Wchodzą nowe przepisy dla podróżnych wracających do Polski

Dziś zostanie ogłoszona nowelizacja rozporządzenia covidowego, która zmieni obowiązujące obostrzenia koronawirusowe. Zmiany dotyczą obowiązkowego testowania oraz kwarantanny. Niektóre będą obowiązywać od 17 grudnia, inne od 18 grudnia.

- W ramach przylotu, przyjazdu do Polski test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy, przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną - to nowość, która wchodzi od jutra (18 grudnia), czyli możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu - wyjaśnia rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.