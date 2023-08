Waldemar Buda komentuje sprawę ministra zdrowia. "Są sytuacje, kiedy trzeba dyscyplinować lekarzy"

"Minister ma dobre intencje, nie miał niczego złego na myśli. Niejednokrotnie zdyscyplinowanie jakiejś grupy po to, żeby ona też widziała interes, którym kieruje się ministerstwo czyli dobro pacjenta, jest potrzebne - powiedział Rynkowi Zdrowia szef resortu rozwoju i technologii

Odniósł się tym samym do sprawy wpisu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w mediach społecznościowych

Minister Niedzielski przekazał informacje o stanie zdrowia jednego z lekarzy do publicznej wiadomości

Waldemar Buda o kontrowersyjnym wpisie Adama Niedzielskiego na Twitterze



- Minister zdrowia miał na pewno dobre intencje i podejmował decyzje służące ogółowi. Natomiast zdyscyplinowanie jakiejś grupy po to, żeby ona też widziała interes, którym kieruje się ministerstwo - w przypadku MZ jest to dobro pacjenta - niejednokrotnie jest konieczne - mówi Rynkowi Zdrowia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Był on gościem programu "Miodowa 15".

Minister Buda tłumaczył, że tak, jak wielokrotnie musi przywoływać do porządku deweloperów, tak jednocześnie wie, że musi na nich bardzo bazować, budując potencjał mieszkaniowy w Polsce.

- Taka szorstka przyjaźń musi funkcjonować. Tak samo jest w Ministerstwie Zdrowia. Na lekarzach opiera się powodzenie całego systemu opieki zdrowotnej. Ale są sytuacje, w których trzeba ich zdyscyplinować i wykorzystać trochę twardej ręki - mówił Waldemar Buda.

Zapytany o to, czy ujawniłby dane wrażliwe osoby przeciwnej działaniu swojego resortu, odpowiedział, że nikt by tego nie zrobił świadomie.

- Być może gdyby minister zdrowia wiedział, że mógł pójść o krok za daleko, to być może by tego nie zrobił. Natomiast intencja była taka, żeby wyjaśnić sprawy i pokazać, że nie ma winy Ministerstwa Zdrowia - wskazał szef resortu rozwoju i technologii.

Przypomnijmy: Chodzi o wpis ministra zdrowia w mediach społecznościowych, który wywołał w środowisku medyków ogromne oburzenie.

4 sierpnia Adam Niedzielski, odnosząc się do wystąpienia Piotr Pisuli w Faktach TVN, zdradził, jakiego rodzaju leki przepisał sobie lekarz.

- We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki - napisał minister zdrowia na Twitterze.

I dalej dodał: Lek. Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w Faktach TVN (powiedział - przyp. red.) "żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty". Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś?

Słowa MZ odbiły się szerokim echem zarówno wśród lekarzy, jak i prawników, którzy działają w obszarze ochrony zdrowia. Padały zarzuty o bezprawne działanie, ale i wezwania do dymisji. Naczelna Izba Lekarska 5 sierpnia zapowiedziała, że "po analizie prawnej wpisów ministra Niedzielskiego złoży w najbliższych dniach zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pana Adama Niedzielskiego".

7 sierpnia Piotr Pisula poinformował, że "w związku z zaistniałą sytuacją wzywa Pana Ministra Zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tys. zł na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu".

- Wzywam pana do natychmiastowego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych (…) Brak uczynienia zadość niniejszemu wezwaniu w zakreślonym terminie (lekarz wyznaczył 48 godzin – przyp. Red.) skutkować będzie dochodzeniem moich praw na drodze postępowania sądowego – napisał w oświadczeniu.

