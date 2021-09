Sośnierz: kilkadziesiąt tysięcy osób umiera i nic z tego nie wynika. "ZUS ma mniejsze wydatki"

Sośnierz o pandemii: pokazała, że pieniądz w ochronie zdrowia jest łatwy

Temat ochrony zdrowia to jeden z licznych tematów podejmowanych na Europejskim Kongresie Gospodarczym. O strategii polskiego rządu na zdrowie – a właściwie jej braku - mówił podczas debaty „System Ochrony Zdrowia. Pandemia 2.0” we wtorek, 21 września, poseł Andrzej Sośnierz.

- Nie ma strategii. Strategia powinna być taka, że pacjent będzie obsłużony lepiej w ochronie zdrowia. To jest generalny cel funkcjonowania systemu. Nie zarobki pracowników, nie świetne wyposażenie jednostek, nie takie lub inne struktury organizacyjne. Celem funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jest dobre i sprawne obsłużenie pacjenta i doprowadzenia do jak najmniejszych szkód zdrowotnych. A tym właściwie nie zajmuje się żadna strategia – podkreślał.

Odniósł się również do pandemii koronawirusa.

– Epidemia przyniosła wręcz paradoksalne wnioski. Po pierwsze: pieniądz w ochronie zdrowia jest łatwy i można go wydać w dowolnej ilości, jeśli tylko się powie, że to dla dobra pacjenta, sytuacja jest nagła i musimy interweniować, to wtedy można wydać frywolnie wiele dziesiątków milionów złotych – ironizował Sośnierz.

Jako przykład mówił o testach na koronawirusa. - NFZ zwraca za nie 280 zł, tak? To lepiej kupić w Niemczech za 40 euro i będzie taniej.

"Albo kijkiem w okno, albo przez telefon i nikt nad tym nie panował"

- Drugi wniosek: system jest zdezintegrowany i nie reaguje w sposób prawidłowy. W sposób nieopanowany przychodnie i szpitale zamykały się lub otwierały, lekarze rodzinni albo kijkiem w okno, albo przez telefon i nikt nad tym nie panował – kpił wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

- System jest całkowicie zdezintegrowany, mimo postępującej centralizacji. Ostatnio, kiedy to powiedziałem przy ministrze on się ucieszył: tak zgadzamy się i w związku z tym będziemy jeszcze bardziej centralizować. To jest taki sam wniosek, jaki miał koń Boxer w „Folwarku Zwierzęcym”, który na wszystkie trudności Folwarku mówił: trzeba jeszcze więcej pracować – oceniał Sośnierz.

- Czyli jeszcze większa centralizacja w sytuacji, gdy system się zdezintegrował w wyniku centralizacji, bo wszyscy czekali aż odezwie się minister, a minister się nie odzywał, bo nie wiedział jak się ma odezwać. To pokazuje, jak centralizacja może paradoksalnie sparaliżować system – dodawał.

"Kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce umiera i nic z tego nie wynika"

Jest i trzeci wniosek z pandemii, na który wskazał Sośnierz.

- Można bezkarnie popełniać dowolne błędy. Można jednego dnia powiedzieć coś, drugiego zupełnie coś odwrotnego i nic z tego nie wynika. Można dopuścić, że kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce umrze dodatkowo i z tego też nic nie wynika. Ci co przeżyli cieszą się, że przeżyli, a tamci już głosu nie mają, a ZUS się cieszy, bo ma mniejsze wydatki – podsumował.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.