił.