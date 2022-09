Tabletki z jodem trafiły do straży pożarnych. Powiaty nic nie wiedziały. "Żądamy wyjaśnień"

MSWiA zapewniło w komunikacie, że tabletki z jodkiem potasu zostały rozdysponowane pomiędzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podjętymi działaniami podkreślono, że każdy obywatel Polski ma zabezpieczoną dawkę jodu

Jak się okazuje, Związek Powiatów Polskich otrzymał sygnały, z których jasno wynika, że władze samorządowe nie zostały poinformowane o rozdaniu wspomnianych tabletek

- Oczekiwalibyśmy więc, że organy powiatowe zostaną przynajmniej poinformowane o podjęciu tego typu działań z jasnymi wytycznymi na wypadek ziszczenia się czarnego scenariusza w trakcie podjętej przez rząd akcji – czytamy w piśmie ZPP

Władze samorządowe o tabletkach z jodem

Przypomnijmy: MSWiA wydało w komunikat, z którego wynika, że tabletki z jodem zostały rozdysponowane pomiędzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Środki te zostały przekazane w związku z sytuacją wojenną na Ukrainie.

Jak się jednak okazuje, o tego typu działaniach nie wiedziały władze samorządowe. Do Związku Powiatów Polskich napłynęły informacje na ten temat, co więcej podkreślono także, że straż pożarna nie została poinstruowana, co należy czynić dalej z tabletkami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z dotychczas przyjętymi zasadami to powiaty miały rozdysponowywać tabletki z preparatem. Powiaty miały m.in. tworzyć centra dystrybucyjne, a tabletki odbierać z punktów magazynowych (samemu lub mieć dostarczone). Tymczasem materiały otrzymały poza tą procedurą jednostki straży pożarnej – czytamy w piśmie ZPP.

W piśmie przypomniano, że ze względu na wciąż funkcjonującą ustawę o zarządzaniu kryzysowym, właściwym organem w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta – nie komendant PSP. "Oczekiwalibyśmy więc, że organy powiatowe zostaną przynajmniej poinformowane o podjęciu tego typu działań z jasnymi wytycznymi dotyczących działań na wypadek ziszczenia się czarnego scenariusza w trakcie podjętej przez rząd akcji" – podano.

Niepokojące rekomendacje dotyczące tabletek

W piśmie ZPP poddano w wątpliwość rekomendacje, które zostały ujęte w komunikacie MSWiA. Jak wskazuje Związek, według dotychczasowych ustaleń przewidziano podawanie tabletek z jodem określonym grupom ryzyka – dotyczy to grupy ludności w przedziale wiekowym 0-60 rok życia.

Tymczasem komunikat MSWiA zawiera stwierdzenie, że zabezpieczono ilość potrzebną na potrzeby każdego obywatela Polski, co sugeruje, że w jednostkach straży pożarnej na każdego obywatela czeka co najmniej jedna dawka. Jest to informacja, która stoi w sprzeczności z podjętym działaniem oraz dotychczasowymi rekomendacjami – liczba dostarczonych tabletek wskazuje, że są przeznaczone dla liczby ludności do 60. roku życia – przypomina ZPP.

Okazuje się bowiem, że ze względu na dostarczoną liczbę tabletek, zabrakłoby ich dla osób powyżej tego wieku. "Żądamy więc wyjaśnień w tej sprawie, gdyż w naszej ocenie jest to sytuacja niedopuszczalna" – prosi Związek.

ZPP wskazuje również, że w komunikacie MSWiA zabrakło informacji, czy tabletki z jodem są przeznaczone w razie potrzeby dla osób innych niż obywatele polscy.

- Biorąc pod uwagę powyższe, a także zainteresowanie tematem w mediach i względy poczucia spokoju społecznego, kwestie to powinny być priorytetowo wyjaśnione podczas najbliższego posiedzenia Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego — podsumowano.

