W poniedziałek ustawa o Funduszu Kompensacyjnym zostanie skierowana do Sejmu

W piątek 26 listopada w Sejmie odbyło się spotkanie dotyczące pandemii z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, w którym uczestniczył m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

- Była zgoda wszystkich, abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym i ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu - powiedział po spotkaniu wiceminister

W trakcie spotkania uzgodniono również przyznanie dodatków covidowych dla zawodów niemedycznych, chodzi o - jak wskazywał Kraska - personel pomocniczy

Fundusz Kompensacyjny ma być źródłem finansowania odszkodowań za niepożądane działania po podaniu szczepionki. O jego utworzeniu była mowa na roboczym spotkaniu dotyczącym pandemii, które w piątek, 26 listopada odbyło się w Sejmie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Po spotkaniu wiceminister zdradził, że uzgodniono:

ustawę o funduszu kompensacyjnym,

darmowe testy dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi, ale także

dodatki dla zawodów niemedycznych, zatrudnionych przy walce z pandemią i na oddziałach covidowych.

- Była zgoda wszystkich abyśmy wprowadzili ustawę o Funduszu Kompensacyjnym. Ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. To będzie ustawa tylko o tym funduszu, nie będą w tej ustawie zamieszczone inne, dodatkowe rzeczy – powiedział po spotkaniu Kraska.

Ustawa bez kwarantanny i kłamstwa covidowego

Co istotne, a co podkreślił wiceminister, ustawa zostanie uproszczona i będzie dotyczyła wyłącznie Funduszu Kompensacyjnego (wypadną z niej m.in. przepisy dotyczące wydłużenia kwarantanny czy w sprawie tzw. kłamstwa covidowego).

- Wszystkie strony zgadzały się, że to jest bardzo ważne, że także te osoby, które się wahają, czy się zaszczepić miały twardy dowód na to, że jak powstaną niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały za to jakąś rekompensatę - dodał.

