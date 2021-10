Reforma szpitalnictwa. Gadomski: nie planujemy centralizacji

Pierwszego dnia XVII Forum Rynku Zdrowia, 18 października, odbył się panel z udziałem ekspertów pt. "Szpitale w Polsce – cz. I. Czym zakończy się kolejna rewolucja?". W dyskusji wziął udział m.in. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

- Ustawa zakłada, że chcemy podejść do mądrej restrukturyzacji szpitala. Co to oznacza? Po pierwsze, chcemy podejść do kategoryzacji szpitali opartej na ocenie finansowej, na ocenie standingu podmiotów. Kategoryzacji od A do D – powiedzmy od tych w najlepszej sytuacji finansowej, do tych o sytuacji finansowej bardzo trudnej. Na podstawie tej kategoryzacji będą wyciągane pewne wnioski i dalsze kroki. Podmioty najlepsze, będą miały możliwość korzystać z narzędzi rozwojowych, z których nie będą mogły korzystać inne podmioty - powiedział minister.