Ważność certyfikatów covidowych jeszcze krótsza niż 9 miesięcy? MZ: "toczy się dyskusja"

W grudniu 2021 roku Komisja Europejska zdecydowała o skróceniu ważności certyfikatów covidowych do 9 miesięcy

Zmiany w ważności tzw. paszportów covidowych po szczepieniu przeciw COVID-19 obowiązywać będą od 1 lutego 2022 roku

13 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał na konferencji prasowej, że być może długość ważności paszportów covidowych będzie jeszcze bardziej skrócona

Certyfikat covidowy. "Okres ważności może zostać skrócony jeszcze bardziej"

Z powodu zmian w okresie ważności paszportów covidowych, które nastąpią 1 lutego, minister zdrowia Adam Niedzielski, w trakcie czwartkowej konferencji prasowej (13 stycznia), był pytany przez dziennikarzy o to, co z osobami, które zaszczepiły się w grudniu i styczniu, czyli po ogłoszeniu przez Komisję Europejską skrócenia ważności paszportów covidowych.

- Żeby być precyzyjnym, decyzja została podjęta w grudniu, ale dopiero od 1 lutego 2022 zaczyna się naliczanie dziewięciomiesięcznego terminu ważności - wyjaśniał Adam Niedzielski.

Minister podkreślił, że dotyczy to też szczepień trzecią dawką i w tym przypadku paszport covidowy będzie ważny również 9 miesięcy.

Szef resortu zdrowia przyznał, że może nastąpić kolejna korekta w długości okresu ważności paszportów covidowych.

- Niestety patrząc na dyskusję, jaka toczy się na forum europejskim, to raczej jest tendencja czy skłonność do tego, żeby jeszcze bardziej skracać te certyfikaty. My na razie tutaj przyglądamy się tej dyskusji i w tej chwili no powielamy, jeśli można tak powiedzieć, decyzje na poziomie Unii Europejskiej - powiedział minister.

