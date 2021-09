Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun do Adama Niedzielskiego:  będzie pan wisiał

Będzie pan wisiał - powiedział Grzegorz Braun do Adama Niedzielskiego w Sejmie. Skandaliczne słowa padły w czwartek, 16 września, na sali plenarnej po wystąpieniu ministra zdrowia

Natychmiastowa reakcja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wicemarszałek przerwała obrady. - Jak się pan w Sejmie zachowuje, to jest skandal po prostu panie pośle, to jest wielki skandal - powiedziała do Brauna

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL zwrócił się do Niedzielskiego: - Nie zgadzam się z ministrem w wielu rzeczach, ale będę pana bronił przez takimi tekstami

Skandaliczne słowa padły w czwartek, 16 września, podczas posiedzenia Sejmu. Po wystąpieniu Adama Niedzielskiego na temat sytuacji w ochronie zdrowia, do ministra zdrowia zwrócił się poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Braun krzyknął do Niedzielskiego: "będzie pan wisiał".

Po tych słowach wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przerwała posiedzenie Sejmu. Wystąpieniem posła Konfederacji ma zająć się Prezydium, tymczasem został on wykluczony z obrad.

Jak doszło do tej sytuacji i skandalicznych słów posła Grzegorza Brauna z Konfederacji?

W czwartek, 16 września Adam Niedzielski opowiadał w Sejmie o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i sytuacji związanej z pandemią.

Po wystąpieniu pytania do ministra kierowali z sejmowej mównicy posłowie.

- Chcę zapytać o NOP-y, których 1/3 w Stanach Zjednoczonych, bo tam jeszcze są jacyś badacze, to poronienia – zaczął Grzegorz Braun.

W tym momencie przerwała mu jednak wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska: Dziękuję bardzo panie pośle, czas minął.

Wówczas Grzegorz Braun krzyknął do ministra Niedzielskiego: będzie pan wsiał.

Kidawa- Błońska skomentowała: Jak się pan w Sejmie zachowuje, to jest skandal po prostu panie pośle, to jest wielki skandal.

- Będzie złożony wniosek, nie ma pan prawa się tak zachowywać, nie ma pan prawa takich słów używać i sprawa będzie postawiona na prezydium Sejmu. To jest wielki skandal - zapowiedziała wicemarszałek.

Kosiniak Kamysz - szacun💪#sejm pic.twitter.com/45GoNVPDqA — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) September 16, 2021

Kosiniak-Kamysz: nie zgadzam się z ministrem w wielu rzeczach, ale będę pana bronił

Kolejny był lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz: Szanowni państwo musimy zaprotestować wszyscy jak tu jesteśmy, nie zgadzam się z panem ministrem w wielu rzeczach, bo opowiadał głupoty z tej mównicy, ale będę pana bronił przed takimi tekstami .

- Panie pośle Braun nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić, nie wolno, to jest groźba karalna. To jest po prostu rzecz okropna, pan często mówi: Szczęść Boże z tej mównicy, jak pan może mówić do kogoś takie słowa. Proszę żeby się wszyscy uspokoili, żeby opanować emocje, bo to jest niedopuszczalne coś się wydarzyło przed chwilą - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Grzegorz Braun właśnie powiedział do ministra zdrowia, że będzie wisiał. Haniebne słowa, za które właśnie został wykluczony z obrad. Kolejne skandaliczne zachowanie tego posła. Jakość Konfederacji w Sejmie. — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) September 16, 2021

