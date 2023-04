W ciągu miesiąca ograniczenie recept z internetu. Minister zdrowia zapowiada limity i zakazy

Recepty przez internet. Ministerstwo Zdrowia wprowadzi ograniczenia

Goszczący w audycji "Sedno Sprawy" Radia Plus minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że trwają prace nad rozwiązanie narastającego problemu niekontrolowanego praktycznie wydawania recept przez internet.

- Chcemy przygotować regulacje, które będą wypośrodkowane. Będą utrzymywały komfort korzystania z internetowych recept, a jednocześnie będą ograniczać pewne niepożądane aktywności - zapowiedział Adam Niedzielski.

Jednym z rozwiązań ma być ograniczenie "hurtowego" wydawania recept przez jednego lekarza.

- Należy zracjonalizować model działania tego rynku, żeby nie można było wydawać 1000 recept w ciągu doby - podkreślił.

- W przypadku leków psychotropowych będziemy dążyli do ograniczenia czy też zakazu wydawania ich w trybie internetowym - dodał.

Jak zapowiedział, spotka się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim, aby poszukać rozwiązań "niewylewających dziecka z kąpielą".

- Musimy zareagować szybko. To kwestia miesiąca, kiedy wprowadzimy odpowiednie regulacje - dodał Niedzielski.

Dodajmy, że temat masowego wystawiania recept i zwolnień lekarskich przez Internet bez konsultacji z lekarzem, zwracali uwagę resortowi zdrowia sami medycy, a także niektórzy posłowie.

Sprawę komentował w ubiegłym tygodniu również wiceminister Waldemar Kraska. - Jeżeli lekarz w ciągu kilkunastu minut wystawia kilkadziesiąt recept, to wiadomo, że nie zostało to poparte badaniem. Robią to osoby, które tylko posługują się pieczątką lekarza - mówił.

