Sondaż zdecydował o obostrzeniach? Kraska: wyborcy PiS i PO tak samo przeciwni restrykcjom

Sprawdź: Pielęgniarka zamiast lekarza dokończyła operację? Prokuratura zbada, co stało się na sali operacyjnej

Lekarze pokazali, jak niezaszczepiony pacjent walczy o życie. "Takich przypadków jest coraz więcej"

Wiceszef MZ w piątek w TVP1 po raz kolejny informował, że obecnie nie są planowane nowe restrykcje w związku z pandemią i podkreślał konieczność przestrzegania już obowiązujących zasad. Kraska odniósł się też do opinii, że rząd nie chce wprowadzać nowych restrykcji, ponieważ takiemu rozwiązaniu przeciwni są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

- My zrobiliśmy sondaż, który pokazał, że i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej po równo są przeciwni pewnym restrykcjom, a największa grupa, która jest przeciwna, to są oczywiście osoby które najczęściej nie chodzą do wyborów i oczywiście zwolennicy Konfederacji - powiedział.