Rozpoczęło się spotkanie medyków z MZ. "Mamy plan zaostrzenia protestu, ale..."

We wtorek - 28 września - trzecia tura rozmów protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

Czy strony dojdą do porozumienia, czy protest zostanie zaostrzony?

- Mamy plan zaostrzenia protestu, ale ze względu na pacjentów nie chcielibyśmy go realizować - mówiła tuż przed spotkaniem Krystyna Ptok

Protestujący medycy spotkali się z ministrem Piotrem Bromberem

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozpoczęło się spotkanie protestujących medyków z wiceministrem zdrowia ds. dialogu Piotrem Bromberem.

- Mieliśmy otrzymać tabele, które były prezentowane na poprzednim spotkaniu, ale ich nie otrzymaliśmy. Była korespondencja mailowa dotycząca spraw związanych z urlopem zdrowotnym dla medyków i "no fault" - mówiła przed wejściem na spotkanie przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

- Minister podkreśla, że dialog jest najważniejszy, dlatego idziemy na spotkanie. Jest plan tego spotkania, ale w tym momencie nie chcemy go w tej chwili przedstawiać - dodała Ptok.

Czytaj także: 28 września trzecie spotkanie medyków z wiceministrem Bromberem. Będzie przełom?

Przewodnicząca OZZPiP zdradziła jedynie, które z postulatów przynoszą trudności w rozmowach.

- Najtrudniejsze negocjacje dotyczą zmiany ustawy o najniższych wynagrodzeniach, bo ona była kanwą protestu. A kolejny trudny postulat, to ten o wzrost wyceny świadczeń. Bo jeśli tej wyceny nie będzie zrobionej w sposób rzetelny, to nie będzie pieniędzy do zbudowania siatki płac dla pracowników - przyznała Ptok.

Medycy zaostrzą protest? "Mamy plan, ale ze względu na pacjentów nie chcemy go wdrażać"

- A jeśli chodzi o zwiększenie nakładów do 7 proc. PKB w 2027 roku, to mówimy, że jest to zbyt późno, co podam na przykładzie mojej grupy zawodowej. 53-letnia (średnia wieku pielęgniarek - przyp. red.) pielęgniarka będzie miała wtedy 59 lat i będzie potencjalną kandydatką do emerytury - dodała przewodnicząca.

Czy w przypadku braku porozumienia komitet przewiduje zaostrzenie protestu?

- Taki plan mamy, ale minister Bromber mówi, aby nie straszyć. Ze względu na pacjentów nie chcielibyśmy jednak realizować tego planu. Nie chcemy też, aby przedstawiano nas w złym świetle, szczególnie w mediach zbliżonych rządowi - odpowiedziała Ptok.

Czytaj także: MZ o rozmowach z medykami. Andrusiewicz: jesteśmy w stanie się porozumieć

Kim jest Piotr Bromber? Nowy wiceminister zdrowia nie jest lekarzem

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.