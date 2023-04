Szymanek: Szantaż lekowy byłby gorszy od rosyjskich czołgów

W Polsce wytwarza się tylko niewielką część kluczowych dla obywateli substancji czynnych do leków. Te przyjmowane przez większość pacjentów, powstaje głównie w Chinach i Indiach

Coraz bliższa współpraca Państwa Środka z Rosją to zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego Polski - twierdzi Sebastian Szymanek

Duża część pieniędzy wydanych na leki z krajowej produkcji napędza rodzimą gospodarkę. Te przeznaczone na medykamenty z importu są jak wyrzucone w błoto - dodaje prezes zarządu Polpharmy

Szymanek zauważa, że niektóre państwa Unii Europejskiej zaczynają zwiększać u siebie produkcję leków. I jeśli nie staniemy do wyścigu z nimi, to zostaniemy daleko w tyle

Chińczycy dostrzegają swój status monopolisty. I nawet coraz szybciej rozwijające się Indie mogą im nie zagrozić, bo brakuje im odpowiednich technologii oraz surowców

Polski rząd musi zmienić podejście do polityki lekowej. "Nie ważne skąd, byle było tanio" to wadliwa strategia - oodkreśla Szymanek

Kluczowe leki produkuje się w Azji

Jakub Styczyński, Rynek Zdrowia: Czy Polska jest bezpieczna lekowo?

Sebastian Szymanek: Odpowiem tak: obecnie w Polsce jest dobra dostępność leków dla pacjentów.

Po co zatem nawoływanie przez krajowych producentów o to, żeby więcej substancji czynnych było produkowanych w Europie?

Bo bezpieczeństwo lekowe to nie jest zjawisko, na które należy patrzeć statycznie. I przyszłość jest ważniejsza od sytuacji bieżącej. A na horyzoncie pojawia się wiele zagrożeń.

Jestem związany z rynkiem farmaceutycznym od 27 lat i w trakcie swojej kariery zawodowej widziałem, jak Stany Zjednoczone i Europa prawie w całości oddały produkcję substancji czynnych (API – red.) i półproduktów do Azji. Jako pretekst wskazywano wiarę w gospodarkę globalną i swobodny przepływ towarów. Ale – co chyba nikogo nie dziwi - chodziło głównie o niższe koszty produkcji.

Ale mamy polską produkcję API.

Tak, tylko tych substancji czynnych wytwarza się u nas niewiele. Spójrzmy na liczby. W Polsce mamy leki zawierające ok. 2 tys. API. Lista kluczowych medykamentów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawiera ok. 500-600 substancji. To leki, których nie może w zabraknąć, bo pacjenci muszą je stale przyjmować. W Polsce produkuje się ok. 100 substancji czynnych. I wiele z nich nie widnieje na wspomnianej liście WHO.

Dlaczego nie produkuje się leków kluczowych dla pacjentów?

Bo nikt by się z tego nie był w stanie utrzymać. W Europie produkuje się obecnie tylko dwa typy API: nowe molekuły, na których firmy innowacyjne mają wysokie marże i nie chcą, aby ktoś podkradł im technologię. Kiedy jednak skończy się ochrona patentowa, to najpewniej te molekuły trafią do azjatyckich fabryk.

Drugim typem są bardzo wąskie nisze produktowe np. leki na choroby sieroce. To tak niskie wolumeny sprzedaży, że Azjatom „nie opłaca się po nie schylać”. To główne nisze, w których da się konkurować z Chinami.

Chociaż w Polpharmie inwestujemy też w wysokoaktywne substancje czynne. Chodzi o to, żeby w tabletkach była tak mała ilość silnie działającej substancji czynnej, aby nie trzeba było produkować tysiąca ton produktu i przepalać ogromnej ilości energii. Taka produkcja jest dla nas olbrzymim wyzwaniem, bo wymaga absolutnej izolacji pracownika i procesu. Trochę jak w laboratoriach, gdzie pracuje się ze śmiertelnie groźnymi wirusami.

Przetwaliśmy szantaż energetyczny, ale lekowy byłby katastrofą

Uzależnienie od produkcji azjatyckiej to nie jest nowy temat.

To prawda. I w ostatnich latach widzieliśmy sygnały ostrzegawcze, jakie to może rodzić problemy. Najpierw chińska produkcja się przyblokowała, bo wprowadzono istotne obostrzenia w zakresie ochrony środowiska. Potem ten kraj miał problemy z dostawami prądu – fabryki musiały zmniejszyć skalę działalności. Od razu zobaczyliśmy poważne spadki dostaw API i szybujące w górę ceny.

Po wybuchu pandemii COVID-19 poznaliśmy zaś inne oblicze kłopotu – egoizm. W okresie wzmożonego zapotrzebowania na leki, Chiny i Indie najpierw zapełniły własne magazyny, a potem dopiero zaopatrywały resztę krajów. Co więcej, szczególnie ci pierwsi zaczęli używać swojej pozycji dominującej jako narzędzia politycznego.

W pandemii leków jednak nie zabrakło.

Ale to się samo nie zadziało. Na pewno mieliśmy trochę szczęścia, bo koronawirus dotarł do nas trochę później. Mieliśmy dzięki temu pół roku, żeby się przygotować i nauczyć na doświadczeniach kolegów z zachodu. Krajowe firmy farmaceutyczne poważnie podeszły do sprawy i zaangażowały się w tym okresie. Fabryki pracowały bez przerwy, czasem 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Ministerstwo Zdrowia miało wtedy wiele ważnych priorytetów, dlatego wspólnie ze środowiskiem lekarskim usiedliśmy i zastanowiliśmy się, czego polski pacjent będzie potrzebował.

Co wtedy ustalono?

Firmy podjęły na własne ryzyko decyzję o budowaniu zapasów „w ciemno”. Z częścią trafiliśmy, z innymi nie. Bo nikt nie wiedział do końca, co będzie potrzebne polskiemu pacjentowi.

Ale dzięki temu przeszliśmy suchą stopą zarówno trudną jesień 2020 r., potem wiosnę 2021 r. i kolejną jesień. Szpitale były pełne zakażonych, a leków nie zabrakło. Importerzy sprowadzili do Polski tyle samo leków, co zawsze. Ale to działania krajowych producentów zdołały pokryć zwiększone zapotrzebowanie.

A czy zrobiliśmy na tym jakiś wielki biznes? Duża część leków przeterminowała się w magazynie, ludziom trzeba było zapłacić za nadgodziny, zużyliśmy olbrzymią ilość energii, płaciliśmy za potrzebne substancje oraz całą logistykę po znacznie zawyżonych cenach pandemicznych.

Ktoś podziękował?

Sami mamy satysfakcję z tego działania. Tu zresztą nie ma co spoczywać na laurach, bo następny kryzys lekowy może wyglądać zupełnie inaczej. Ostatnie spotkania polityczne na wysokim szczeblu zwiastują kłopoty.

Mówi pan o wizycie prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie?

Powinna ona zapalić wszystkie lampki alarmowe decydentom. Bo tak jak Polska była dobrze przygotowana do reakcji na szantaż energetyczny Federacji Rosyjskiej, tak jestem absolutnie przekonany, że nikt nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych skutków szantażu lekowego ze strony Chin. A to byłoby potencjalnie nawet groźniejsze dla obywateli, niż rosyjskie czołgi wjeżdżające przez granicę.

Mocne stwierdzenie.

Światowy rynek produkcji API jest podzielony tak, że ok. 50 proc. mają Chiny, 20 proc. Indie, a reszta świata 30 proc. – głównie Europa i Stany Zjednoczone. Ale abstrahując od wolumenu – ważniejsze jest to że to Chińczycy kontrolują zdecydowaną większość produkcji leków na choroby krytyczne. Przykładowo cukrzycę, na którą choruje 2 mln Polaków.

Skoro Chiny otwarcie współpracują z Rosjanami, to istnieje ryzyko, że Państwo Środka może zostać objęte sankcjami gospodarczymi. I raczej Azjaci nie pozostaliby dłużni. Nie mieliby zaś lepszego asa w rękawie, niż groźbę ograniczenia dostaw API.

USA są zadeklarowanym konkurentem Chin, ale współpraca gospodarcza pomiędzy tymi krajami się drastycznie nie zmniejsza.

Lubię ten argument. Zawsze zwracam wtedy uwagę na to, że USA ogłosiły niedawno największy pakiet gospodarczy wspierający reindustrializację tego kraju. I bynajmniej nie przywracają u siebie produkcji butów. Stawiają na poważniejsze filary: półprzewodniki do procesorów, infrastrukturę informatyczną oraz właśnie leki. Wybrali te sektory, bo one zwiększają bezpieczeństwo i przy okazji wspierają innowacyjność.

Tylko pytanie, na ile Amerykanie boją się zatrzymania dostaw API, a ile chcą zwalczać konkurencję na rynkach, gdzie można sporo zarobić. USA ma wielu sojuszników, którym można sprzedać swoje rozwiązania, wypierając Chińczyków.

Intencji Amerykanów oczywiście nie mogę być pewien. Natomiast jeżeli chodzi o chęć budowania w Europie silnego rynku farmaceutycznego, to głównym tego powodem jest oczywiście opłacalność. I to nie tylko samych firm. Zawsze staram się podkreślać, że każda złotówka wydana na lek importowany, który można byłoby wyprodukować w Europie, jest złotówką wyrzuconą w błoto.

Tymczasem złotówka wydana na lek z krajowej produkcji sprawia, że ok. 78 groszy wraca do PKB. Bo przecież lokalna firma płaci w podatki, zatrudnia pracowników, współpracuje z rodzimymi kontrahentami.

Wiele krajów szykuje się do walki o rynek farmaceutyczny

Unia Europejska twierdzi, że jesteśmy bezpieczni lekowo i nie ma sensu budować strategii produkowania API w Europie. Tylko czy warto słuchać brukselskich urzędników? Francuzi i Niemcy zaczynają inwestować w sektor farmaceutyczny nie bez powodu.

Ze strony Unii Europejskiej jest głos, że warto stawiać na europejski przemysł farmaceutyczny. I zwiększać udział produkcji API. Ale faktycznie nie ma tu strategii, tylko zaczyna się robić wyścig. Duże państwa przyznają, że warto przywracać substancje czynne do UE, ale najlepiej do ich fabryk. I odpalają w tym celu konkretne inicjatywy.

Chociażby Francuzi rozpoczęli projekt wart 600 mln euro, zakładający budowę tzw. centrów CDMO, zajmujących się badaniami nad lekami oraz opracowywaniem strategii ich sprzedaży. Podobnie działają Hiszpanie i Niemcy. Ale także mniej zamożne kraje np. Węgry.

Ale jaki jest cel? Bo chyba nie pełne przywrócenie produkcji API do Europy?

Skoro trzy dekady przestawialiśmy się na oddawanie produkcji do Azji, to zajęłoby nam pewnie co najmniej dwie dekady na odkręcenie tej sytuacji. I to tylko, jeśli byśmy się bardzo pospieszyli. Ale od czegoś trzeba zacząć. Jedną z metod jest tworzenie zachęt podatkowych i dofinansowań dla polskich producentów. Dzięki nim, mogliby oni przynajmniej próbować konkurować z niektórymi medykamentami z Azji.

Mowa tu oczywiście o specjalistycznych lekach. Przywrócenie produkcji krytycznych medykamentów do Europy wymagałoby wdrożenia strategii ziemniaka. Kiedy chcieliśmy, żeby on rósł na naszych polach, to zaczęliśmy dopłacać do każdego wyhodowanego kilograma.

Jeżeli UE nie dojdzie do wniosku, że chce być całkowicie uniezależnione od Azji, to absolutnie nie wierzę, żeby kiedykolwiek produkcja najpopularniejszych API wróciła do Europy.

Gdy się ma zdrowe podejście do ryzyka, to się dywersyfikuje swoje portfolio inwestycyjne, a nie stawia wyłącznie na jeden obszar. A zatem, skoro Chiny są ryzykowne, to może trzeba iść się dogadać z Indiami? Trochę jak Apple, które teraz ponosi olbrzymie koszty, otwierając tam drugą fabrykę.

Z najnowszych raportów wynika, że Indie faktycznie ocknęły się, jak bardzo uciekli im Chińczycy. I chcąc powalczyć o część rynku, opracowali strategię działania do 2040 r. To będzie walka dwóch gigantów. I my temu starciu powinniśmy bardzo kibicować, bo nie ma nic lepszego niż dobra rynkowa konkurencja. Ale łatwo Indiom nie będzie.

Gdy bowiem opowiadamy o tym, że jeden czy drugi kraj ma określony procent rynku, to można wnioskować, że można sobie wybierać, u kogo kupimy. Ale to nieprawda. Bo bywa tak, że tylko Chiny albo Indie sprzedają określoną substancję czynną. Albo nawet nie samo API, lecz same półprodukty.

Przykładowo?

Żeby wytworzyć niektóre antybiotyki, trzeba mieć olbrzymią fabrykę fermentatorów. I przy ich użyciu hodować własne, opatentowane szczepy bakterii. A jak się tworzy kortykosterydy, to jeden z półproduktów powstaje z bardzo konkretnego rodzaju ziemniaczka, który rośnie tylko w Chinach.

I tak jak kiedyś Państwo Środka zabraniało wywozu jedwabników, tak samo teraz broni tych ziemniaczków. Dlatego duże firmy jak Pfizer, eksperymentują nad możliwościami zastąpienia tego warzywa.

Czyli Indie, mimo chęci, mogą nie mieć dostępu do kluczowych komponentów?

Już dziś brakuje im odpowiednich ilości metanolu, toluenu, etylenu, propanu itp. I Chińczycy, wraz ze wzrostem konkurencyjności Indii, mogą jeszcze bardziej ograniczać im dostawy.

Fabryki z Państwa Środka zaczynają zresztą grać na całkowite stłamszenie konkurencji. Przykład? Polpharma produkuje API, do którego półprodukty kupuje w Chinach. Nasze najnowsze negocjacje z Azjatami były takie, że zamiast kupowania półproduktu, zaproponowano nam kupienie gotowej substancji. Różnica taka, że za półprodukt mielibyśmy zapłacić stawkę 110 dol., a za gotowe API tylko 100 dol.

Cel jest taki, żeby nikt już nie produkował tej substancji. I kto wtedy powstrzyma Chińczyków przed tym, żeby podnieśli cenę do 200 dol.? A przecież to na razie tylko biznes. Co by było, gdybyśmy zaczęli prawdziwą wojnę handlową?

Skończą się tanie leki z Chin?

Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Z raportów dotyczących Chin wynika, że koszty robocizny w tym kraju wzrosły w przemyśle z 3 dol. do 8 dol. za godzinę. Wkrótce może też dojść do tego, że Chiny będą tak rozwinięte, że będą konkurowały jakością z Europą, a i ceny ustalą podobne. Bo przecież będą chciały lepiej płacić pracownikom, czy dbać o środowisko.

A propos środowiska. Czy przenoszenie produkcji API do Azji to tylko kwestia ceny? Czy też przenoszenia ryzyka skutków produkcji dla środowiska lokalnego? Bo jak byłem w fabryce Polpharmy w Starogardzie Gdańskim i poszliśmy do miejsca, gdzie miesza się substancje, to trzeba było wyłączyć telefon, żeby nic nie eksplodowało. Powiedziałbym, że to brzmi jak poważne zagrożenie biologiczne.

Produkcja chemiczna kilkadziesiąt lat temu i dziś, to jak niebo a ziemia. Technologia zmieniła się tak bardzo, że jak na koniec przyszłego roku pokażę panu nową fabrykę API w Starogardzie Gdańskim, to pan nie uwierzy, że to jest fabryka leków.

Faktycznie, 20-30 lat temu faktycznie przenoszono produkcję do Azji, bo tam można było produkować bez baczenia na środowisko. Ironicznie można powiedzieć, że nikt się tym nie martwił, bo Chińczycy zatruwali swoją odrębną planetę. Dziś można produkować chemię w sposób absolutnie czysty. Tylko wtedy jest drogo.

Kilka lat temu rozmawiałem z byłym pracownikiem amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Powiedział, że jak urzędnicy jechali do Chin na kontrolę, to oglądali jakieś fabryki. Ale nie byli w ogóle pewni, czy na pewno te, które mieli oglądać.

Potwierdzam. Jeszcze 10-15 lat temu można było być zawiezionym do pokazowej fabryki. Dziś się przed tym bronimy, zatrudniając lokalnego agenta chińskiego, doskonale odnajdującego się w lokalnych realiach. I to on nas zawozi do odpowiedniej fabryki.

Pytanie, czy ten chiński agent nie bierze pieniędzy od was i od fabryki.

Oczywiście mamy metody, żeby to weryfikować. Nie moglibyśmy sobie na pewno pozwolić na to, żeby samemu wybrać się na wizytę do chińskiej czy indyjskiej fabryki, bez lokalnego przewodnika.

Czy interes pacjentów jest ważniejszy niż biznes?

Niektórzy krytycy mówią, że Polpharma lobbuje za produkcją API w Polsce, bo wytwarzając leki generyczne, zyska silną pozycję na rynku lokalnym i będzie mogła dużo eksportować.

Proszę mi wierzyć, że firma może być zarówno krajowym producentem, jak i importerem leków. Nam opłaca się wytwarzać leki nierefundowane, bo przy nich koszty operacyjne, można przenieść na odbiorcę.

Problemem jest to, że najważniejsze z perspektywy pacjenta leki refundowane coraz mniej opłaca się produkować w Polsce. A zaczyna się je importować. I patrzę się na środowisko wokół mnie i coraz więcej firm zaczyna zwiększać udział importu.

Też to możemy robić. Ale w moim poczuciu jako obywatela i pacjenta, ważniejsze jest to, żeby przekonywać rząd i pokazywać, jakie to krótkowzroczne myślenie. Bo traci na tym gospodarka, zanika innowacyjność i zmniejsza się bezpieczeństwo lekowe.

Od wielu prezesów firm farmaceutycznych można usłyszeć, że najważniejszy jest interes pacjenta.

To prawda.

Ale tej intencji nie da się zweryfikować.

Da się. Wystarczy spojrzeć na listę leków deficytowych. Prawie wszystkie z nich to leki z importu a nie z krajowej produkcji. Każda lokalna firma farmaceutyczna traktuje bowiem swój własny rynek jako priorytet. Nasze serce bije tutaj, zatrudniamy w fabrykach pracowników produkujących leki dla siebie i innych obywateli.

W czasie pandemii, w statystykach można zobaczyć, że krajowi producenci robili naprawdę wszystko, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów poprzez własną produkcję, a w sytuacjach awaryjnych – również poprzez import interwencyjny. A jak się weźmie listę tzw. jedynych odpowiedników, których nikomu się nie opłaca produkować, to nadal wiele krajowych firm utrzymuje tę produkcję. A przecież to żaden biznes.

Naprawdę chodzi o interes pacjentów i ich bezpieczeństwo. Polskie koncerny farmaceutyczne – nie tylko Polpharma – stawiają obywateli na pierwszym miejscu.

To hasło mimo wszystko najlepiej wygląda na slajdach reklamowych.

Tylko że ja nie pracuję w marketingu. Nic mnie też nie powstrzymuje przed tym, żeby przenieść całą produkcję do naszej fabryki w Kazachstanie. Przecież tam będzie dużo taniej. Ale jesteśmy polską firmą farmaceutyczną i bardzo nam zależy na naszym kraju – to jest misja mieszana z biznesem. Inne kraje to rynki zbytu, to czysty biznes.

Polityka lekowa musi się zmienić

W wystąpieniach publicznych krytykuje pan zasadę „nie ważne skąd leki, byle były tanie”. Ostatnio Business Insider przedstawiał wyniki badania wśród Polaków, jakimi problemami powinni zająć się politycy w nowej kadencji. Jedna trzecia wskazała, że trzeba obniżyć ceny leków. Da się wyjaśnić polskiemu pacjentowi, że ceny leków są niskie, a powinny być wyższe?

Musimy na pewno rozdzielić dofinansowanie płatnika do leku od dopłaty pacjenta. Medykamenty w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie. Kłopot jest w tym, że od chorych wymagamy nierzadko dopłacania sporej części całej kwoty za produkt leczniczy. Jeżeli pacjenci mówią, że leki są zbyt drogie, to w głównej mierze narzekają na zbyt niskie dopłaty od państwa.

Działa pan prawie trzy dekady w branży farmaceutycznej i patrzy na ten rynek długoterminowo. Okres kadencji polityka jest znacznie krótszy. A przed wyborami trzeba się mieć czym pochwalić. Resort zdrowia zbyt krótkowzrocznie patrzy na politykę lekową państwa?

Staram się zawsze mieć otwartą głowę i zakładać dobre intencje. Ostatni dokument dotyczący strategii lekowej powstawał w czasie, gdy mieliśmy inne wyzwania. Jego celem było stworzenie oszczędności na refundacji leków – „nieważne skąd, byle tanio”.

Ale dzięki temu chciano wygospodarować pieniądze na poprawę terapii i zaopiekowanie się pacjentami, których leczenie kosztuje znacznie więcej, np. chorymi na rzadkie schorzenia. I trzeba uczciwie przyznać, że – dzięki konsekwentnym działaniom resortu zdrowia – ta część strategii została zrealizowana.

Ale mamy też tego określone skutki. Przez fakt posiadania jednych z najniższych cen leków w Europie, spada z roku na rok liczba leków produkowanych w Polsce. Jak się dziś chce aplikować na listę refundacyjną, to leki są tak tanie, że trzeba obniżać koszt produkcji – czyli zapewne trzeba wyjeżdżać z nią poza Polskę. Albo importować leki.

A jak wygląda wsparcie innowacyjnych projektów przez państwo? W ubiegłym roku Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego lobbował za tezą, że tworzenie leków generycznych też może stanowić innowację. Chociażby poprzez poszukiwanie nowych sposobów produkcji, zamykanie dwóch substancji w jednej tabletce itp. Chodziło o to, żeby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciało dofinansowywać takie projekty. Udało się przekonać urzędników?

Tak, te działania edukacyjne branży przyniosły konkretne owoce. Dziś urzędnicy przyjmują definicję innowacji, w rozumieniu podręcznika z Oslo. Stanowi ona, że innowacją nie musi być całkiem nowy produkt. Może nią być także istotna optymalizacja procesów produkcji, aby np. leki mogły być dostępne w dobrej cenie dla miliardów pacjentów, a nie tylko milionów uprzywilejowanych. Zaczęto też oceniać innowację przez pryzmat wagi społecznej.

W ubiegłym roku po raz pierwszy pojawiły się w Polsce granty Agencji Badań Medycznych. Pozyskaliśmy pieniądze na innowacyjne sposoby zwiększenia wydajności produkcji leków generycznych. W lutym br. NCBR ogłosił podobny konkurs.

Polscy politycy nie wstawiają się za rodzimymi biznesami

Chciałbym jeszcze zapytać o regulacje ESG, czyli związane ze zrównoważonym rozwojem. Firmy chętnie reklamują się, jakich przemian dokonują. Tylko czy w dobie kryzysu, ten temat nie poszedł w odstawkę?

Gdyby chodziło o firmy działające tylko na polskim rynku, to pewnie przyznałbym rację. Ale Polpharma to ważny gracz na arenie międzynarodowej. I dostosowanie się do wymogów ESG to dla nas „być albo nie być”. Światowi partnerzy oczekują wdrożenia odpowiednich strategii i mierzenia ich wyników. I ja zaczynam oczekiwać tego samego od moich dostawców. Nie dlatego, że to wygląda ładnie na slajdzie, ale jeśli chcemy się liczyć, to musimy nadążać za oczekiwaniami ESG.

To będzie na pewno duże wyzwanie w Polsce, bo jesteśmy firmą chemiczną i pozyskujemy energię z tych samych źródeł, co reszta kraju – a one jeszcze czyste nie są. Możemy za to wiele zrobić w zakresie zwiększania jakości zatrudnienia oraz zarządzania. Dla mnie to nie jest kwestia mody, tylko rodzaj certyfikatu wymaganego przez rynek.

Bez wdrażania strategii ESG bylibyśmy bowiem jak człowiek bez prawa jazdy, przychodzący do pracy jako taksówkarz.

Dużo ostatnio mówi się o możliwości wykorzystania Sztucznej Inteligencji w farmacji. O tym, że może pomóc opracowywać leki, które jeszcze nie są opatentowane. W Polpharmie bierze się pod uwagę takie innowacje, czy jednak ważniejsza jest staroszkolna praca naukowców?

Korzystamy z elementów Sztucznej Inteligencji w obszarach produkcyjnych, żeby lepiej zapobiegać potencjalnym przestojom. Wykorzystujemy też Big Data do celu przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych. Przykładowo w celu prognozowania przyszłego popytu na produkty lecznicze. Albo zaplanowania eksperymentów. Dzięki temu można opracować nie 100, a 20 prototypów.

Co do SI, to dla mnie jest za wcześnie, żeby w pełni jej zawierzyć. Warto się jej przyglądać, ale ta technologia nadal raczkuje i wciąż budzi wiele wątpliwości.

Unia Europejska pracuje nad stworzeniem Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Dzięki niej firmy będą mogły analizować dane medyczne. Przydatne?

Jak najbardziej.

Ale ten dostęp będą mieli wszyscy, a nie tylko Polpharma.

Bardzo dobrze, bo to będzie kreować innowacyjność i uczciwą konkurencję.

Nie wiem tylko, czy Polpharma w tym wyścigu nie odpadnie, bo pewnie mniej wydaje na lobbing, niż zagraniczne firmy.

To dość osobliwa kwestia. Przykładowo dla Amerykanów jest naturalne, aby zabiegać o interes własnych firm – prywatnych i państwowych. Ambasadorzy wychodzą z założenia, że oba typy są ich pracodawcami, bo płacą podatki. Podobnie sprawę widzą Niemcy czy Francuzi. Polscy politycy niestety boją się wstawiać za rodzimymi biznesami farmaceutycznymi.

Polski rząd ma swoją firmę farmaceutyczną.

Oczywiste jest jednak, że wspieranie całego polskiego przemysłu przyniesie Polsce więcej korzyści. Swoją drogą, dostrzegam, że jak Polpharma działa na różnych rynkach zagranicznych, to nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś np. w Czechach, zaprosił nas do konsultowania nowych przepisów.

W Polsce jak zmienia się regulacje, to rząd zaprasza wszystkie zagraniczne firmy i pyta, czy im się nowe prawo podoba. Czyj interes jest wówczas nadrzędny – niech każdy odpowie sobie sam.

