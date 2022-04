W przychodniach wciąż problemy z receptami refundowanymi. "NFZ może taką receptę zakwestionować"

Jeśli nie ma dokumentacji medycznej, a wielu uchodźców jej nie posiada, nie ma też możliwości udowodnienia schorzenia i wystawienia refundowanej recepty - mówił Tomasz Zieliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Zielonogórskiego, podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Aby zaradzić takim sytuacjom postulowaliśmy wprowadzenie okresu przejściowego - dla osób, które przyjechały bez dokumentacji medycznej byłby to czas na jej zgromadzenie - wyjaśniał

Obecnie każdy lekarz musi w tej sytuacji podjąć własną decyzję, mając świadomość odpowiedzialności i przed NFZ i odpowiedzialności zawodowej - wskazywał

Należy też uregulować kwestię opieki okołoporodowej dla uchodźczyń z Ukrainy, bo z każdym miesiącem dzieci będzie rodziło się więcej i problem zacznie narastać - przekonywał

Szpital powinien wypisać matkę z dzieckiem po poinformowaniu położnej POZ, do które dziecko zostało zapisane, ale takiej możliwości nie ma. Mamy "dziurę" w systemie - dodał

- Od momentu napływu do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy naszym największym problemem było to, że nie wiedzieliśmy, w jaki sposób mamy postępować. Od początku było jasne, że trzeba pomagać i nikomu nie przyszło do głowy, aby ograniczać świadczenia z powodu braków legislacyjnych. Jednak im dłużej trwał taki stan, tym było trudniej, bo działo się coraz więcej, a my nadal nie mieliśmy potrzebnej wiedzy - mówił Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podczas sesji "Polska ochrona zdrowia a wojna w Ukrainie - od lekarza POZ do szpitala" w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Na szczęście to już w dużej mierze przeszłość, bo brakujące akty prawne określające sposób sprawozdawania świadczeń zostały wydane. Jednak

nadal nie do końca wiemy jak rozliczać świadczenia wstecznie. Zapis mówi, że oświadczenie od pacjenta z Ukrainy można odebrać w dowolnej formie, ale system informatyczny przyjmuje je już w formie konkretnej - wskazywał.

Refundacja. "Sprawa jest prosta i bardzo trudna"

- Jeśli natomiast chodzi o refundację, sprawa jest zarazem i prosta, i bardzo trudna. Z jednej strony ustawa mówi, że uchodźcy mają takie same prawa jak Polacy, więc tak samo mamy do nich podchodzić. Przypomnijmy: osoba ubezpieczona w NFZ, która płaci składkę w Polsce, ma prawo do refundacji pod pewnymi warunkami: musi mieć określone schorzenie udowodnione medycznie, a lek musi być na liście leków refundowanych - zaznaczył Tomasz Zieliński.

- Część chorób jesteśmy w stanie rozpoznać w trakcie wizyty i określić na tej podstawie, czy pacjentowi - Polakowi, czy Ukraińcowi - należy się refundacja. Problem zaczyna się natomiast w przypadku braku dokumentacji medycznej, a część uchodźców nie zdołała jej ze sobą zabrać. Jeśli nie ma dokumentacji, nie ma też możliwości udowodnienia schorzenia i wystawienia refundowanej recepty - podkreślił.

"Potrzebny okres przejściowy"

- Aby zaradzić takim sytuacjom postulowaliśmy wprowadzenie okresu przejściowego - dla osób, które przyjechały bez dokumentacji medycznej byłby to czas na jej zgromadzenie. Wydaje się to lepszym scenariuszem, niż wysyłanie wszystkich do szpitala lub do AOS, bo nie jest to dobre ani dla ukraińskich pacjentów, ani dla systemu - zauważył wiceprzewodniczący Porozumienia Zielonogórskiego.

- Na razie mamy problem, bo gdy przychodzi pacjent z Ukrainy i mówi, że ma np. cukrzycę, nie widać dobrego rozwiązania. Każdy lekarz musi w tej sytuacji podjąć własną decyzję, mając świadomość odpowiedzialności i przed NFZ i odpowiedzialności zawodowej - ocenił.

- Zawsze pojawia się pytanie, czy lekarz nie popełnia błędu przepisując lek bez pewności, jaką daje dokumentacja medyczna, że pacjent rzeczywiście ma dane schorzenie. Z drugiej strony, jeśli lekarz jest pewien, że pacjent faktycznie ma dane schorzenie, nie powinien wypisywać mu recepty bez refundacji. W tle mamy jednak wizję kontroli z NFZ, która może taką receptę zakwestionować - przypomniał Tomasz Zieliński.

Szczepienia i opieka okołoporodowa

- Obecnie, ponieważ maleje liczba uchodźców napływających do Polski, musimy myśleć o tym jak zaopiekować się tymi, którzy już u nas są. Będziemy ich traktować ich tak samo, jak Polaków i udzielać im tych samych świadczeń. Jednym z nich są szczepienia ochronne. Jak wygląda prawdziwa sytuacja w tym zakresie? Do końca nie wiemy, właśnie ze względu na częsty brak dokumentacji medycznej. Na pewno jednak należy szczepić dzieci kobiet z Ukrainy, które urodziły już w Polsce - wskazywał lekarz.

- Co ważne, kobiety po porodzie i noworodki potrzebują opieki takiej, jaką mamy w Polsce. To wymaga doprecyzowania, bo nasze obecne regulacje wprawdzie tego nie zabraniają, ale też nie dają oczywistych rozwiązań. Należy to uregulować, bo z każdym miesiącem dzieci będzie rodziło się więcej i problem zacznie narastać - argumentował.

"Mamy dziurę w systemie"

- Standardy opieki okołoporodowej obowiązujące w naszym kraju przewidują pewną ścieżkę, ale wymaga ona deklaracji do lekarza POZ i położnej POZ, a tego się na dzisiaj nie przewiduje. W ten sposób powstaje „dziura” systemowa. Szpital powinien wypisać matkę z dzieckiem po poinformowaniu położnej POZ, do które dziecko zostało zapisane, ale takiej możliwości nie ma. Zgodnie ze standardem sprawa spada zatem na pomoc społeczną, a ta, jak podejrzewam, nie jest w stanie zapewnić opieki patronażowej nad noworodkami - wyjaśnił.

- Jeśli natomiast wojna będzie trwała dłużej, wejdziemy dodatkowo w zakres profilaktyki, którą również trzeba będzie się zająć - dodał Tomasz Zieliński.









