W jakich wskazaniach lekarze mogą ordynować dzieciom bezpłatne leki? Jest zamieszanie

Od 1 września osoby niepełnoletnie oraz powyżej 65. roku życia mogą korzystać z programu tzw. bezpłatnych leków

Objęte programem są tylko refundowane produkty lecznicze zamieszczone w wykazie ministra zdrowia, i tylko przy stwierdzeniu określonych jednostek chorobowych

Wiele wskazań dla dzieci dotyczy leków, przy których producent formalnie nie badał bądź nie zaleca stosowania ich u osób niepełnoletnich

Odpowiedzialność za zastosowanie ich u dzieci spoczywa na lekarzu, który powinien bazować na dostępnych badaniach

MZ i AOTMiT dostrzegają potrzebę przygotowania rekomendacji, które ułatwiliby medykom podejmowanie decyzji terapeutycznych

Bezpłatne leki tylko z wykazu i na określone jednostki chorobowe

Osoby niepełnoletnie oraz seniorzy po 65. roku życia mogą skorzystać z programu bezpłatnych leków. Wbrew dość ogólnemu przekazowi ze strony polityków partii rządzącej nie chodzi jednak o wszystkie produkty lecznicze wystawione przez każdego medyka. I nie w przypadku wystąpienia u uprawnionych osób wszystkich chorób.

Program bezpłatnych leków obejmuje wyłącznie refundowane produkty lecznicze wskazane na liście Ministerstwa Zdrowia przedstawionej na 30 sierpnia br. W wykazie jest większa niż dotychczas liczba leków dostępnych dla seniorów (3789 pozycji) oraz nowa lista leków dla dzieci i młodzieży (2825 pozycji).

Dla osób niepełnoletnich i po 65. roku życia medykamenty są darmowe także pod warunkiem, że stwierdzono u nich jednostkę chorobową zawartą we wskazaniu do refundacji danego leku. Oprócz przepisanego leku istotna może być też jego dawka bądź forma podania (np. tabletka, ampułka, zawiesina). Nie wszystkie są bowiem zawarte na liście ministra zdrowia.

Wskazania refundacyjne poza zaleceniami deklarowanymi przez producentów leków

Do redakcji Rynku Zdrowia dotarły ostatnio wątpliwości przedstawicieli sektora medycznego, związane ze wskazaniami refundacyjnymi, w szczególności leków dla dzieci. Chodzi o to, że wiele produktów leczniczych ujętych na liście refundacyjnej ma wskazania do zastosowania ich poza zakresem objętym rejestracją danego leku (tzw. wskazania off-label).

Pokazując na przykładzie: lek z grupy diuretyków ma wskazanie do refundacji w przypadku terapii przewlekłej choroby nerek u dzieci do 18 roku życia. Gdy zajrzymy w dokumenty rejestracyjne tego produktu leczniczego, znajdziemy informację od jego wytwórcy, że ten środek "nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat." W wielu przypadkach producenci wpisują, że nie zbadali dostatecznie wpływu stosowania leku u dzieci, inni odradzają stosowania u nieletnich danego medykamentu.

Dlaczego zatem pojawiają się wskazania refundacyjne do zastosowania tego typu produktów u dzieci? Przedstawiciele biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia tłumaczą nam, że dzieci i młodzież stanowią szczególną grupę pacjentów, u których dobieranie farmakoterapii powinno odbywać się z ostrożnością. Ze względu na ograniczoną liczbę badań klinicznych przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży duża część leków jest stosowana poza zarejestrowanymi wskazaniami (wskazania off-label).

Resort zdrowia nie ma wpływu na treść zarejestrowanych wskazań do stosowania. Decyzja o wpisaniu danego wskazania do Charakterystyki Produktu Leczniczego leży wyłącznie po stronie podmiotu odpowiedzialnego za lek. Resort zdrowia chce jednak wypełniać luki terapeutyczne poprzez refundację wskazań off-label.

MZ podkreśla, że wskazania w wykazie zostały przygotowane na podstawie: rekomendacji konsultantów krajowych, AOTMiT oraz danych dotyczących obrotu leków w konkretnej grupie wiekowej, pochodzących od Narodowego Funduszu Zdrowia.

- W wykazie tym umieszczono leki, które nie są zarejestrowane do stosowania u dzieci i młodzieży. Znalazły się one w wykazie, aby uniknąć wykluczenia szczególnych grup pacjentów, które z różnych przyczyn je przyjmują. Są to najczęściej dzieci i młodzież, cierpiący na przewlekłe i poważne schorzenia - zaznacza MZ.

To lekarz ponosi odpowiedzialność za recepty. Rekomendacje mają im pomóc

Co ważne, odpowiedzialność za przepisywane leki zawsze ponosi lekarz. To on, kierując się aktualną wiedzą medyczną, korzystając z dostępnych mu metod i środków zapobiegania oraz rozpoznawania i leczenia chorób, decyduje o rodzaju przepisywanych leków. Jeżeli zdiagnozuje u pacjenta schorzenie, które jest wskazaniem do stosowania konkretnego produktu, a wskazania refundacyjne obejmują to schorzenie, wówczas pacjent niepełnoletni może otrzymać taki produkt bezpłatnie.

- Wprowadzenie darmowych leków nie zwalnia lekarzy z weryfikacji wskazań oraz wytycznych klinicznych do stosowania poszczególnych produktów - zaznacza MZ.

Dowiadujemy się, że resort zdrowia oraz Prezes AOTMiT dostrzegają jednak potrzebę przygotowania wytycznych postępowania, aby ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji terapeutycznych, a tym samym zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę medyczną, a z perspektywy systemu ochrony zdrowia jak najwyższy poziom racjonalnej farmakoterapii.

Nad rekomendacjami mają pracować doświadczeni eksperci z różnych dziedzin medycyny. Będą one dotyczyć stosowania substancji wymienionych w wykazie bezpłatnych leków.

- Wydane rekomendacje pozwolą na spójną opiekę nad pacjentem i poprawę jakości leczenia. Ponadto umożliwią analizy w zakresie kryteriów i wskazań refundacyjnych poszczególnych leków oraz ułatwią codzienną praktykę i preskrypcję. Proponowane rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach, m.in. w Szwecji czy Wielkiej Brytanii - argumentuje Ministerstwo Zdrowia.

