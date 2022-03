Reforma szpitalnictwa, POZ, leki i pomoc uchodźcom na EEC 2022. Ruszyła rejestracja

Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej, będące pokłosiem agresji Rosji na Ukrainę, oraz propozycje konkretnych działań gospodarczych

i społecznych, stanowiących wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli, zostaną ujęte w programie tegorocznej 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress) Największą w Europie Centralnej debatę o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Rozpoczęła się rejestracja dla uczestników EEC na stronie eecpoland.eu

W agendzie wydarzenia tradycyjnie nie zabrakło tematów związanych z ochroną zdrowia. Mowa będzie o planowanej reformie szpitalnictwa, wyzwaniach dla POZ, długu zdrowotnym, ale również o wyzwaniach, jakie stoją przed ochroną zdrowia w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy

Porozmawiamy również o rewolucji technologicznej w medycynie. Czy jesteśmy na nią przygotowani? Kim jest lekarz przyszłości?

Ruszyła rejestracja na Europejski Kongres Gospodarczy

Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie. Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, w tym firmy w różny sposób związane z Ukrainą, inwestorów, eksporterów, a także młody polski biznes, organizacje gospodarcze, samorządy i ekspertów, by podzielili się z nami pomysłami, jak skutecznie pomóc Ukrainie – dodaje.

Wyzwania dla Europy w związku z konfliktem w Ukrainie na EEC 2022

Szczególne miejsce w programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmą zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla Europy w związku z konfliktem w Ukrainie, agresywną polityką Rosji oraz zmianami w globalnej architekturze geopolitycznej. Debatujący poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Europy, w jaki sposób postępujące uniezależnianie się Europy od importu paliw kopalnych z Rosji może wpłynąć na realizację celów zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki oraz jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki.

Aktualna sytuacja w Ukrainie niesie szeroko idące skutki dla polskiej i europejskiej gospodarki. W programie Kongresu nie zbraknie analizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia będą miały na sektory związane z energetyką, logistyką, handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację i skłonność do inwestowania.

W ramach sesji pt. „#StandforUkraine – firmy, na które można liczyć” zostaną zaprezentowane podmioty, które aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom, dbając nie tylko o ich podstawowe potrzeby, ale także integrację społeczną i zawodową w Polsce.

– Od pierwszej szokowej reakcji czas przejść do zdecydowanych działań i długoterminowych planów, bo tego potrzebują zarówno walcząca Ukraina, jak i Polska oraz inne kraje europejskie. Potrzebujemy silnej polskiej gospodarki, współdziałania państwa i samorządów, a także skoordynowanych działań Unii Europejskiej i całego wolnego świata – dodaje Wojciech Kuśpik.

EEC 2022: w agendzie cyberbezpieczeństwo, zagrożenie dezinformacją

W ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano szereg debat poświęconych zagadnieniom cyfrowej transformacji gospodarki. Cyberbezpieczeństwo, zagrożenie dezinformacją, wykorzystanie sztucznej inteligencji i kryptowalut – także te zakresy digitalizacji nie pozostają obojętne w obliczu wojny. Zaproszeni goście przestawią technologie o największym potencjale i ich zastosowanie w praktyce: robotów w produkcji i usługach, chmury, internetu rzeczy, AI, VR i AR.

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy to tematy, które również dołączyły do głównych nurtów debat tegorocznego Kongresu. Po raz pierwszy w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu odbędzie się Europejskie Forum Młodych. Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie.

O ochronie zdrowia na EEC 2022 w Katowicach

W agendzie EEC 2022 tradycyjnie nie zabrakło tematów związanych z ochroną zdrowia. Mowa będzie o systemie doświadczonym pandemią, planowanej reformie szpitalnictwa, wyzwaniach dla POZ, długu zdrowotnym, ale również o wyzwaniach, jakie stoją przed ochroną zdrowia w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy.

Porozmawiamy również o rewolucji technologicznej w medycynie. Czy jesteśmy na nią przygotowani? Kim jest lekarz przyszłości? Jak algorytmy wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny? To niektóre z pytań na które postaramy się odpowiedzieć.

Ponadto będziemy dyskutowali o przemyśle farmaceutycznym, produkcji leków i zaburzeniach w łańcuchach dostaw i polskich producentach producenci leków na światowej mapie farmacji – dziś i jutro.

Dodajmy, że Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w Internecie.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.







