Wiceminister Kraska: walczymy z receptomatami, mamy przypadek zgonu po tak "przepisanych" lekach

2 sierpnia 2023 r. weszły w życie zmiany w przepisywaniu leków psychotropowych i odurzających

Medycy alarmują, że system blokuje też preskrypcje na niektóre preparaty przeciwbólowe i nie działa nawet po spełnieniu narzuconych wymogów.

Zgodnie z nowymi zapisami prawnymi pacjenci muszą być osobiście badani przez lekarza przed uzyskaniem recepty

Celem jest walka z nadmiarowym przepisywaniem leków przez tzw. automaty do recept. 3 sierpnia w TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o zgonie po lekach, które pacjent pozyskał przez internet

Dodał, że w automatach można było lek "uzyskać praktycznie od ręki, bez jakiegoś konkretnego badania"

Zdaniem Kraski "to nie jest utrudnienie dostępu, to jest ochrona pacjenta przed ewentualnymi skutkami"

Resort na wojnie z automatami do recept

Jak przypomniano na antenie TVP1, 2 sierpnia weszły w życie zmiany w przepisywaniu leków psychotropowych i środków odurzających. Zanim pacjent otrzyma receptę, będzie musiał przejść weryfikację.

- To jest nowe rozporządzenie, które wprowadza rozwiązanie, że aby uzyskać receptę na leki psychotropowe czy odurzające, powinniśmy być osobiście u lekarza, czyli lekarz powinien nas zbadać, powinien stwierdzić, czy my te leki przyjmujemy już od dawna, jaka ilość ostatnio została przepisana - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- To jest związane z tym, że niestety była taka możliwość w receptomatach, że mogliśmy ten lek uzyskać praktycznie od ręki bez jakiegoś konkretnego badania. Walczymy z receptomatami, ale tutaj skoncentrowaliśmy się na lekach psychotropowych, ponieważ nadużywanie tych leków powoduje groźne powikłania - dodał.

- Mamy przypadek, kiedy osoba zmarła z powodu nadużycia tych leków, uzyskując je przez internet. Dlatego to nie jest utrudnienie dostępu, to jest ochrona pacjenta przed ewentualnymi skutkami. Nie dotyczy to oczywiście lekarza rodzinnego, który zna nas, który te leki przepisuje od wielu miesięcy, wielu lat - tutaj te ograniczenia nie wchodzą - podsumował.

2,5 mln Polaków skorzystało z Profilaktyki 40+

Waldemar Kraska mówił także o programie Profilaktyka 40+.

- To jest program dedykowany z troszkę innymi badaniami dla kobiet, innymi dla mężczyzn. Z tego programu w tej chwili skorzystało ponad 2,5 miliona Polaków. Może nie jest to jakaś oszałamiająca liczba, ale myślę, że to także pokazuje, że musimy w dalszym ciągu bardzo aktywnie zachęcać do profilaktyki, bo to jest podstawa, żebyśmy uniknęli schorzeń, które - szczególnie po okresie pandemii - nasiliły się - mówił wiceminister, uściślając, że chodzi o choroby nowotworowe czy choroby układu krążenia.

- Chcemy, aby długość życia była coraz dłuższa, ale także, byśmy żyli w pewnym komforcie, czyli w zdrowiu, bo nie sztuka żyć długo, być ciągle chorym, zdanym na pomoc osób trzecich - przyznał.

250 tys. dzieci zapisanych na szczepienie przeciw HPV

Kraska przypomniał, że w tym roku zostały wprowadzone bezpłatne szczepienia dla roczników 2010-2011. Powód?

- W ciągu roku w naszym kraju na raka szyjki macicy zapada prawie 3 tys. kobiet, z czego niestety półtora tysiąca umiera. Czemu tak dużo? Niestety te panie, które zgłaszają się do lekarza, najczęściej są w stadium zaawansowanym. To jest trzeci, czwarty stopień zaawansowania klinicznego, kiedy możliwości lecznicze są zdecydowanie ograniczone - podkreślił wiceminister.

Jak dotąd w Polsce zaszczepiono 71 tys. dzieci ze wskazanych roczników, zapisanych jest natomiast ponad 250 tysięcy.

- Liczymy, że po wakacjach będzie zdecydowanie więcej, bo okres wakacyjny temu nie sprzyja. Mamy ponad 4,5 tys. punktów, w których możemy się zaszczepić, możemy się zgłosić do lekarza rodzinnego, przez infolinię lub przez indywidualne konto pacjenta - wyliczał Kraska.

