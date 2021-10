Są wytyczne MZ ws. trzeciej dawki. 2 listopada ruszą skierowania dla wszystkich

W komunikacie od Ministerstwa Zdrowia znajduje się informacja o tym, że dawka przypominająca jest przeznaczona dla wszystkich osób, które:

Dawka przypominająca stosowana jest w przypadku zachowania odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. W tym przypadku należy stosować preparaty:

Należy przy tym uwzględnić w pierwszej kolejności podanie szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Pfizer albo Moderną.

W przypadku szczepień uzupełniających, są one przede wszystkim zalecane u osób z zaburzeniami odporności, które:

Dodatkową dawkę można zastosować we wskazanych grupach przy zachowaniu odstępu 28 dni po podstawowym szczepieniu. MZ przypomina, że stosuje się w tym wypadku preparaty:

Michał Dworczyk przedstawił w środę 27 października podstawowe informacje o realizacji programu szczepień przeciw COVID-19.

- Dzisiaj liczba wykonanych w Polsce szczepień to ponad 38,7 mln podanych dawek. W ciągu dwóch tygodni, bo chyba tyle mniej więcej minęło od naszego spotkania, nastąpił wzrost o około miliona dawek. Liczba osób w pełni zaszczepionych to jest 19,9 mln, czyli tu jest wzrost o 300 tys. od naszego ostatniego spotkania. Liczba osób po pierwszej dawce to jest ponad 20 mln osób, a trzecią dawkę przyjęło 167 tys. Dawkę przypominającą 505 tys. - wyliczył Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że od 2 listopada wszystkie osoby powyżej 18 lat będą mogły zaszczepić się dawką przypominająca, pod warunkiem że od przyjęcia podstawowej dawki upłynęło pół roku. Zaznaczył także, że w tej chwili widać większe zainteresowanie szczepieniami.

- To co widać w ciągu ostatniego tygodnia, naszym zdaniem, jest spowodowane też narastającą IV falą, wzrostem liczby zachorowań - to chyba jedyny pozytywny aspekt, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, w której jesteśmy - że ta sytuacja zmobilizowała trochę osób do szczepienia - powiedział szef KPRM.