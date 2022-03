Szybkie zatrudnienie dla medyków z Ukrainy. Sutkowski: inne działania to byłby putinizm

W związku z epidemią zasady związane z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu dla medyków spoza Unii Europejskiej były uproszczone

Teraz dodatkowo Naczelna Rada Lekarska zaproponowała, aby natychmiast przyznać pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnienia opiekuna medycznego

Uprawnienia opiekuna miałyby obowiązywać do momentu uzyskania przez nich uprawnień zawodowych

W ocenie doktora Michała Sutkowskiego, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych jest to dobrym pomysłem

Medycy z Ukrainy najpierw jako opiekunowie medyczni?

Naczelna Rada Lekarska zaproponowała, aby natychmiast przyznać pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnienia opiekuna medycznego. Mogliby zatem pracować jako opiekunowie do momentu uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza.

- Trzeba leczyć, trzeba pomagać, trzeba wspierać także polską ochronę zdrowia. Wszystkie inne działania to byłby nie tylko putinizm, ale nawet kacapizm - przyznał Sutkowski. - Nie możemy narzekać, że mamy tutaj kolegów z Ukrainy chętnych do pracy, koleżanki pielęgniarki, ale równocześnie musimy dbać o jakość. Ułatwiamy, ale dbamy o jakość - dodał.

Powołanie ukraińskich lekarzy na stanowiska opiekunów medycznych dr Sutkowski ocenił pozytywnie, jednak zaznacza, że istotą zagadnienia jest weryfikacja znajomości języka polskiego. - To jest największy problem, który może być szybko tutaj usprawniony, także dzięki pomocy tych wszystkich lekarzy, którzy już pracują w polskich podmiotach leczniczych - przyznał.

Byli lekarzami na Ukrainie, w Polsce staną się nimi po weryfikacji

Sutkowski podkreślił, że ukraińscy lekarze-opiekunowie "staną się tak naprawdę lekarzami w momencie, kiedy zweryfikuje się wszystkie dokumenty i nauczą się języka na takim poziomie, który byłby poziomem komunikacyjnym".

- Dlaczego to jest ważne: to nie tylko rozmowa i leczenie pacjenta, ale na przykład dokumentacja medyczna - zaznaczył. - To jest niezwykle istotne, jak obywatel ukraiński, lekarz, może tę dokumentację prowadzić? No nie może, jest to ogromnie trudne - przyznał.

Sutkowski: ukraińscy lekarze są nam potrzebni

Sutkowski poinformował również, że "Naczelna Izba Lekarska słowami pana profesora Andrzeja Matyi zwraca się również do do wszystkich o to, żeby organizować jak najwięcej punktów zdrowotnych, większej obsady medycznej w większych skupiskach ludzkich na terenie Polski".

Rozmówca programu Newsroom WP był zapytany również o to, kiedy ukraińscy medycy będą w stanie zasilić polską służbę zdrowia i jak szybko są w stanie to zrobić po przybyciu do naszego kraju.

- Jak szybko - to oczywiście zależy trochę od warunków, które już stworzymy i to powinny być warunki możliwie jak najbardziej dla nich przyjazne - podkreślił.

- To zależy także od nich, od umiejętności wpięcia się w system opieki zdrowotnej, w tym umiejętności językowych. Są bardzo potrzebni, bardzo się nam przydadzą. Oby tak było, że zostaną w Polsce, żeby to nie był tylko tranzyt do Europy Zachodniej: tego oczekujemy, tego chcemy, tego chcielibyśmy i bardzo serdecznie kolegów lekarzy zapraszamy - podsumował Michał Sutkowski.

