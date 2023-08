Siedem grzechów Niedzielskiego. Środowisko najbardziej bolał brak dialogu, są też pochwały

Rynek Zdrowia zapytał wybranych reprezentantów systemu ochrony zdrowia, czym najbardziej "zgrzeszył" Adam Niedzielski podczas niemal trzyletniej kadencji na stanowisku ministra zdrowia

W rozmowach najgłośniej wybrzmiewa brak dialogu z ekspertami i praktykami. Wspominają o tym nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki, farmaceuci, pracodawcy

Prof. Jarosław J. Fedorowski przypomina, że gdy Adam Niedzielski był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, "chętnie się spotykał, słuchał opinii, wręcz wspólnie chciał realizować projekty"

Jego zdaniem optykę ministra na dialog zmieniła pandemia, w której Adam Niedzielski przyjął postawę obronną

Uczestnicy systemu OZ w Polsce Adama Niedzielskiego również i chwalą. Prezeska Fundacji Urszuli Jaworskiej z kadencji jest zadowolona, bo pacjenci - za sprawą Rady Organizacji Pacjentów - w końcu zostają zauważani

Słowa uznania padają także z ust prof. Ryszarda Gellerta, dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. - Dzięki ograniczeniom wprowadzonym w pandemii ocalonych zostało wiele istnień ludzkich - uważa

Zamknął się w gronie osób, które sam wybierał

W kontekście dymisji wiele mówi się o ostatnich dniach czy tygodniach urzędowania ministra zdrowia o zarzewiu konfliktu z lekarzami - e-receptach, dostępie do danych czy komunikacji. Przypomnijmy jednak, że doktor nauk ekonomicznych Adam Niedzielski tekę ministra zdrowia przyjął 26 sierpnia 2020 roku - czyli niemal trzy lata temu. Jak cały ten okres widzą istotni uczestnicy systemu OZ w Polsce?

W ocenie Jacka Krajewskiego, prezesa Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, na pewno okres kierowania resortem przez ministra Niedzielskiego nie był kadencją straconą, biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi się mierzył.

- Patrząc z pozycji podstawowej opieki zdrowotnej mocno zasłużył się we wprowadzeniu koordynacji opieki nad pacjentem. Konsekwentne poparcie dla tej idei w resorcie to w dużej mierze zasługa ministra Niedzielskiego i to trzeba mu oddać - wskazuje.

Zdaniem Krajewskiego być może, gdyby minister był lekarzem, pewne potknięcia mogłyby go ominąć, łącznie z niefortunnym wpisem na Twitterze ujawniającym dane wrażliwe, którego zamysł - jak uważa Krajewski - "nigdy nie powstałby w głowie lekarza".

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego w kontekście "głównego grzechu" ministra mówi o braku szerszego dialogu.

- Minister otoczył się ekspertami, grupą ludzi, którym wyłącznie zaufał i których zdanie brał pod uwagę. Generalnie stawiał się w pozycji ministra, który nie dyskutuje z szerszym środowiskiem, ale wybierał osoby, których opinii słuchał. Oczywiście otaczał się ludźmi kompetentnymi, którzy przynosili mu wiedzę. Ale nie można tylko na podstawie "relacji z drugiej ręki", nie kontaktując się z szerszymi gremiami, opierać swoich decyzji i proponowanych rozwiązań - wylicza.

- Niejako zamknął się w gronie osób, które sam wybierał. To doprowadziło do sytuacji, w której minister przekazywał własne opinie, ale nie wymieniał ich ze środowiskiem i wpłynęło to na decyzje, które podejmował i pewne błędy, które się pojawiały - dodaje Krajewski. Takie działanie - jak ocenia - zdominowało styl kadencji ministra.

- Był bardzo konsekwentny w działaniu, ale nie słuchał prąc do przodu. Dlatego m.in. padła ustawa o modernizacji szpitali, gdyż minister dopiero pod presją polityczną zdecydował się na zmiany - zauważa.

Sprawy związane z lekami cedował na wiceministrów

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes firmy analitycznej PEX PharmaSequence mówi nam, że w przypadku szeroko rozumianych spraw związanych z lekami minister Niedzielski delegował zadania kontaktu, negocjacji i konsultacji na podsekretarzy stanu i dyrektorów departamentów.

– Niezależnie od ich kompetencji oraz doświadczenia wydaje się, że np. o rynku aptecznym wartym kilkadziesiąt miliardów złotych, powinien być prowadzony dialog interesariuszy z kluczową w ministerstwie osobą – ocenia. Frąckowiakowi trudno jest zrozumieć, dlaczego tak istotne dla pacjentów kwestie nie były omawiane bezpośrednio z Adamem Niedzielskim.

Zaznacza, że mimo wszystko Ministerstwo Zdrowia za rządów Niedzielskiego zwiększyło ;liczbę nowych terapii, refundowanych z budżetu państwa. – Dzięki temu będziemy szybciej gonić Europę. Mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany – wskazuje ekspert.

Według niego niezaadresowanym wciąż wyzwaniem dla rynku leków jest jednak zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wspieranie produkcji lokalnej.

- To zadanie, które da efekty nie od razu. Ale jest pilne i ważne. To powinien być jeden z priorytetów dla nowych ekip zarządzających Ministerstwem Zdrowia - podkreśla.

Ekspert mówi o "piętnie covidu" i reakcji obronnej ministra

Także zdaniem prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, największy grzech ministra to brak realnego dialogu z kluczowymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

- Na każdym etapie koncepcji, pomysłów, a następnie przeprowadzania zmian, szef resortu przede wszystkim korzystał z urzędników ministerstwa. Przykłady? Ustawa o modernizacji szpitalnictwa, ustawa o jakości. Nie zapraszał do zespołów roboczych tworzących prawo, propozycje prawa, rzadko bywał na Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia, projekty czy propozycje ogłaszał głosem wręcz nieznoszącym sprzeciwu - wylicza.

Prof. Fedorowski zapytany, z czego jego zdaniem wynikała niechęć ministra do dialogu, odpowiada, że trudno wyrokować. Zauważa jednak, że oblicze ministra, jego optykę pracy, bardzo zmienił okres pandemii.

- Gdy Adam Niedzielski był prezesem NFZ, chętnie się spotykał, słuchał opinii, wręcz wspólnie chciał realizować projekty - wskazuje.

Ekspert mówi o "piętnie covidu", które odcisnęło się na ministrze także po odwołaniu stanu zagrożenia. - Chodzi szczególnie o środowiska, które w czasie pandemii miały krytyczne uwagi merytoryczne - lekarzy, pracodawców - mówi. Zapewne nie bez znaczenia były też krytyka i hejt ze strony środowisk antyszczepionkowych, antycovidowych. - To była reakcja obronna ministra, którą zachował także później - konstatuje prof. Fedorowski.

Pielęgniarki czują się zakładnikami ustawy o płacach minimalnych

Także w środowisku pielęgniarek i położnych - mówiąc delikatnie - nie czuć pochlebnej atmosfery, gdy pytamy o ocenę niemal trzyletnich rządów Adama Niedzielskiego w resorcie zdrowia.

- Podpisanie porozumienia w zespole trójstronnym, dotyczącego ustawy o płacy minimalnej poza samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz poza ogólnopolskim związkiem (OZZPiP - red.) skutkuje teraz tym, że pielęgniarki znowu stały się zakładnikami tej ustawy. Chyba jako jedyna grupa zawodowa nie mają uwzględnianych najwyższych kwalifikacji, w tym magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją. Cały czas otrzymuję pisma dotyczące dysproporcji (w płacach - red.), w sądach toczą się sprawy - mówi Rynkowi Zdrowia Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Dodaje, że osobiście zabolała ją likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ. - Bez naszego udziału, bez żadnej analizy - zaznacza.

Zastrzega, że "oczywiście Departament Rozwoju Kadr Medycznych pracuje świetnie", ale z racji wielości zadań i zawodów czas przeznaczony dla pielęgniarek i położnych jest ograniczony.

Adwokat o grzechu centralizacji i ważnej roli samorządów zawodowych

Nieco inną optykę na grzechy ustępującego ministra zdrowia prezentuje prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski, adwokat. Co go najbardziej zaniepokoiło w trakcie urzędowania Adama Niedzielskiego?

- W mojej ocenie było to forsowanie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – mam na myśli projekt z dnia 29.12.2021 r. - w którym de facto pomięte zostały kluczowe systemowe uwarunkowania generowania zadłużenia w ochronie zdrowia. Wbrew tytułowi projektu ustawy jej rezultatem byłoby powołanie kolejnego podmiotu w systemie ochrony zdrowia - Agencji Rozwoju Szpitali, centralizującego system ochrony zdrowia. Projekt ten stanowił więc utrwalenie konstrukcji, w której to administracja rządowa miałaby de facto wyłączne uprawnienia w zakresie określenia poziomu finansowania podmiotów leczniczych mających w swojej strukturze szpitale. Natomiast na podmiotach tworzących - a więc co do zasady: jednostkach samorządu terytorialnego - ciążyłby wyłącznie obowiązki, a po wejściu w życie projektowanej ustawy także konsekwencje wadliwie przeprowadzonych restrukturyzacji, na którą podmioty te w praktyce nie będą miały wpływu - wskazał prof. Sikorski.

Jego zastrzeżenia budzi też projekt ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, w którym - jak zauważa - rezygnuje się z ustanowienia samorządów dla poszczególnych regulowanych tam zawodów medycznych.

- Takie podejście może mieć w przyszłości swoje negatywne konsekwencje dla działających od lat samorządów zawodowych, o których roli – jako niezależnych reprezentantów osób wykonujących dany zawód medyczny, ale też działających w dobrze pojętym interesie społecznym – mieliśmy okazję przekonać się w ostatnich dniach - podsumowuje.

Dyrektor szpitala: był jednym z lepszych ministrów zdrowia. Jest minus

Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku uważa, że Adam Niedzielski był jednym z lepszych ministrów zdrowia.

- Ocenę kadencji ministra trzeba formułować w odniesieniu do czasów, w jakich kierował resortem, nie można jej oceniać wytykając mu jeden wpis na Twitterze. Poprowadził resort przez wyzwania, z którymi wcześniej się nie stykaliśmy: Covid-19, kryzys uchodźczy. Zastał system dość mocno zderegulowany w zakresie wynagrodzeń, ta kwestia została uporządkowana ustawowo, choć pewnie można było to zrobić lepiej, ale to bardzo trudny temat - mówi nam Kraszewski.

Dopytywany o minusy kadencji wskazuje, że "w ocenie części osób mógł być nim technokratyzm pana ministra".

- To jednak z drugiej strony pewna zaleta, bo minister w dyskusjach opierał się zawsze na faktach i danych, sprawdzonych informacjach, a nie na emocjach. W tym kontekście zdumiewająca jest sytuacja, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu... - stwierdza.

Dodaje też, że być może pewnym minusem - "jeśli już na siłę mam się ich doszukiwać" - była także pewna niecierpliwość ministra. - Bardzo szybko, naglony okolicznościami, chciał przebiec ustawowy maraton. To jednak technikalia. Musiałbym się bardzo i złośliwie namęczyć, by wytknąć ministrowi zdecydowane minusy jego kadencji - podsumował szef UCK w Gdańsku.

"Robię wyjątek dla Rynku Zdrowia, bo unikam takich ocen"

Z kolei Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie uważa, że Niedzielski lepiej sobie radził z decyzjami w czasie pandemii, niż wcześniejszy szef resortu.

- Chcę zastrzec, że unikam ocen instytucji i osób, z którymi nie pracuję. Robię wyjątek dla Rynku Zdrowia. Kieruję instytucją zależną od ministra zdrowia, ale szpital w Tarnowie i MZ w Warszawie to dwa różne światy. Pracując bardzo daleko od Miodowej nie znam okoliczności i uwarunkowań podejmowania decyzji w MZ - przyznaje w rozmowie z nami.

- Oceniając kadencję ministra Adama Niedzielskiego uważam, że lepiej radził sobie z decyzjami w czasie pandemii COVID-19 niż poprzednik, były bardziej racjonalne i zrozumiałe. Potem doszło do finansowego wzmocnienia onkologii i kardiologii. Dobrze, że rozpoczął się proces zmiany wycen procedur, ale - i tu minus obok plusa - robimy to za późno, a w kolejce czekają procedury zdecydowanie niedofinansowane, jak np. ginekologia, położnictwo czy geriatria - uzasadnia.

- Do minusów zaliczam postępującą centralizację zarządzania ochroną zdrowia. Wynagrodzenia minimalne i ich gwarantowanie stały się prawem z mocy ustawy, a potem źródłem konfliktów i procesów sądowych związanych z dochodzeniem racji - zauważa Kuta.- Efekt postępującej centralizacji, to także zbyt daleko idące sformalizowanie kolejek do operacji np. w endoprotezoplastyce. Powołujemy komisje lekarzy, które decydują o przesunięciu na liście, w miejsce tych osób, które się nie zgłosiły, formalizujemy czynności a ciężko chorych i tak musimy zapisać na końcu kolejki.

Jego zdaniem za daleko poszła też centralizacja w zakresie zarządzania miejscami specjalizacyjnymi.

- Odgórnie dostaję nazwisko lekarza, który ma odbywać specjalizację. Chcąc zatrudnić lekarza stażystę, który wybrał ten szpital, tutaj chce budować swoją przyszłość i dopytuje o pracę na konkretnym oddziale nic nie mogę zrobić, bo decyzje o skierowaniu „z kolejki” podejmuje urzędnik - podsumowuje dyrektor Kuta.

Przedstawicielka pacjentów zadowolona z kadencji Niedzielskiego

Pytana przez nas o ocenę całego okresu zasiadania w fotelu ministra przez Adama Niedzielskiego w kontekście "grzechów" szefa resortu Urszula Jaworska, prezeska Fundacji Urszuli Jaworskiej podkreśla, że przez 26 lat działalności jej fundacji nigdy nie komentowała ani nie oceniała pod tym kątem zachowań i postaw żadnego z ministrów zdrowia i nie zrobi tego także teraz. Dopytywana natomiast o to, co pozytywnego udało się wprowadzić do systemu ministrowi Niedzielskiemu, podkreśla, że niewątpliwie jest to powołanie Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

- Rada to coś, czego nie było do tej pory. Jest ogromną wartością dodaną do systemu z perspektywy pacjenta. Nigdy nikt z pacjentami tak się nie liczył i nie wsłuchiwał się w ich opinie. Jako Rada konsultujemy i konsultować będziemy ustawy, zarówno w ramach prekonsultacji, jak i konsultacji społecznych. Ważne było uznanie i dostrzeżenie potrzeb pacjentów i wysłuchanie ich głosu – mówi Urszula Jaworska.

Dodaje: - Niemal wszyscy wiceministrowie: Maciej Miłkowski, Piotr Bromber, Marcin Martyniak, też zawsze wsłuchują się w nasz głos i przychodzą na spotkania. Dyrektorów różnych departamentów resortu, w zależności od poruszanego problemu, jest zawsze dwóch-trzech na każdym spotkaniu. Z perspektywy mojej wieloletniej działalności nigdy nic takiego się nie działo. Z perspektywy pacjentów kadencję ministra Niedzielskiego należy ocenić pozytywnie. I to jest coś, czego następczyni Niedzielskiego należałoby życzyć – żeby tak samo wsłuchiwała się w potrzeby pacjentów i je realizowała - stwierdziła Jaworska.

Działalności ministra. "Załatwiono wiele spraw"

- Trzeba podkreślić, że w okresie, gdy ministrem zdrowia był Adam Niedzielski, udało się przeprowadzić wiele ważnych działań w zakresie mojej aktywności jako klinicysty, konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii oraz dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - mówi nam prof. Ryszard Gellert.

- W okresie pandemii niezwłocznie mogliśmy zaszczepić przeciwko Covid-19 całą grupę pacjentów dializowanych po przeszczepieniach. Mieliśmy dla nich także wszystkie potrzebne leki. Oczywiście były problemy zarządcze, ale efekt jest taki, że udało się tych chorych uchronić od śmierci. Mowa o około tysiącu uratowanych osób dializowanych - wylicza.

W ocenie dyrektora CMKP "generalnie, dzięki ograniczeniom wprowadzonym w pandemii, ocalonych zostało wiele istnień ludzkich".

- Dlatego nie zgadzam się z wyłączną krytyką rozwiązań z tamtego okresu, wprowadzanych przez ministra Niedzielskiego. Nie można przy tym zapomnieć, że to wówczas rozpoczęły się działania zmierzające do rozszerzenia uprawnień farmaceutów. Wielu z nich uzyskało uprawnienia do szczepień, także przeciw grypie - przypomina.

Prof. Gellert dodaje, że resort zdrowia pod kierownictwem Adama Niedzielskiego podjął też inne ważne tematy - należy do nich m.in. ustawa o CMKP - "niezwykle istotna dla przyszłości szkolenia podyplomowego kadr medycznych". - Niestety, póki co, utknęła w Sejmie - mówi szef CMKP.

Zaznacza, że nie można też zapominać ani o nowych programach lekowych wprowadzonych przez wiceministra Macieja Miłkowskiego, ani o ustawie o jakości.

- Pod nadzorem wiceministra Piotra Brombera opracowano i wprowadzono nowe programy specjalizacji lekarskich oraz umiejętności, zreformowano i nadal się udoskonala mechanizm rekrutacji na rezydentury. Uruchomiono też, bardzo pozytywnie oceniane przez lekarzy, e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do ich wejścia w życie w takiej, a nie innej postaci, ale są one przydatne - stwierdza.

W ocenie profesora dzięki tym inicjatywom CMKP mogło się przygotować do zapewnienia nowoczesnego szkolenia specjalizacyjnego zwiększanej liczbie absolwentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich. - Tych miejsc z pewnością nie zabraknie - ocenia.

- Z mojego punktu widzenia - także jako aktywnego klinicysty - działalności ministra Niedzielskiego na pewno nie można oceniać wyłącznie negatywnie. W tym okresie załatwiono wiele istotnych spraw, choć można to było z pewnością zrobić lepiej lub inaczej - kwituje prof. Gellert.

