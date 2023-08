W co gra Adam Niedzielski? 11 pytań do ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia odpowiada na pytanie, dlaczego nie lubi lekarzy i z jakiego powodu wchodzi na Twitterze w polemikę z politykami opozycji, m.in. Bartoszem Arłukowiczem, mimo poglądu, że Twitter to nie miejsce na merytoryczne dyskusje

Szef resortu zdrowia komentuje też aktywność polityczną w Pile i wygwizdanie go podczas turnieju żużlowego

W wywiadzie odnosi się do awarii systemu e-zdrowia oraz antykoncepcji awaryjnej

Minister Niedzielski tłumaczy, dlaczego leki 65 plus nie stały się "gamechangerem" obecnej kampanii i odpowiada, czy PiS ma nowe propozycje zdrowotne dla Polaków

Adam Niedzielski przybliża plany swojej politycznej przyszłości oraz odpowiada na pytanie, czy minister zdrowia w randze wicepremiera miałby większą siłę przebicia

Ponadto ocenia szanse w głosowaniu nad ustawą o jakości, którą w piątek, 28 lipca, ponownie zajmie się Sejm

Minister zdrowia o lekarzach i komunikacji na Twitterze

Adam Niedzielski pytany o to, dlaczego nie lubi lekarzy, bo tak jego zachowanie odbiera to środowisko, odpowiada: - A skąd taki wniosek? W ciągu trzech lat w Ministerstwie Zdrowia poznałem bardzo dużo ciekawych i wartościowych ludzi. I mogę nawet powiedzieć, że mam kilku przyjaciół lekarzy.

Minister dodaje, że bardzo szanuje pracę medyków, ale nie zawsze zgadza się z ich komentarzami i rekomendacjami.

Pytany o to, dlaczego - mimo iż deklaruje swoją niechęć do Twittera - w ostatnich miesiącach jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, przyznaje, że należy traktować je jako codzienne narzędzie użytku polityka. – Wprowadziłem w swoim Twitterze opcję braku komentowania przez osoby, których nie obserwuję, których nie znam, które są anonimowe. Te które znam, mają możliwość komentowania. Ale jeśli chodzi o kierunek ewolucji Twittera, to ja zdania absolutnie nie zmieniłem, tam coraz gorzej się dzieje – mówi minister. Dlaczego więc komentuje wpisy innych polityków, np. Bartosza Arłukowicza, Donalda Tuska czy Szymona Hołowni? – Gdy przekraczane są bariery dobrego gustu, rozsądku, logiki, trudno tego nie komentować. Np. gdy rzeczony pan Arłukowicz zarzuca jakieś zaniechania, a jego kadencja słynie z tego, że nic nie zostało zrobione, to się prosi o komentarz. Ja po prostu te rzucane rękawice podejmuję – dodaje minister.

Adam Niedzielski komentuje aktywność polityczną w Pile i gwizdy podczas turnieju żużlowego

Minister zdrowia, komentując tekst w Gazecie Wyborczej „Walka o miejsca na listach PiS. Ludzi w Pile denerwuje spadochroniarz Niedzielski”, powiedział, że jest „absolutnie ukierunkowany na Wielkopolskę, ale jeszcze nie ma decyzji co do konkretnego okręgu”. – Wybór Wielkopolski nie jest przypadkowy, jest związany z największą świadomością zdrowotną mieszkańców i odpowiada temu, by minister zdrowia potencjalnie mógł stamąd startować – mówi szef resortu zdrowia. Przyznaje, że jest to trudny okręg wyborczy dla PiS, ale „można cały czas zawalczyć i zwiększyć wyniki, które PiS będzie odnotowywało”. – A wracając do wątku Gazety Wyborczej, jeśli Gazeta Wyborcza pisze, że przesadzam, to ja mam poczucie, że idę w bardzo dobrym kierunku – mówi polityk. Na argument, że gazeta powołuje się na lokalnych działaczy, minister odpowiada: - To jest świetne dziennikarskie wykorzystywanie triku, który mówi o anonimowych źródłach, anonimowych działaczach i osobach, które potwierdzają hipotezę. Ja nie potrafię z tym dyskutować.

W rozmowie wracamy także do wygwizdania ministra podczas turnieju żużlowego w Pile. Minister wraz europosłem Ryszardem Czarneckim wręczali podczas turnieju puchary, co spotkało się z ostrą reakcją kibiców. – Rzeczywistość jest taka, że udzielanie się polityków na takich imprezach masowych nigdy nie cieszy się powodzeniem, to nie jest dobrze odbierane przez kibiców, którzy nie przychodzą na te wydarzenia dla polityków. I nie mam żadnych wątpliwości, że nie byłem tam atrakcją – mówi minister. Pytany o to, czy to znaczy, że będzie rozsądniej wybierał miejsca na aktywność w ramach trwającej kampanii, stwierdza: - Zgadzam się, że jest to pewnego rodzaju nauka i nie sądziłem, że bycie tam bez oficjalnego pokazywania się i przemawiania będzie powodem do takiej negacji. Ale okazuje się, że wystarczy nawet wręczenie pucharu, żeby taka okazja się pojawiła. Dla mnie ta sytuacja, jako osoby nowej w polityce, uczącej się, to nauczka, że takie imprezy nie są dobrym forum – przyznaje.

Minister zdrowia o "darmowych" lekach dla dzieci i seniorów

Pomysł Prawa i Sprawiedliwości na istotne rozszerzenie listy osób uprawnionych do „darmowych” leków (bezkosztowych dla pacjenta odbierającego je w aptece) miał zapewnić partii duże poparcie wśród wyborców. Ale zaproponowane rozwiązanie rozgrzało dyskurs publiczny na raptem kilka dni. Zdaniem ministra zdrowia ważniejsze od poszerzenia grupy odbiorców programu jest jednak planowane wydłużenie listy „darmowych” leków.

- Chcemy dwukrotnie poszerzyć tę listę – z 2 tys. do ok. 4 tys. medykamentów. Czyli osoby, które do tej pory korzystały z programu, będą miały do dyspozycji znacznie szerszą gamę leków - mówi. Minister apeluje, żeby poczekać z oceną programu, zanim resort zdrowia nie przedstawi pełnej listy leków. Jego zdaniem wyborcy znacząco odczują pozytywne efekty programu „darmowych” medykamentów, gdy pójdą do apteki i okaże się, że nie będą musieli zapłacić za leki, które wcześniej kupowali z własnej kieszeni.

Szef Ministerstwa Zdrowia komentuje wprowadzenie limitów na wystawianie recept

W wywiadzie z szefem MZ poruszyliśmy także wątek wprowadzonych 3 lipca br. dziennych ograniczeń w preskrypcji leków. Obecnie lekarz może wypisać do 300 recept na leki nierefundowane maksymalnie 80 pacjentom. Limity wdrożono na poziomie systemu e-zdrowia, bez aktu prawnego – kilka dni po zapowiedzi ministra podczas konferencji prasowej. Zapytaliśmy adama Niedzielskiego, czy planuje dalej w podobny sposób wprowadzać inne ważne zmiany dla lekarzy i pacjentów.

Adam Niedzielski podkreślił, że konstytucyjną rolą ministra jest możliwość podejmowania działań w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zdaniem ministra działalność automatów do wystawiania recept rodzi właśnie poważne ryzyko. Znane są bowiem przypadki pacjentów, którzy przedawkowali np. leki psychotropowe, do których nie powinni mieć dostępu, a które otrzymali bez żadnej konsultacji z lekarzem. Niedzielski podkreśla, że działalność nierzetelnych automatów ma charakter przestępczy. - Nie można zatem odwlekać działań miesiącami, tylko podejmować szybkie decyzje. To dlatego nie było czasu na przeprowadzenie pełnej ścieżki legislacyjnej w tym zakresie - uważa.

Minister zdrowia podkreśla też, że zawiadamiał samorząd lekarski w sprawie konkretnych lekarzy biorących udział w nielegalnym procederze. Usłyszał wówczas, że organy dyscyplinarne zajmą się tą sprawą. - Natomiast tu nie można czekać wiele miesięcy na rozstrzygnięcia, tylko trzeba działać - dodaje.

Minister Niedzielski o awarii systemu e-zdrowia i blokowaniu antykoncepcji awaryjnej

Ministra zapytaliśmy także o awarię systemu e-zdrowia (22 lipca), w czasie której lekarze nie mogli wystawiać recept na niektóre leki - przede wszystkim narkotyczne i psychotropowe. System blokował też możliwość przepisywania produktów z grupy antykoncepcji awaryjnej, oznaczając je jako leki zawierające substancje narkotyczne. Samorząd lekarski alarmował, że ministerstwo "majstruje" w ten sposób przy możliwości blokowania konkretnych leków, np. wspomnianej antykoncepcji awaryjnej.

Minister zdrowia powiedział jednak, że takie działania absolutnie nie są planowane, a przyczyną awarii była zaś błędnie zinterpretowana lista wdrożeniowa. Niedzielski powiedział, że kierownictwo Centrum e-Zdrowia dostało reprymendę za dopuszczenie do nieprawidłowości, a wobec osób bezpośrednio odpowiedzialnych za błąd zostaną wyciągnięte konsekwencje pracownicze. Zlecono również audyt mający na celu wyjaśnienie, jak doszło do błędu i jak można uniknąć go w przyszłości.

Minister ocenił postawę samorządu lekarskiego jako "histeryczną" i "nieracjonalną".

Zdrowotne gamechangery kampanii wyborczej. Jakie nowe propozycje?

Minister dopytywany o nowe zdrowotne propozycje PiS powiedział: - Jeśli pytacie mnie o gamechengery, to proszę wybaczyć, ale kampania rządzi się swoimi prawami. Jest sztab, który decyduje o pewnej sekwencji ogłaszania pomysłów. Na pewno zdrowie jest tematem ważnym w sensie zidentyfikowania tego obszaru przez sztab polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zwrócić uwagę, (że) jak odbywały się konwencje programowe, traktowaliśmy zdrowie jako oddzielny obszar – mówi polityk. Zarzeka się jednak, że nie zdradzi, co pojawi się w programie wyborczym PiS, który ma zostać ogłoszony na początku września.

Na argument, że bon zdrowotny Konfederacji dużo bardziej rozgrzał emocje niż leki 65 plus, ocenia, że „koncepcja zdrowotna Konfederacji to już nie jest nawet koncepcja, z której można się podśmiewać i ironizować, ale jest to bardzo niebezpieczne myślenie”. – Nie tylko dlatego, że zupełnie ogranicza dostęp do ochrony zdrowia, ale ono burzy fundamentalną zasadę solidaryzmu społecznego, który jest w systemie opieki zdrowotnej - dodaje.

Niedzielski o swojej politycznej przyszłości

Minister zdrowia pytany o to, kto po ewentualnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości mógłby zostać przyszłym ministrem zdrowia, po raz kolejny zadeklarował, że chciałby kontynuować misję w resorcie zdrowia. Dopytywany o to, kogo namaściłby na to stanowisko, gdyby Jarosław Kaczyński poprosił go o wskazanie następcy, mówi: - Musiałbym się chwilę zastanowić. Autorytetów, które potrafią się racjonalnie wypowiadać na temat zdrowia, jest dużo. Natomiast nie ma bogactwa wyboru nie dlatego, że nie ma ludzi, ale dlatego, że nie każdy jest skłonny brać na siebie taką misję, która ma wpisany w swój charakter to, że nie zawsze będą sukcesy, że zawsze znajdzie się loża szyderców środowiskowych i lobbystycznych.

- Systemowi opieki zdrowotnej potrzebny jest dobry zarządzający. To nie może być tak, że jak ministrem zdrowia zostaje lekarz pewnej specjalności, to ta specjalność idzie do przodu. Potem mamy zmianę personalną, która powoduje, że inna specjalizacja jest bardziej preferowana. To ma być stabilnie, w bardzo zrównoważony sposób zarządzany bardzo skomplikowany system – komentuje Niedzielski odnosząc się do pytania, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom: czy przyszły minister zdrowia będzie ze środowiska medycznego czy spoza niego.

A czy gdyby minister zdrowia był w randze wicepremiera, czy skuteczność jego byłaby większa? – Nie jest to na pewno żadna magiczna różdżka, która spowoduje, że nadanie takiego statusu urzędowi ministra zdrowia rozwiąże jakieś problemy. To nie jest żadne antidotum – uważa Niedzielski.

Jakie losy ustawy o jakości?

Adam Niedzielski mówiąc o ponownym głosowaniu nad ustawą o jakości, które w Sejmie ma odbyć się w najbliższy piątek, stwierdza, że „jest dobrej myśli”. – Osoby, które miały pewne wątpliwości po stronie Prawa i Sprawiedliwości, zostały przekonane. Więc pod tym względem jestem dobrej myśli – powtarza. Dopytywany, czy "policzył szable" wśród posłów PiS przed głosowaniem, odpowiada: - Zawsze liczę, ale też zdarzają się sytuacje przypadkowe.

