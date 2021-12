Rząd zaostrzy restrykcje. Obostrzenia mogą zostać ogłoszone jeszcze dziś

7 albo 8 grudnia rząd przedstawi obostrzenia związane z nowym wariantem koronawirusa i zbliżającymi się świętami. O szczegółach mówił w poniedziałek, 6 grudnia, premier Mateusz Morawiecki

Ma to być, jak mówił, podczas konferencji prasowej szef rządu "drugi pakiet" obostrzeń

Będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązkowości szczepienia w przypadku niektórych zawodów. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych - zapowiadał premier

Premier zapowiedział zaostrzenie obostrzeń. "Przedstawia to się niedobrze"

W poniedziałek, 6 grudnia, premier Mateusz Morawiecki był pytany podczas konferencji prasowej o wariant omikron koronawirusa i o to, czy toczą się rozmowy o ewentualnych "paszportach covidowych".

-We wtorek lub najpóźniej w środę przedstawimy drugi pakiet" zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron. Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze - powiedział Morawiecki.

Według niego, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".

- Jest bardzo dużo zgonów; to są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Odwiedzając szpital tymczasowy w Pyrzowicach rozmawiałem o tym z kadrą medyczną, z panem doktorem, który przedstawił mi statystyki: tam 75 proc. osób to osoby niezaszczepione wśród tych, które lądują na ciężkich przypadkach. Jeszcze więcej jest tych, które umierają. Wśród tych zaś, które są zaszczepione i spotyka je ta największa tragedia, są osoby, które są dotknięte wieloma innymi chorobami - mówił szef rządu.

Obowiązek szczepień w niektórych zawodach i certyfikaty COVID

W związku z tym premier podkreślał jak ważne są szczepienia.

- Dlatego będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązkowości szczepienia w przypadku niektórych zawodów. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, w szczególności po to, aby odpowiedzieć we właściwy sposób na tego wirusa (omikron), który pewnie już jest w Polsce. Niestety, nie ma się co oszukiwać - za moment pewnie będzie zidentyfikowany pierwszy pacjent, a potem kolejni - mówił Morawiecki.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zaostrzone zostały limity w miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, kinach, obiektach sportowych czy liczby uczestników wesel i zgromadzeń.

Dodatkowo rząd wprowadził zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Zaostrzono również zasady kwarantanny dla wracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen.

Dziś wchodzą nowe obostrzenia covidowe. To rządowy „pakiet alertowy”

