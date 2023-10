Sójka o bezpłatnych lekach: "Dobry program i dobra ustawa". Wątpliwości jednak pozostają

Blisko 200 mln zł zaoszczędzili pacjenci dzięki programowi bezpłatnych leków - chwali się minister zdrowia. To nie oddaje jednak pełnego obrazu kosztów ponoszonych przez rodzimych pacjentów

Program obowiązuje wyłącznie osoby, u których stwierdzono określone jednostki chorobowe i którym lekarze ze wskazanego katalogu przepisali leki z listy opublikowanej przez resort zdrowia

W katalogu lekarzy uprawnionych do wystawiania specjalnych recept brakuje np. medyków z oddziałów psychiatrycznych czy centrów zdrowia psychicznego. Ministerstwo Zdrowia nie zdoła tego poprawić w tej kadencji

Katarzyna Sójka powiedziała, że prywatne gabinety bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie mogą przepisywać bezpłatnych leków, bo MZ wspiera sektor publiczny

Pacjenci oszczędzają setki milionów złotych na lekach? Tylko pozornie

W czwartek (5.10) podczas briefingu prasowego minister zdrowia Katarzyna Sójka pochwaliła się pierwszymi efektami rozszerzonego programu bezpłatnych leków. Wcześniej dotyczył on jedynie pacjentów powyżej 75. roku życia. Od 1 września br., objął on także osoby niepełnoletnie oraz młodszych seniorów - powyżej 65. roku życia.

Szefowa resortu zdrowia wskazała, że w ciągu miesiąca 2,8 mln nowych pacjentów skorzystało z programu. "Blisko 200 mln złotych, tyle we wrześniu pieniędzy pozostało w portfelach pacjentów. (...) Same nowe leki, wśród tych 200 mln zł., przyniosły korzyść 118 mln zł dla pacjentów" - przekazała.

Warto jednak zauważyć, że to stwierdzenie nie oddaje pełnego obrazu kosztów ponoszonych przez polskich pacjentów. Z danych firmy doradczo-badawczej PEX PharmaSequence udostępnionych w czerwcu br. Rynkowi Zdrowia wynika bowiem, że od 2020 r. spada udział zakupów produktów refundowanych w całkowitych zakupach na receptę.

Trzy lata temu ten udział wynosił 59,5 proc., zaś w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r. – już tylko 54,8 proc. Większość produktów leczniczych kupowanych przez pacjenta wciąż stanowią zatem leki z przepisu lekarza bez refundacji oraz produkty dostępne bez recepty.

Dlaczego to istotne? W dużym skrócie: leki w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie. Wynika to między innymi z twardych negocjacji prowadzonych przez departament polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia w zakresie cen produktów refundowanych. Efektem jest wiele produktów leczniczych objętych refundacją i ogólnie niższe ich ceny.

Kłopot w tym, że producenci „odbijają sobie” zaniżone kwoty na lekach nieobjętych refundacją. Co więcej, Polska co prawda dopłaca do wielu leków, ale niewiele, przez co pacjent - kupujący zarówno leki objęte jak i nieobjęte refundacją - nierzadko musi złożyć się na koszyk zakupowy w większym stopniu niż obywatele wielu innych państw Unii Europejskiej.

Adwokat Juliusz Krzyżanowski, kierujący praktyką Healthcare & Life Sciences w Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. mówił nam w maju, że przydatność programu bezpłatnych leków zależy więc od indywidualnej sytuacji danego pacjenta. Jeżeli ktoś przyjmuje głównie leki objęte programem, to ma szczęście. W przeciwnym razie de facto nadpłaca zarówno za leki częściowo refundowane, jak i te nierefundowane.

Diabeł tkwi w szczegółach. Zbyt złożonych, by wyjaśniać je w kampanii wyborczej

Katarzyna Sójka podczas briefingu stwierdziła także, że ustawa wprowadzająca rozszerzony program bezpłatnych leków jest "bardzo dobra". I choć daje się słyszeć głosy poparcia wśród ekspertów względem programu, nie znaczy, że jest on bez wad.

Minister zdrowia wydawała się być ich świadoma, ponieważ podczas konferencji zdawkowo stwierdziła, że "wypływają pewne informacje i prace nad programem na pewno będą trwały".

O jakie wady chodzi? Wyjaśnijmy po kolei. Wbrew dość ogólnemu przekazowi ze strony polityków partii rządzącej w programie bezpłatnych leków nie chodzi o wszystkie produkty lecznicze wystawione przez każdego medyka. I nie w przypadku wystąpienia u uprawnionych osób wszystkich chorób.

Specjalne recepty uprawniające do odbioru bezpłatnych leków mogą wystawiać wyłącznie:

lekarz POZ lub pielęgniarka uprawniona do wystawiania preskrypcji (mający umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ),

lub uprawniona do wystawiania preskrypcji (mający umowy z ), lekarz AOS lub lekarz po zakończeniu leczenia szpitalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków),

lub (po spełnieniu dodatkowych warunków), lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu (dla siebie lub bliskiej rodziny).

Ponadto program bezpłatnych leków obejmuje wyłącznie refundowane produkty lecznicze wskazane na liście Ministerstwa Zdrowia przedstawionej na 30 sierpnia br. W dodatku u pacjenta w wieku objętym programem musi zostać zdiagnozowana określona jednostka chorobowa, będąca wskazaniem dla refundacji danego leku.

Adwokat Karol Korszuń, partner w kancelarii Fairfield, w serwisie Prawo.pl stwierdził, że przepisy regulujące wydawanie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów nie przewidują, aby u tych pacjentów musiano stwierdzić jednostkę chorobową wskazaną przy danym leku na liście refundacyjnej. Według prawnika takie ograniczenie funkcjonuje zatem wyłącznie na podstawie tego, co MZ napisał na swojej stronie internetowej, nie zaś w przepisach prawa.

Przedstawiciele resortu zdrowia nie zgadzają się z taką oceną. Podkreślają, że obowiązujące zasady są analogiczne do tych, obowiązujących wcześniej w ramach programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 r.ż.

Wielu lekarzy bez uprawnień do wystawiania bezpłatnych leków. MZ nie zdąży tego poprawić

W środowisku lekarskim słychać też głosy krytyki, związane z faktem, że bezpłatnych medykamentów nie mogą przepisywać lekarze pacjentom, m.in.: centrów zdrowia psychicznego, osobom opuszczającym szpital psychiatryczny, pacjentom hospicjów (także domowych), czy chorym objętym świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi w ramach opieki długoterminowej.

Kilka dni temu przedstawiciele resortu zdrowia pisali nam, że obecnie nie ma możliwości włączenia takich lekarzy do uzyskania uprawnień. W tym celu byłaby konieczna zmiana ustawy, która rozszerzyła katalog osób uprawnionych do programu bezpłatnych leków.

- Z uwagi na kalendarz parlamentarny, na pewno nie nastąpi to podczas tej kadencji sejmu - przyznali pracownicy MZ.

Co ważne, recept na bezpłatne leki nie wolno przepisywać lekarzom pracującym w prywatnych gabinetach bez umowy z NFZ. To o tyle istotne, że z danych uzyskanych przez Politykę Zdrowotną od Centrum e-Zdrowia wynika, iż w ubiegłym roku ok. 40 proc. wszystkich leków z listy refundacyjnej wystawiono w prywatnych placówkach.

Na łamach Rmf24.pl rzeczniczka prasowa MZ Iwona Kania wyjaśniała, że regulacje prawno-finansowe nie pozwalają w tym momencie włączenie placówek niepaństwowych bez umów z NFZ do programu bezpłatnych leków.

Katarzyna Sójka podczas briefingu prasowego była nieco mniej dyplomatyczna. "Zależy nam na tym, by wzmacniać publiczną opiekę zdrowotną, by wzmacniać te podmioty, z których pacjent zawsze korzysta w pełni bezpłatnie" - podkreśliła. Dodała też, że resort "będzie się przyglądał, rozmawiał i zastanawiał się" nad kwestią poszerzenia listy specjalistów, którzy mogą wypisywać bezpłatne leki.

Odpowiedź tę natychmiast skrytykowało kilku ekspertów. Przykładowo Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa ocenił, że to podejście może potęgować kolejki w placówkach POZ, a na lekarzy nakładać pracę administracyjną, którą mógłby wykonać inny medyk.

