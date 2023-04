Przepychanki z ustawą refundacyjną. Latos: DNUR po wyborach. Szmulski: projekt w Sejmie jeszcze w maju

Nie ma jednomyślności co do terminu procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej

Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia ocenia, że przed wyborami jest szansa na kilka najważniejszych zmian, a całość nowelizacji powinna być już dokonana w kolejnej kadencji Sejmu

Jednak Łukasz Szmulski z resortu zdrowia przekonuje, że jest możliwe rozpoczęcie procedowania nowelizacji ustawy na majowym posiedzeniu Sejmu

Ustawa refundacyjna. "Do tego rozwiązania próbujemy przekonywać obie strony"

Jeśli mówimy o tej kadencji, to pozostało już tylko kilka posiedzeń Sejmu, więc czasu jest niezwykle mało. Wiem, że są przygotowywane w Ministerstwie Zdrowia dwa akty prawne. Jeden dotyczy ustawy refundacyjnej, drugi - prawa farmaceutycznego - przyznał Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

Kwestie nowelizacji ustaw i działań w zakresie bezpieczeństwa lekowego były tematem dyskusji podczas Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (Warszawa, 5 kwiecień 2023 r.).

- Sprawdzałem i póki co te ustawy nie wyszły jeszcze z kancelarii premiera, więc wszystko przed nami, choć tego czasu jest bardzo niewiele. Spotykałem się z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, a także różnych organizacji zrzeszających producentów. Rozmawialiśmy na temat obecnej sytuacji, potrzeb i wymogów - dodał.

- Z tego, co wiem, cały szereg rozwiązań jest zawartych w tej ustawie. Znam postulaty i mam świadomość, że przynajmniej część tych rozwiązań, które są proponowane w ustawie i postulowane przez środowisko producentów są ważne, pilne i potrzebne. Jest pytanie otwarte, co zdążymy zrobić w tej kadencji. Z tych względów nie jestem zwolennikiem szerokiej nowelizacji ustawy refundacyjnej, tylko raczej wąskiej części, żeby teraz uporządkować to, co jest teraz najpilniejsze, najbardziej potrzebne. A następnie już po wyborach zająć się kompleksową, dużą nowelizacją. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Dodał, że "do tego rozwiązania próbujemy przekonywać obie strony".

– Mam nadzieję, że skutecznie. Bo na dobrą sprawę, według moich wyliczeń w kwietniu już na pewno nic się nie wydarzy. Jeśli nie będzie nowelizacji w maju, ewentualnie w czerwcu, to nie zdążymy. W lipcu mamy jeszcze tylko dwa posiedzenia.

Przypomniał, że ustawa jeszcze potem musi trafić do Senatu. Jeżeli będą proponowane poprawki, musi wrócić do Sejmu. Tego czasu jest ultra niewiele. Jeśli chodzi o prawo farmaceutyczne, tu też jest planowana ważna zmiana, choć ona mogłaby poczekać po wyborach. To kwestia pionizacji inspekcji i zwiększenia wynagrodzeń - mówił przewodniczący Latos.

MZ: projekt ustawy do Sejmu w maju

Inaczej na plany związane z procedowaniem ustaw patrzy resort zdrowia. - Głęboko wierzę, że posiedzenie majowe to jest to posiedzenie, na którym uda się rozpocząć procedowanie nowelizacji ustawy refundacyjnej - powiedział Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

- Jesteśmy na absolutnym finiszu procesu rządowego, już po komisji rządowego centrum legislacji. Ustawa została już przekazana w trybie obiegowym do akceptacji przez Stały Komitet Rady Ministrów. Spodziewamy się, że w pierwszym tygodniu po świętach ta ustawa zostanie przyjęta przez radę ministrów i o ile nie wystąpią jakieś niespodziewane sytuacje, wydaje się, że ten termin powinien być dotrzymany. Maj to jest ten termin, kiedy powinniśmy rozpocząć procedowanie ustawy w Sejmie - podkreślał.

Pod koniec marca resort zdrowia przedstawił kolejną już wersję projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ta wersja ma być rozpatrywana przez SKRM. Jest efektem wielogodzinnego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z różnymi interesariuszami rynku farmaceutycznego.

Jak informowały obie strony, podczas spotkania udało się porozumieć w niektórych obszarach i faktycznie z nowej wersji projektu usunięto kilka kontrowersyjnych przepisów. Kilka innych jednak pozostało i miały być przedmiotem pracy w komisji zdrowia.

Nadal nie wiemy więc, czy duża nowelizacja ustawy refundacyjnej znajdzie swój finał jeszcze w tej kadencji Sejmu, czy najbardziej pilne zmiany, w tym na przykład oczekiwane podniesienie marż, zostaną wniesione w postaci wrzutki przy okazji procedowania innego aktu prawnego.

