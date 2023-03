Stan zagrożenia epidemicznego na dłużej. Są trzy możliwe terminy

Stan zagrożenia epidemicznego i przepisy covidowe prawdopodobnie przedłużone

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie dla "Sedna Sprawy" Radia Plus wskazał, że "wydaje się, że jesteśmy poza szczytem zachorowań na COVID-19". Zdaniem wiceszefa MZ nadchodzące miesiące będą spokojniejsze dla polskiej ochrony zdrowia.

Na pytanie o to, czy obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony, odpowiedział:

- Myślę, że w ostatnim tygodniu marca podejmiemy decyzję co dalej ze stanem zagrożenia epidemicznym, czy będzie przedłużony czy też nie. Będziemy zasięgali opinii ekspertów i ta decyzja pewnie będzie w ostatnim tygodniu marca.

Dopytywany o ewentualny termin przedłużenia podkreślił, że "nie będzie to długi okres – miesiąc, dwa, trzy – zobaczymy, jaka będzie rekomendacja ekspertów".

To oznacza, że jeśli stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony, to pod uwagę brane są scenariusze, że nastąpi to do końca kwietnia, końca maja, albo maksymalnie do końca czerwca.

Stanowisko wiceministra jest zbieżne z ustaleniami serwisu Prawo.pl. Cytowany przez portal przedstawiciel resortu zdrowia mówił, że termin zniesienia stanu epidemicznego ma zostać ustalony "optymalnie z punktu widzenia adresatów tych norm".

- Nie chcemy wprowadzać nadmiernego zamieszania związanego z ewentualnym zakończeniem tego stanu zagrożenia – dodał.

Według informacji portalu obecnie trwa przegląd regulacji prawnych w administracji rządowej i samorządach terytorialnych, które zostaną poprawione wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego. To ważne, bo stan zagrożenia epidemicznego wpływa na obowiązywanie wielokrotnie nowelizowanej ustawy covidowej, która z kolei odnosi się do kilkudziesięciu innych ustaw.

Obecne rozporządzenie covidowe jest ważne do 31 marca

Przypomnijmy: obecnie obowiązujące rozporządzenie covidowe w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, weszło w życie na przełomie 2022 i 2023 roku.

Dokument wydłużył czasu obowiązywania aktualnych ograniczeń z 31 grudnia 2022 do 31 marca 2023 roku.

Większość obostrzeń zniesiono, jednak do końca marca obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa m.in. w szpitalach, przychodniach, poradniach oraz aptekach.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.