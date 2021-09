SOR w białostockim szpitalu klinicznym zawieszony od października. Szpital wypowiedział umowę z NFZ

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wypowiedział umowę z NFZ na prowadzenie SOR-u. Powodem jest m.in. brak współpracy z innymi placówkami

Aktualna umowa z NFZ trwa do końca września, co oznacza, że już od 1 października SOR zawiesi swoją działalność

Grafik ostrych dyżurów internistycznych okazał się przyczyną powstałego konfliktu

Białostocki szpital bez SOR-u

Jak podaje poranny.pl, SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zostanie zawieszony od 1 października. Według informacji z podlaskiego NFZ, do jakich dotarł portal, przyczyną problemu jest brak chęci współpracy w zakresie przekazywania pacjentów internistycznych pomiędzy placówkami białostockimi.

Podlaski OW NFZ poprosił dyrektorów szpitali o wypracowanie grafiku ostrych dyżurów internistycznych. To właśnie ten grafik okazał się kością niezgody, ponieważ USK chce wsparcia także ze strony innych szpitali w opiece nad pacjentami.

- Nie wszystkich można odesłać do domów, część wymaga opieki i diagnostyki szpitalnej. I od dziesiątków lat wsparciem w tym zakresie był szpital MSWiA i szpital miejski, które przejmowały część tych pacjentów. Teraz chcieliśmy, aby to, co od lat funkcjonowało nieformalnie, zostało usankcjonowane oficjalnie w grafiku – powiedział dla portalu poranny.pl Jan Kochanowicz, dyrektor USK w Białymstoku.

Portal informuje, że jeszcze przed wybuchem pandemii szpital MSWiA zaczął wypisywać się z podobnego układu i przestał przyjmować lżejsze przypadki z USK. Finalnie doprowadziło to do obłożenia szpitala uniwersyteckiego, co przełożyło się także na brak miejsc dla pacjentów specjalistycznych.

SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku jest jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów w całej Polsce. Rocznie pomaga ok. 80 tys. pacjentów.

Problemy na SOR-ach w całej Polsce

Przypomnijmy, szpitale w całej Polsce zmagają się z wieloma problemami. Niedawno były szef Porozumienia Rezydentów Jakub Kosikowski poinformował o masowym złożeniu wypowiedzeń w największym SOR w województwie świętokrzyskim – 10 lekarzy zrezygnowało, ponieważ byli przemęczeni pracą.

Na szpitalne kłopoty cały czas zwracają uwagę protestujący medycy. Podkreślają to w swoich postulatach dotyczących m.in. zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, aby zahamować emigrację zewnętrzną i wewnętrzną medyków. Protestujący apelują także o zwiększenie liczby pracowników w systemie ochrony zdrowia do średnich poziomów w krajach UE i OECD.

Na Podkarpaciu zamknięto trzy oddziały szpitalne RAPORT Rynku Zdrowia

