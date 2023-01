Szymon Hołownia postuluje 5-dniowe L4 od pielęgniarki i farmaceuty oraz zwolnienie chorobowe "na żądanie"

Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050, zaprezentował trzy postulaty, które mają pomóc w walce z zachorowaniami na grypę w Polsce

Jeden z pomysłów to możliwość wystawiania zwolnień lekarskich przez farmaceutów i pielęgniarki

Polityk postuluje też wprowadzenie 50 procentowej refundacji szczepień przeciwko grypie dla wszystkich obywateli

Hołownia: niech L4 wystawi farmaceuta i pielęgniarka

Szymon Hołownia zaprezentował trzy postulaty partii Polska 2050 pod hasłem "Jak poradzić sobie z najostrzejszym sezonem grypowym od 20 lat?" Spotkanie odbyło się 3 stycznia przed Ministerstwem Zdrowia.

- Postulujemy w tym sezonie infekcyjnym przyznanie farmaceutom i pielęgniarkom prawa do wystawiania maksymalnie 5 dniowych zwolnień lekarskich dla osób, które mają objawy grypopodobne. To jest coś, co znakomicie odciąży lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - mówił polityk.

Druga propozycja partii Polska 2050, która w ocenie Hołowni powinna przynieść ulgę wszystkim rodzicom zmagającym się z zakażeniami, to propozycja wzięcia jednorazowego (raz w roku) 3. dniowego urlopu chorobowego na żądanie, w sytuacji choroby własnej albo dziecka. To, co różni propozycję od obecnych uregulowań to fakt, że byłoby to świadczenie urlopowe w ostrym sezonie zachorowań na grypę, które dotyczyłoby wszystkich, a nie tylko tych, którzy mają umowę o pracę.

- Dzisiaj można wziąć dwa dni opieki na dziecko, ale tylko na podstawie umowy o pracę. Wiele osób jest na innych formach zatrudnienia. Ale chorują tak samo jak inni. W tym sezonie każdy powinien mieć prawo do trzech dni urlopu - mówił Szymon Hołownia.

Dodał, że byłoby to świadczenie niewliczane w pulę urlopową: - Postulujemy, żeby ten jednorazowy urlop zdrowotny, raz w roku, w sezonie zwiększonych zachorowań na grypę, był dodatkowym urlopem.

Refundacja szczepionek p/ grypie dla wszystkich

Trzecią propozycją jest rozszerzenie refundacji szczepionek przeciwko grypie na wszystkich obywateli.

- Uważamy, że państwo powinno zachęcić do szczepień przeciwko grypie. Dlatego postulujemy, by 50-procentowa refundacja szczepień przeciwko grypie objęła nie tylko grupy najbardziej narażone, ale wszystkich. Wszyscy obywatele RP powinni mieć szczepionkę refundowaną w połowie, jeśli państwa nie stać, by ją zrefundować w całości - mówił polityk.

Obecnie prawo do 50-procentowej refundacji mają (w zależności od preparatu) dzieci do 18. roku życia, osoby w wieku 18 – 65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy oraz osoby w wieku 65 lat – 75 lat. Na bezpłatne preparaty mogą liczyć kobiety w ciąży i seniorzy 75 plus.

Prof. Urszula Demkow, ekspertka medyczna Instytutu Strategie 2050, zwracała na bardzo niski poziom wyszczepienia przeciwko grypie w Polsce.

- Na 38 mln polskich obywateli, zaszczepionych jest 700 tysięcy. Na grypę zachorowało już ok. 3 mln osób, spodziewamy się dalszych zachorowań. Sparaliżowana jest podstawowa opieka zdrowotna - na wizytę do pediatry czeka się wiele dni, podobnie jak na konsultacje innych specjalistów - mówiła ekspertka.

- Państwo nie przygotowało się do sezonu grypowego, nie zachęcano do szczepień, nie skrócono ścieżki do szczepień, na przykład w postaci recepty farmaceutycznej czy w postaci zniesienia obowiązujących skierowań na szczepienia. Nie zaszczepiono bezpłatnie całego personelu medycznego, co skutkuje absencjami chorobowymi - wymieniała.

