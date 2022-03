Ukraińskie noworodki - ciche ofiary wojny. Potrzebna pomoc

W Ukrainie jest obecnie 265 tys. kobiet w ciąży, z czego 80 tys. w ostatnim trymestrze

Powstała lista potrzebnych szpitalom środków, przygotowała ja Polska Misja Medyczna

Pomoc dotarła już do pierwszego ze szpitali położniczych, potrzeby są olbrzymie

Niektóre szpitale zostały zniszczone

Przez kilkanaście dni Ukrainę opuściły ponad dwa miliony osób. Mimo to w kraju przybywa i będzie przybywać obywateli: według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ukrainie jest obecnie 265 tysięcy kobiet w ciąży, z czego 80 tysięcy w ostatnim trymestrze.

- Dzieci i matki, których nie uda się uratować, będą cichymi ofiarami tej wojny – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Szpitale położnicze w niektórych obwodach zostały zniszczone w wyniku trwających ataków i nie są w stanie kontynuować działalności, narażając kobiety na brak dostępu do opieki medycznej w tym trudnym dla nich czasie. Nawet posiadając wystarczające zasoby, karetki i personel medyczny, nie uda się przewieźć ich wszystkich bezpiecznie poza ukraińską granicę.

Pokonanie dystansu, który dawniej zajmował kilka godzin, teraz wydłuża się do kilku dni. Do krajów sąsiadujących dotarły już osoby mieszkające bliżej granicy i korzystające z własnego środka transportu.

Codziennie kilkadziesiąt kobiet w ciąży na granicy

W głębi kraju wciąż wiele kobiet czeka na pomoc, a ewakuacja jest opóźniana ze względu na ataki. Według informacji partnerów Polskiej Misji Medycznej, na przejściach granicznych codziennie pomocy medycznej potrzebuje ok. 22-25 kobiet w ciąży.

– W polskich szpitalach w ostatnich dniach urodziło się co najmniej kilkanaście dzieci, których mamy w końcówce ciąży uciekały z ogarniętej wojną Ukrainy. To szczęście w nieszczęściu, że udało im się dotrzeć do polskiej granicy i trafić do placówek, gdzie poród przebiega w bezpiecznych warunkach, szczególnie, że w niektórych przypadkach była to kwestia godzin. Ale pamiętajmy o kobietach i noworodkach, które musiały zostać w kraju. Porody odbywają się w schronach, cywile nie mogą się dostać do szpitali, życie mam i dzieci jest zagrożone. Do tych prowizorycznych warunków przyjmowania porodów dochodzi stres i zmęczenie matki i akuszerki, o ile tak możemy określić osoby pomagające ciężarnej – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Powstała lista najbardziej potrzebnych środków

W całej Ukrainie jest co najmniej 26 oddziałów intensywnej terapii noworodków. Polska Misja Medyczna wraz z ukraińskimi i polskimi neonatologami stworzyła listę najbardziej potrzebnych środków, których do funkcjonowania potrzebuje każda placówka zajmująca się ratowaniem wcześniaków. Ich ewakuacja z kraju jest niemożliwa – noworodki nie tylko stawiają czoła atakom, ale walczą o każdą minutę życia.

– W piwnicach szpitali konieczne jest zbudowanie dodatkowych oddziałów, które będą funkcjonować w czasie bombardowań. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale w obecnej sytuacji tylko w ten sposób możemy zwiększyć szanse noworodków na przeżycie. Potrzebne są między innymi materacyki grzewcze, rurki intubacyjne, worki Ambu do wentylacji noworodków czy pompy infuzyjne do podawania leków i odżywania wcześniaków. Nasza lista to kilkadziesiąt pozycji, absolutne minimum, które będziemy wysyłać do szpitali – dodaje przedstawicielka organizacji.

Pierwsza pomoc Polskiej Misji Medycznej dla lokalnego szpitala neonatologicznego dotarła już do Kijowa. Szykowane są kolejne transporty. Organizacja cały czas zbiera fundusze, by pomóc jak największej liczbie potrzebujących.