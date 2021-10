ZUS. Rewolucja w zwolnieniach lekarskich i zasiłkach. Będzie 6 zmian

Rewolucja w ZUS będzie konsekwencją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt 12 maja wpłynął do Sejmu, a 24 czerwca został uchwalony, kilka dni później ustawę przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu. Prezydent podpisał ustawę 19 sierpnia tego roku. Zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 (ustawę załączamy na końcu tekstu). Co zakłada?

Lista zmian jest długa, ale tych najważniejszych jest sześć. Dotyczą długości zwolnienia lekarskiego, czyli okresu L4, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, ale również składki zdrowotnej.

1. L4. Zwolnienie Lekarskie po nowemu. Krótsze prawo do zasiłku

- Obecnie okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie, jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni – przypomina ZUS.

Od nowego roku nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Co zmieni się w praktyce?

Obecnie, jeśli na L4 przebywaliśmy przez 90 dni, potem przez miesiąc pracowaliśmy i znów wróciliśmy na L4, to ZUS sumuje cały okres, gdy przebywaliśmy na zwolnieniu. Jeśli sumę odejmiemy od limitu 182 dni zostaje liczba dni, które można wykorzystać na L4. Co jednak istotne limit ten jest tylko na jedną chorobę. Jeśli więc zwolnienia lekarskie są z różnych przyczyn okresy nie sumują się.

To zmieni się od nowego roku. - Nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie – informuje ZUS.

- Oznacza to, że gdy ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego − do owego limitu 182 dni. Ta zmiana może więc ograniczyć prawo zwykłego Kowalskiego do pobierania świadczeń chorobowych – tłumaczy wyborcza.biz.

ZUS podkreśla natomiast, że do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

2. Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Kolejną ze zmian od 1 stycznia 2022 roku jest wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zmiana będzie spora, bo zamiast 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, miesięczny zasiłek będzie wynosił 80 proc. O zmianie przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. – informuje ZUS na swojej stronie internetowej.

To niejedyna zmiana w ZUS od nowego roku. Od 1 stycznia opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego, zmieni się także okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

3. Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Ważną zmianą od nowego roku w ZUS będzie również krótszy okres przyznawania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

- Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni - informuje ZUS.

Co jednak ważne, ta zasada nie będzie dotyczyła osób:

chorych na gruźlicę,

niezdolnych do pracy w okresie ciąży

niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne.

Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

4. Macierzyński w razie śmierci pracodawcy

Zmiany w 2022 roku obejmą też zasiłek macierzyński.

- Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od 2022 r. kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - informuje ZUS.

5. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

Kolejna zmiana dotyczy ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2022 roku nie trzeba będzie ustalać podstawy wymiaru zasiłku na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Obecnie podstawę wymiaru oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

6. Składki zdrowotne z poślizgiem a prawo do świadczeń

Ta zamiana jest ważna dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2022 roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek.

- Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków - informuje ZUS.

Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia.

Jeżeli jednak nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

