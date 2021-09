Szczepionka przeciw HPV może skutecznie zapobiec zachorowaniu na raka m.in. szyjki macicy, gardła, jamy ustnej czy prącia

Szczepienie, które chroni przed rakiem

- Wirusy HPV związane są z powstawaniem stanów przednowotworowych i nowotworowych szyjki macicy, ale nie tylko, bo również nowotworów szyi, głowy, przełyku oraz odbytnicy - tłumaczy prof.Jan Kotarski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Informuje, że obecnie już 118 samorządów w całej Polsce prowadzi programy szczepień przeciw HPV. Związek między zakażeniem wirusem HPV a chorobami nowotworowymi został potwierdzony wiele lat, temu - za jego odkrycie prof. Harald zur Hausen otrzymał w 2008 r. nagrodę Nobla.

Szczepionka przeciw HPV może skutecznie zapobiec zachorowaniu na raka m.in. szyjki macicy, gardła, jamy ustnej czy prącia. Warto pamiętać, że infekcje wirusami HPV są często bezobjawowe i nie istnieje na nie żadne lekarstwo. Najlepszą metodą profilaktyki są szczepienia.

- Nabycie naturalnej odporności, czyli po przechorowaniu, w przypadku HPV nie jest możliwe, gdyż miano przeciwciał po zachorowaniu jest za niskie, aby uchronić przed ponowną infekcją. Tak więc ta sama osoba może zakazić się kilka razy tym wirusem. - wyjaśnia prof. Jan Kotarski w rozmowie z www.zaszczepsiewiedza.pl.

Po szczepieniu miano przeciwciał jest 1000-10000 razy większe niż po infekcji, dzięki czemu chroni przed wniknięciem wirusa HPV do organizmu. Szczepionki są bezpieczne i dobrze tolerowane - podkreślają eksperci.

Szczepienia przeciw HPV w Narodowej Strategii Onkologicznej

Dwa typy wirusa HPV - 16 i 18 - powodują ok. 70 proc. wszystkich przypadków raka szyjki macicy. Łącznie siedem typów HPV odpowiada za 92 proc. przypadków tego nowotworu. Na szczęście nie wszystkie infekcje HPV muszą doprowadzić do raka szyjki - od 80 do 90 proc. tych zakażeń ulega samowyleczeniu, bez dalszych konsekwencji. Niestety, u pozostałych 10-20 proc. pacjentek z przewlekłą infekcją HPV dojdzie od transformacji nowotworowej.

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym nie funkcjonuje jeszcze program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. To wkrótce ma się zmienić.

W Narodowej Strategii Onkologicznej określono, że do końca 2028 r. zaszczepimy przynajmniej 60 proc. dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania przeciwko HPV. Taki wskaźnik, zdaniem specjalistów, pozwoli wytworzyć odporność zbiorową, ochronić populację i wyeliminować czynnik sprawczy nowotworów, jakim jest zakażenie HPV.

- Przyjęta niedawno Narodowa Strategia Onkologiczna, zakłada wdrożenie powszechnych szczepień dziewcząt przeciwko HPV w przyszłym roku. Uważam, że powinny one objąć także chłopców - powiedziała niedawno w rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Gdzie zaszczepić się przeciwko HPV. LISTA miast

Na razie programy bezpłatnych szczepień są realizowane przez samorządy. Szczegółowe informacje o zasadach skorzystania z refundowanej profilaktyki zazwyczaj są dostępne na stronach internetowych miasta, powiatu czy gminy. W razie wątpliwości lub pytań można skontaktować się z jednostką organizacyjną również telefonicznie lub osobiście (np. w siedzibie urzędu czy starostwa).

Poniżej wykaz miast, w których samorządy prowadzą programy bezpłatnych szczepień przeciw HPV i grupy docelowe.

Województwo dolnośląskie:

• Wrocław (12 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Kobierzyce (13 lat, dziewczynki)

• Sobótka (14 lat, dziewczynki)

• Żórawina (13,14 lat, dziewczynki)

• Siechnice (12,13,14 lat, dziewczynki)

• Świdnica (13 lat, dziewczynki)

• Syców (13 lat, dziewczynki)

• Wałbrzych (13 lat, dziewczynki)

• Długołęka (13 lat, dziewczynki)

• Polkowice (14 lat, dziewczynki)

• Zawonia (13-14, dziewczynki )

• Oleśnica (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Polanica Zdrój (13 lat, dziewczynki)

• Brzeg Dolny (13 lat, dziewczynki)

• Wołów (13 lat, dziewczynki)

• Bierutów (14 lat, dziewczynki)

• Ciepłowody (13,14 lat, dziewczynki)

• Mietków (12-14 lat, dziewczynki)

• Wiązów (13 lat, dziewczynki)

• Jerzmanowa (13-15 lat, dziewczynki)

Województwo kujawsko-pomorskie:

• Żnin (14 lat, dziewczynki)

• Janowiec (14 lat, dziewczynki)

• Łabiszyn (14 lat, dziewczynki

• Rogowo (14 lat, dziewczynki)

• Barcin (14 lat, dziewczynki)

• Gąsawa (14 lat, dziewczynki)

• Białe Błota (12 lat, dziewczynki)

• Grudziądz (12 lat, dziewczynki)

• Nakło nad Notecią (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Toruń (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Wielka (12 lat, dziewczynki)

• Włocławek (12 lat, dziewczynki)

Województwo lubelskie:

• Biłgoraj (12 lat, dziewczynki)

• Lublin (12 lat, dziewczynki)

• Niemce (13-14 lat, dziewczynki)

• Puławy (12 lat, dziewczynki)

• Włodawa (13 lat, dziewczynki)

Województwo lubuskie:

• Żary (16 lat, dziewczynki)

• Żary (12 lat, dziewczynki

• Międzyrzecz (13 lat, dziewczynki)

• Świdnica (13 lat, dziewczynki)

• Zielona Góra (13 lat, dziewczynki)

• Skwierzyna (13 lat, dziewczynki)

• Pszczew (13 lat, dziewczynki)

Województwo łódzkie:

• Kleszczów (11-12 lat, dziewczynki i chłopcy; dopuszczalne zaległe roczniki)

• Stryków (12 lat, dziewczynki)

• Sulmierzyce (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

Województwo małopolskie:

• Kraków (13 lat, dziewczynki)

Województwo mazowieckie:

• Ciechanów (12 lat, dziewczynki)

• Warszawa (12 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Cegłów (11 lat, dziewczynki)

• Góra Kalwaria (13 lat, dziewczynki)

• Józefów (14 lat, dziewczynki)

• Kałuszyn (13 lat, dziewczynki)

• Mińsk Mazowiecki (13 lat, dziewczynki)

• Piaseczno mazowieckie (14 lat, dziewczynki)

• Płock (12 lat, dziewczynki)

• Raszyn (12-14 lat, dziewczynki)

Województwo opolskie:

• Namysłów (13 lat, dziewczynki)

• Kluczbork (13 lat, dziewczynki)

• Kędzierzyn-Koźle (12-13 lat, dziewczynki)

• Bierawa (13 lat, dziewczynki)

• Opole (12 lat, dziewczynki)

• Murów (14 lat, dziewczynki)

Województwo podlaskie:

• Supraśl (13 lat, dziewczynki)

• Suwałki (13 lat, dziewczynki)

Województwo pomorskie:

• Gdynia (13-14 lat, dziewczynki)

• Słupsk (13 lat, dziewczynki)

• Jastarnia (12 lat,, dziewczynki)

• Kobylnica (13 lat, dziewczynki)

• Luzino (13-14 lat, dziewczynki)

• Gniewino (9-13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Pruszcz Gdański (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Reda (13 lat, dziewczynki)

• Sopot (12 lat, dziewczynki)

• Tczew (12 lat, dziewczynki)

• Gniew(12 lat, dziewczynki)

• Pelplin (12 lat, dziewczynki)

• Subkowy (12 lat, dziewczynki)

• Morzeszczyn (12 lat, dziewczynki)

• Ustka(13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Nowy Targ (13 lat, dziewczynki)

Województwo śląskie:

• Tychy (12 lat, dziewczynki)

• Gierałtowice śląskie (13-14 lat, dziewczynki)

• Imielin śląskie (13 lat, dziewczynki)

• Tarnowskie Góry (13-14 lat, dziewczynki)

• Katowice (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Ożarowice (13 lat, dziewczynki)

• Mierzęcice (13 lat, dziewczynki)

Województwo świętokrzyskie:

• Bodzechów (12 lat, dziewczynki)

• Sitkówka-Nowiny (12 lat, dziewczynki)

Województwo warmińsko-mazurskie:

• Ełk (9-14 lat oraz 16 lat, dziewczynki)

• Lubawa (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Kowale Oleckie (14 lat, dziewczynki)

• Wieliczki (14 lat, dziewczynki)

• Świętajno (14 lat, dziewczynki)

• Rybno (12 lat, dziewczynki)

• Srokowo (14-15 lat, dziewczynki)

• Gniewkowo (13 lat, dziewczynki)

• Kętrzyn (15 lat, dziewczynki)

Województwo wielkopolskie:

• Poznań (13 lat, dziewczynki)

• Borek Wielkopolski (13 lat, dziewczynki)

• Opalenica (13 lat, dziewczynki)

• Granowo (13-14 lat, dziewczynki)

• Wągrowiec (13 lat, dziewczynki)

• Piła (13-14 lat, dziewczynki)

• Strzelin (13 lat, dziewczynki)

• Grodzisk Wielkopolski (13 lat, dziewczynki)

• Rydzyna (13 lat, dziewczynki)

• Kalisz (13 lat, dziewczynki)

• Powiat poznański (13 lat, dziewczynki i chłopcy)

• Sośnie wielkopolskie (13 lat, dziewczynki)

• Wolsztyn (13 lat, dziewczynki)

Województwo zachodniopomorskie:

• Region szczeciniecki (12-13 lat, dziewczynki)

• Darłowo (13 lat, dziewczynki)

• Koszalin (13-14 lat, dziewczynki).

