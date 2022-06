Protest pielęgniarek przed Sejmem. Domagają się wyższych wynagrodzeń i uznania kwalifikacji

22 czerwca pielęgniarki i położne z Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych zgromadziły się przed Sejmem w Warszawie

Protest zorganizowano w związku z pracami nad nowelizacją ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Projekt ustawy po znaczących poprawkach Senatu wrócił do Sejmu

Dziś pochylą się nad nim posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia, a 23 czerwca dokument trafi na posiedzenie plenarne

OZZPiP lobbuje za utrzymaniem senackich poprawek, w tym zaszeregowania pracowników według posiadanych kwalifikacji, podwyższenia wszystkim grupom wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i wprowadzenia przepisu gwarantującego finansowanie podwyżek

Krystyna Ptok tłumaczy, że pielęgniarki chcą, aby pieniądze na podwyżki były „znaczone”, aby nie można było ich wykorzystać na inny cel, na przykład łatanie budżetu szpitali

Kolejnym ważnym postulatem środowiska, na który zwraca uwagę szefowa związku, jest uznawanie kwalifikacji pracowników, aby nie dochodziło do sytuacji, w której będą kwalifikowani do niższych grup płacowych

Jak przyznała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przewodnicząca, jeszcze wczoraj widziała się z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, który z ramienia MZ jest odpowiedzialny za wdrożenie ustawy o wynagrodzeniach

AKTUALIZACJA. Na Komisji Zdrowia odrzucono wszystkie poprawki Senatu

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych tłumaczyła, że pielęgniarki chcą, aby pieniądze na podwyżki były „znaczone”, aby nie można było ich wykorzystać na inny cel.

- Aby były wyodrębnione w budżecie szpitala, podmiotu leczniczego. Ponieważ, jeśli trafią do jednej puli pieniędzy za świadczenia, to może dojść do sytuacji, że pracownicy tych pieniędzy nie dostaną. My widzimy te niebezpieczeństwa zaszyte w ustawie, bo mamy doświadczenia po dodatku zembalowym, który miałyśmy dotychczas. Wiemy, że pracodawcy często nie wypłacali go w pełnych kwotach i mamy w naturalny sposób, jako związki zawodowe, prawo mieć ograniczone zaufanie do pracodawców – wyjaśniła.

Dodała, że pielęgniarki chcą gwarancji podwyżek dla pracowników.

- Należy usunąć artykuł 5a z nowelizacji ustawy, który pozwala pracodawcom degradować pracowników od 1 lipca. Dam przykład: jako pielęgniarka wykształcona w poprzednim systemie mogę mieć studia magisterskie pięcioletnie jednolite po liceum medycznym, a pracodawca powie: „ja panią kwalifikuje do grupy 6 i traktuję, że pani ma liceum medyczne skończone”. To jest ta pułapka – wyjaśniła Ptok.

Szefowa OZZPiP wskazała, że gwarancje dla pracowników są konieczne, inaczej niektórzy pracodawcy mogą próbować pieniędzmi na podwyżki łatać budżet szpitali. Kolejnym ważnym postulatem środowiska, na który zwraca uwagę, jest uznawanie kwalifikacji.

- Mamy obowiązek ustawowy kształcenia się, to wynika z naszej ustawy zawodowej, więc jeśli mam tytuł magistra i specjalizację, to uważam, że tę wiedzę wykorzystuję w procesie pracy i chcę, żeby mi za to płacono – podkreśliła.

Ptok: ministerstwo nie słucha środowiska, gdyby słuchało, nas by tutaj nie było

Krystyna Ptok odniosła się również do słów ministra zdrowia, który mówił, że protest pielęgniarek jest bezzasadny i nie ma poparcia.

- Wczoraj Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowisko, państwo pewnie już wiecie, jakie to poparcie jest, są jeszcze inne zawody, które popierają, ale są też tacy, którzy są zadowoleni z tych podwyżek i ja to rozumiem – komentowała. Dodała jednak, że OZZPiP widzi „niebezpieczeństwa” zawarte w ustawie, na które zwracają uwagę prawnicy i w związku z tym chce związek zabezpieczyć prawa pracowników.

Na sugestię, że w Sejmie niektórzy nawet nie będą wiedzieli, czego dotyczą głosowania, Ptok przypomniała, że „tak było w ubiegłym roku”.

- Dlatego w tym roku wykonałyśmy ogromną pracę. Były pisma Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, były pisma Związku Zawodowego Pielęgniarek, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pisaliśmy do posłów, później do senatorów, teraz ponownie skierowaliśmy pismo do posłów – dodała.

Szefowa OZZPiP przyznała, że protestujący nie mają złudzeń, że wyjdzie do nich minister zdrowia, a wybierają się na Komisję Zdrowia.

- Nasze stanowisko jest niezmienne, mam makulaturę pism kierowanych do ministra zdrowia. Mogę powiedzieć, że Ministerstwo nie słucha tego środowiska, bo gdyby słuchało, to nas by tutaj nie było. Żadnych ustępstw po stronie Ministerstwa, ustępstwa mają być po stronie grupy zawodowej, która swoje oczekiwania artykułuje od roku ubiegłego i od momentu wejścia w życie ustawy – podsumowała.

Dorota Gardias: pielęgniarstwo i położnictwo to jest wartość, o którą warto walczyć

W trakcie protestu do pielęgniarek i położnych zwróciła się Dorota Gardias, przed laty przewodnicząca związku, a obecnie przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

- Dziękuję wam za to, że walczycie o lepszą i bezpieczną przyszłość dla tych, którzy przyjdą do pracy w kolejnych latach. Wasz czas, energia i trud, który wkładacie w działalność związkową, będzie wytyczać ścieżki młodym kobietom i mężczyznom kreślącym swoje plany zawodowe. Pamiętajcie o jednym: protestowaliśmy, protestujemy i będziemy protestować w kolejnych latach. Jesteśmy właśnie po to, aby reprezentować nasze koleżanki i naszych kolegów. Niech was nie zniechęcają wszelkie stawiane nam od kilkudziesięciu lat bariery. Musimy mieć na uwadze, że naszą rolą, rolą związkowców jest przełamywanie właśnie tych barier. Pielęgniarstwo i położnictwo to jest wartość, o którą warto walczyć – powiedziała.

Dodała, że zawsze będzie „jakaś ustawa, jakieś rozporządzenie, które wymagać będzie poprawek, jakaś decyzja podejmowana na różnych szczeblach będzie wymagać sprzeciwu”.

- Ktoś powie, że to się nie opłaca. Często słyszę glos tych, którzy próbują związkową misję przeliczyć, zmierzyć i w kółko oceniać i osądzać. Jako przewodniczą Forum Związków Zawodowych chcę wam powiedzieć, że nie wszystko warto, co się opłaca. Czasem się nie opłaca, a warto – podkreśliła.

Szefowa OZZPiP Krystyna Ptok pokazuje kartę, którą otrzymają pielęgniarki. Każda sprawdzi, jak głosowali poszczególni posłowie.

Fot. PTWP

Protest rozpoczął się o godzinie 10. Jak zapowiedziała szefowa OZZPiP demonstracja została zgłoszona do 23 czerwca do godz. 24.,jednak jak zastrzegła "sytuacja jest dynamiczna".

Czym jest ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia?

Od 1 lipca mają obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia, określone w znowelizowanej ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów czy personel pomocniczy.

Co ważne, nowa tabela płac określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe, natomiast nie mogą być niższe niż te określone w dokumencie.

Według założeń Ministerstwa Zdrowia po 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto. Natomiast najniższa będzie na poziomie 3 680,64 zł brutto. Z kolei koszt wejścia w życie zmian określono na około 7 mld zł.

Pielęgniarki chcą wyższych wynagrodzeń, ale nie tylko

Projekt ustawy o wynagrodzeniach jeszcze pod koniec maja został przyjęty bez zmian przez Sejm, następnie trafił do Senatu, gdzie uchwalono ponad 22 istotnych poprawek.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych chce utrzymania kilkunastu z nich, w tym zaszeregowania pracowników według posiadanych kwalifikacji, podwyższenia wszystkim grupom wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 0,25 i wprowadzenia przepisu gwarantującego finansowanie podwyżek.

OZZPiP jako najważniejsze poprawki Senatu wymienia:

poprawkę nr 9 - uznanie posiadanych kwalifikacji , czyli przypisanie pracowników do grup współczynników pracy według kwalifikacji posiadanych, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym, co zabezpieczyć ma przed samowolną degradacją pracowników przez pracodawców;

, czyli przypisanie pracowników do grup współczynników pracy według kwalifikacji posiadanych, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym, co zabezpieczyć ma przed samowolną degradacją pracowników przez pracodawców; poprawkę nr 2 - bezzwłoczne uznanie przez pracodawców podwyższenia kwalifikacji , co w praktyce miałoby oznaczać podnoszenie wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji zawodowych, a nie raz w roku;

, co w praktyce miałoby oznaczać podnoszenie wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji zawodowych, a nie raz w roku; poprawki nr 4 i 7 - zabezpieczenie zmian w umowach o pracę , czyli wykreślenie przepisów pozwalających na wręczanie aneksów do umów i samowolną degradacją pracowników przez pracodawców;

, czyli wykreślenie przepisów pozwalających na wręczanie aneksów do umów i samowolną degradacją pracowników przez pracodawców; poprawka nr 8 - gwarancja finansowania podwyżek . Chodzi o wprowadzenie przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jak w roku 2021;

. Chodzi o wprowadzenie przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jak w roku 2021; poprawki nr 10, 12, 13, 15, 16 oraz od 18 do 22 - podnoszące o 0,25 współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych. Podwyżki, co podkreślają pielęgniarki, w ocenie Senatu są swoistą tarczą antyinflacyjną dla pracowników ochrony zdrowia. Inicjatywa Senatu uwzględniła fakt, iż przyjęte 5 listopada 2021 r. ustalenia finansowe co do wysokości minimalnych płac po siedmiu miesiącach zdezaktualizowały się i faktyczny wzrost wynagrodzeń będzie w rzeczywistości znacznie niższy od uzgodnionego, ze względu na bardzo wysoką inflację.

Poprawki dotyczące podniesienia współczynników w siatce płac o 0,25 - jak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia - dwukrotnie zwiększą koszt podwyżek w tym roku z 7 do około 14 mld zł.

Podwyżki od 1 lipca 2022 dla medyków. Takie pensje ustaliło Ministerstwo Zdrowia

Przypomnijmy, że zaproponowana w projekcie ustawy przez Ministerstwo Zdrowia tabela płac i nowe współczynniki pracy od 1 lipca 2022 wyglądają następująco:

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto; Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto; Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto; Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto; Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto; Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto; Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto; Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto; Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto, Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

