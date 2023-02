Rozporządzenie covidowe. Ważne przepisy obowiązują do marca

Obecnie obowiązujące rozporządzenie covidowe, dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, weszło w życie na przełomie 2022 i 2023 roku.

Dokument wprowadził w poprzedniej wersji jedną, ważną zmianę: wydłużył czasu obowiązywania aktualnych ograniczeń z 31 grudnia 2022 do 31 marca 2023 roku.

- W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 31 marca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, co jest uzasadnione: aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem; sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską - wskazało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do nowelizowanych przepisów.