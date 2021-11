Szpital tymczasowy pilnie zatrudni pielęgniarki, ratowników i opiekunów medycznych

Zobacz: Chirurg przerwał operację. Zabieg dokończyła pielęgniarka

Szpital tymczasowy we Wrocławiu pilnie zatrudni pielęgniarki i położne, ratowników oraz opiekunów medycznych. Informację w tej sprawie przekazał Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

- W związku z nasilającą się w ostatnich dniach epidemią wirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością rozszerzenia bazy łóżkowej w Szpitalu Tymczasowym przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny pilnie zatrudni personel medyczny do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu skutków pandemii - poinformowali przedstawiciele lecznicy.

Jak wskazują potrzeba pielęgniarek, położnych, ratowników i opiekunów medycznych.

- Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom, a to możliwe jest tylko dzięki pracy profesjonalnego zespołu medycznego, który nie boi się wyzwań oraz poświęcenia - dodają w USK.

Osoby zainteresowane pracą w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu mogą aplikować drogą mejlową (adres: mgdesz@usk.wroc.pl: podanie o pracę, CV, prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Szpital oferuje umowę o pracę, zlecenie lub umowę cywilno-prawną.

To jednak nie pierwszy szpital tymczasowy, który ma problem ze skompletowaniem personelu. Na początku listopada podobny apel wystosował szpital tymczasowy w Opolu.

- Rozwijająca się sytuacja epidemiczna wymusza rozszerzenie działalności szpitala przy ul. Wrocławskiej w celu zapewnienia miejsc do leczenia dla kolejnych chorujących na Covid-19 - przekazał w komunikacie skierowanym do mediów Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, który prowadzi szpital tymczasowy.

W Opolu potrzeba było lekarzy anestezjologów, kardiologów, specjalistów chorób wewnętrznych, pulmonologii czy neurologii, a także pielęgniarek (anestezjologicznych i ogólnych), ratowników i opiekunów medycznych.

Dodajmy, że od kilku dni odnotowywany jest duży wzrost liczby hospitalizacji na oddziałach covidowych. Tylko w ciągu minionej doby do szpitali w całej Polsce trafiło 550 pacjentów z COVID-19. Według stanu z 15 listopada zajętych jest już 14 123 łóżek.

Niestety rośnie również liczba osób, które trafiają na intensywną terapię. Według najnowszych danych zajętych jest 1204 respiratorów.

Tymczasem obecnie w systemie przygotowanych jest 19 122 łóżek covidowych oraz 1742 respiratory.

O aktualnej sytuacji mówił w poniedziałek, 15 listopada, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Sygnały dnia" w radiowej Jedynce.

- Dzisiejsze dane nie odzwierciedlają sytuacji, która w Polsce panuje. Mieliśmy cztery dni wolne od pracy. Dzisiejszy wynik jest poniżej 10 tys. (9512 nowych przypadków zakażenia), to liczba która – jak mówiłem - nie odzwierciedla sytuacji, ale jeśli porównamy te dane do ubiegłego poniedziałku to mamy wzrost o 30 proc. – powiedział Kraska.