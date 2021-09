Warszawa. Protest medyków. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy kontra rząd NA ŻYWO

Fot. Rynek Zdrowia/Luiza Jakubiak

Pielęgniarka Anna Gąsior zadaje zgromadzonym pytanie: nagle dowiadują się Państwo, że wasze dziecko chce być pielęgniarka. Jak je zachęcić lub zniechęcić do podjęcia takich studiów?

Niech państwo o tym pomyślą. Niech pan, panie pośle o tym pomyśli. Trzy lata studiów i wchodzi pan do tego systemu - odniosła się do posła Szczerby, który jest nadal obecny na proteście i dzielnie odpowiada na uwagi kierowane do niego, jako jedynego polityka w Białym Miasteczku.