Rząd zaostrzy zasady wjazdowe. MZ: będziemy kwarantannować

Jak poinformował w rozmowie w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski, 29 listopada, zbierze się sztab kryzysowy w sprawie nowego wariantu koronawirusa - Omikron

- Tutaj trzeba działać bardzo pilnie i na pewno od początku grudnia wprowadzimy uszczelnienie granic - zapowiada Adam Niedzielski

Dla przybywających z krajów, w których wykryto już nowy wariant Omikron czekać będzie obowiązkowa kwarantanna

29 listopada rządowy sztab kryzysowy ma zająć się dalszymi ewentualnymi obostrzeniami, które miałyby być wprowadzone od grudnia

29 listopada sztab kryzysowy ws. nowego wariantu koronawirusa

Rząd zaostrzy zasady wjazdowe od grudnia

- Dzisiaj (29 listopada - przyp. red.) mamy niewiele ponad 13 tys. zakażeń, co oznacza, że ta dynamika wzrostu licząc tydzień do tygodnia wynosi ledwie 6,5 proc. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia rzeczywiście już z momentem przesilenia. Niestety, pojawiają się nowe ryzyka i to nowe ryzyka, których nie można zignorować - mówił w rozmowie z Radiem Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia miał na myśli nowy wariant koronawirusa wykryty w pierwszych dniach listopada wykryty w Afryce, który błyskawicznie rozprzestrzenił się do Europy. Chodzi o wariant nazwany B.1.1.529 Omikron.

Niedzielski: tej sytuacji nie można ignorować

- Jesteśmy w tej chwili w sytuacji trudnej. Mamy przeciętny poziom zakażeń dzienny 23 tys., szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia i otwierać w to miejsce łóżka covidowe i pojawienie się takiego elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia, będziemy mieli przyśpieszenie, to jest naprawdę coś co zmienia ocenę sytuacji w sposób fundamentalny - przyznał minister.

- Dlatego z mojego punktu widzenia pojawienie się tego nowego ryzyka, kiedy mamy do czynienia z blisko 30 tys. zakażeń dziennie, no to nie jest to sytuacja, którą można ignorować albo po prostu przejść nad nią do porządku dziennego - dodał.

Kraska: około 15 grudnia szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

29 listopada posiedzenie sztabu kryzysowego ws. wariantu Omikron

- Na godz. 11 (29 listopada - przyp. red.) zwołałem sztab kryzysowy. Zaprosiłem do tego sztabu Krzysztof Saczka czyli Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Grzegorza Juszczyka, czyli szefa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który w tej chwili chwili zbiera informacje z całego świata na temat wariantu Omikron - tłumaczył Niedzielski.

Jak wyjaśnił minister, sztab przeanalizuje wszelkie obecnie dostępne informacje na temat Omikrona, ponieważ na ten moment są one sprzeczne.

- Z jednej strony mówią o dużej zakaźności, z drugiej zaś pojawiają się informacje, które mówią o nie aż tak dłużej zjadliwości tego wirusa - przyznał.

- To wszystko przeanalizujemy sobie pod względem uszczelnienia granic, bo oczywiste jest, że musi być podjęta decyzja dotycząca ich uszczelnienia - dodał.

- W trakcie weekendu prowadząc intensywne konsultacje rozmawiałem między innymi z Głównym Inspektorem Sanitarnym o tym, żeby już od razu inspektorzy we wszystkich inspekcjach sanepidu w prowadzonych wywiadach uwzględniali element związany z tym, czy nie ma jakiegoś kontaktu z osobami pochodzącymi z regionu Afryki Południowej - tłumaczył.

Kwarantanna dla osób z krajów, gdzie odnotowano Omikron. Od grudnia obostrzenia

- Na pewno będziemy kwarantannować osoby, które przyjeżdżają z krajów gdzie jest odnotowany Omikron i w tej chwili pracujemy nad tą listą, również krajów europejskich. Z ewentualnej kwarantann będzie zwalniał test czy też posiadanie certyfikatu szczepień - zapowiedział Niedzielski.

Minister podkreślił, że trzeba działać bardzo pilnie i uszczelnienia granicy zostaną wprowadzone już na początku grudnia. Czy czekać nas będą jeszcze dodatkowe nowe restrykcje?

- W tej chwili jeszcze nie potrafię odpowiedzieć o decyzjach dotyczących najbliższych tygodni. Będziemy dyskutowali o tym na wspomnianym sztabie kryzysowym. Na pewno jakaś decyzja dotycząca takiego alertowego pakietu będzie wprowadzana, która będzie odpowiedzią na to nowe ryzyko, nowe ryzyko w postaci wariantu Omikron.

