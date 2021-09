Protestujący piszą do wiceministra Brombera i domagają się konkretów. Czekają do niedzieli

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia • 24 września 2021 14:10

Protestujący w Białym Miasteczku medycy wystosowali w piątek, 24 września, pismo do wiceministra zdrowia Piotra Brombera. Wczorajsze rozmowy nazywają "spotkaniem technicznym". Oczekują - jak twierdzą - konkretów. "Jeśli Państwo nie macie żadnych propozycji, rozmawiajmy o naszych rozwiązaniach" - napisali do wiceministra. I dają mu termin: do niedzieli.

Protestujący medycy przed Centrum "Dialog" Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik