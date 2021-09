Rzecznik MZ do medyków: my nie dyktujemy, kto ma reprezentować komitet

Autor: MP • Źródło: Rynek Zdrowia • 16 września 2021 13:23

- Prosiłbym z zasad czystej kultury, żeby nikt nie mówił kto ze strony rządu powinien uczestniczyć w rozmowach, bo jeżeli minister zdrowia został powołany na to stanowisko, to jest w pełni uprawniony do zabierania głosu w zakresie ochrony zdrowia - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ.

Fot. PAP/Rafał Guz