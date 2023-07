Rezonansem magnetycznym można wykryć choroby serca zanim wystąpią pełne objawy. Tak zmienia się medycyna

Jeszcze 20 lat temu rezonans magnetyczny serca był "egzotyczną" nowinką, a diagnostyka była oparta o badanie EKG, echokardiograficzne, koronarografię czy scyntygrafię serca - mówi doc. Joanna Petryka-Mazurkiewicz

Wraz z rozwojem technologii, jest coraz bardziej dostępny. MRI serca ma przy tym wiele zalet: doskonałą rozdzielczość przestrzenną, daje możliwość obrazowania we wszystkich płaszczyznach

Pozwala również na ilościową bardzo dokładną i powtarzalną analizę czynnościową oraz objętościową zarówno prawej, jak i lewej komory serca

W tym jednym badaniu możemy uzyskać bardzo dużo informacji dotyczących funkcji skurczowej, uszkodzeń miokardium, przepływów, mapowania perfuzji

Rezonans magnetyczny serca - zalety

- Na przestrzeni ostatnich 20 lat rezonans magnetyczny serca stał się bardzo ważną innowacją i wyzwaniem w kardiologii. Ale kiedy kończyłam studia, to badanie było jeszcze czymś bardzo egzotycznym. To, co wyniosłam ze studiów, to diagnostyka oparta o badanie EKG, badanie echokardiograficzne, koronarografię czy scyntygrafię serca – wspomina dr hab. n.med. Joanna Petryka-Mazurkiewicz z Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych chorób S

erca Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie.

Już wtedy rezonans magnetyczny funkcjonował w neurologii. Służył do oceny mózgu, rdzenia kręgowego, struktur, które są stabilne w ciele człowieka. Natomiast dopiero rozwój technologii pozwolił na wykorzystanie rezonansu do oceny tak dynamicznej struktury, jaką jest serce. Postęp musiał dokonać się w dziedzinie szybkich sekwencji i metod rekonstrukcji obrazu.

Specjalistka wspomina, że jej pierwszy kontakt z MRI serca miał miejsce podczas praktyk wakacyjnych w szpitalu Royal Brompton w Londynie.

- Tam zetknęłam się z rezonansem serca, który mnie zachwycił i został ze mną na kolejne lata. Rezonans jest metodą, która ma świetną rozdzielczość przestrzenną, daje możliwość obrazowania we wszystkich płaszczyznach, jak również pozwala na ilościową bardzo dokładną i powtarzalną analizę czynnościową oraz objętościową zarówno prawej, jak i lewej komory serca - mówi profesor.

- Ponadto to, co znacznie wyróżnia rezonans w porównaniu do innych metod stosowanych w kardiologii, daje możliwość oceny morfologii mięśnia sercowego. Na obrazach po podaniu środka kontrastowego możemy ocenić uszkodzenie miokardium - wymienia zalety badania.

Specjalistka podkreśla również występowanie bardzo dużej korelacji pomiędzy obrazami rezonansu magnetycznego a badaniem preparatów pobranych od pacjentów: – Jest to niespotykana zgodność w porównaniu do innych metod dotychczas dostępnych. Co więcej, ocena tego uszkodzenia, jego dystrybucji w mięśniu sercowym, jak i jego wielkości, pozwala na ocenę etiologii, przyczyny uszkodzenia mięśnia sercowego, a co za tym idzie - pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii.

Przez cały czas metoda wykorzystania MRI do badania serca rozwijała się. - Bardzo dobrym przykładem, jak duży postęp dokonał się w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich lat, są sekwencje oceny ukrwienia mięśnia serca. U pacjentów z niedrożnymi tętnicami wieńcowymi możemy obserwować ubytek perfuzji w obrazach rezonansu magnetycznego.

MRI serca pozwala wykryć chorobę na dużo wcześniejszym stadium

Ekspertka przyznała, że na początku jej przygody z rezonansem, obrazy były wykonywane w różnych odcieniach szarości, które wymagały długotrwałego opracowania, aby uzyskać ilościowe informacje dotyczące ubytków niedokrwienia. Dzisiaj uzyskiwane obrazy są w dużo lepszej jakości.

- Rezonans szybko ewoluował. Rozwój technologii doprowadził do rozwoju zarówno sekwencji, jak i metod post processingowych. Już w 2019 roku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Wenecji oglądaliśmy nowoczesną, automatyczną sekwencję obrazowania perfuzji mięśnia sercowego zaproponowaną przez profesora Petera Kellmana z USA, która bezpośrednio w trakcie już obrazowania kalkulowała przepływ przez miokardium, podając wynik w mililitrach na minutę na gram mięśnia sercowego.

Specjaliści z Narodowego Instytutu Kardiologii poprosili profesora Kellmana o wspomnianą sekwencję i od tamtej pory stosują ją u swoich pacjentów.

Kolejną dużą dynamiczną sferą rozwoju rezonansu magnetycznego jest parametryzacja. Co to oznacza? - Oznacza to, że już nie tylko polegamy na różnicy pomiędzy jasnym i ciemnym obrazowaniem miokardium, które zmienia swój sygnał po podaniu środka kontrastowego, ale dążymy już do pomiaru wartości sygnału w każdym pikselu mięśnia sercowego. Na tym właśnie polega mapowanie sygnału T2 i T1. Zatem w tym jednym badaniu możemy uzyskać bardzo dużo informacji dotyczących funkcji skurczowej, uszkodzeń miokardium, przepływów, mapowania perfuzji - podkreśla.

Tłumaczy: - Jako lekarze dążymy do tego, żeby te wszystkie informacje przekładały się na wynik kliniczny pacjenta. U części chorych jesteśmy w stanie wykryć chorobę na podstawie tradycyjnych metod. Wprowadzenie nowych metod parametryzacji i mapowania mięśnia sercowego, pozwala wykryć chorobę na dużo wcześniejszym stadium u pacjentów, u których choroba jeszcze nie jest w pełno-objawowym stadium. To daje nam czas na szybsze wdrożenie leczenia. Jeśli zaś takie leczenie w danej chorobie jest niedostępne, pozwala nam na badanie efektów terapii, które mogą być wykorzystywane w przyszłości do leczenia tych chorób.

MRI serca u najmłodszych

Zespół lekarzy z Narodowego Instytutu Kardiologii podjął współpracę z Kliniką Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie wykorzystania rezonansu magnetycznego serca w podejmowaniu decyzji klinicznych u pacjentów pediatrycznych.

- Mamy przykłady, że u pacjentów pediatrycznych z kardiomiopatią przerostową rezonans pomaga podjąć decyzję dotyczącą wszczepienia kardiowertera defibrylatora. To jest grupa pacjentów z kardiomiopatią, u których największym problemem klinicznym jest ryzyko nagłego zgonu sercowego w przebiegu groźnej arytmii. Wszczepienie kardiowertera defibrylatora pozwala przerwać taką groźną arytmię impulsem i uratować pacjenta - mówi doc. Petryka-Mazurkiewicz.

- Jednocześnie – jak wyjaśnia - wszczepienie tego urządzenia wiąże się z możliwością rozmaitych powikłań. Ważne jest, aby wyważyć korzyści i ewentualne powikłania dla pacjenta: - W naszym badaniach dowiedliśmy, że implementacja danej z rezonansu magnetycznego poprawia stratyfikację ryzyka i pomaga nam dobrać grupę pacjentów, u których musimy wszczepić to urządzenie dla ich bezpieczeństwa i tych pacjentów, którym to urządzenie jest niezbędne.

Gdybyśmy rozmawiali o rezonansie magnetycznym jeszcze 5 lat temu, to powiedzielibyśmy, że niestety rosnąca grupa pacjentów ze wszczepialnymi urządzeniami nie może być poddawana badaniu rezonansem z uwagi na ryzyko awarii samego urządzenia, jak też ryzyko obecności artefaktów w uzyskanych obrazach. Ale w tej sferze technologia też bardzo poszła do przodu. Po pierwsze, urządzenia, które są obecnie wszczepiane, w dużej mierze są kompatybilne z polem elektromagnetycznym i mogą być bezpiecznie obrazowane. Po drugie, rozwinęliśmy sekwencje, które pozwalają na uzyskiwanie obrazów bez artefaktów.

To, co jest wyzwaniem na najbliższe lata, to przede wszystkim obrazowanie u małych pacjentów. Zdarza się, że mamy prośbę o badania pacjentów kilka dni po ich narodzinach. W takich przypadkach konieczna jest współpraca wielu specjalistów, a interpretacja obrazów jest bardzo trudna i wymaga dużego doświadczenia.

Innym dużym wyzwaniem w tej dziedzinie jest dostępność do tego badania. Tak jak w przypadku wielu procedur medycznych, dostępność jest ograniczona przede wszystkim do obszarów wielkomiejskich i do jest ograniczona długim okresem oczekiwania. Musimy starać się to niwelować i szerzyć wiedzę o rezonansie serca i możliwości jego wykorzystania wśród pacjentów i lekarzy.

