Protest medyków i Białe Miasteczko. Dzień drugi. Czy premier wyjdzie do protestujących?

Białe Miasteczko w alejach Ujazdowskich, tuż przed Kancelarią Premiera, zostało wybudowane w niedzielę, 12 września

Medycy rozstawili tu namioty i zapowiedzieli, że zostaną przed KPRM aż do spełnienia postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Noc z 11 na 12 września w Białym Miasteczku spędziło około 30 osób. Czy do protestujących wyjdzie dziś premier Mateusz Morawiecki? Nie wiadomo

Dodajmy, że w sobotę, 11 września, przez Warszawę przeszła jedna z największych demonstracji medyków i pracowników niemedycznych w historii. W proteście wzięło udział ponad 30 tys. osób

Protest medyków i pracowników niemedycznych. Dzień drugi

Niedziela, 12 września to drugi dzień działania Białego Miasteczka 2.0 przed Kancelarią Premiera w Alejach Ujazdowskich. Namioty rozstawiono tu zaraz po sobotnim proteście medyków.

W sobotę otwierała je Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, a także pielęgniarka, która była jedną z "twarzy" białego miasteczka pielęgniarek w 2007 roku.

- 14 lat temu zbudowaliśmy pierwsze Białe Miasteczko. Niech to Białe Miasteczko 2.0 będzie teraz świątynią dialogu i oazą prawdy. Strzeżcie to miasteczko od wszelkich chorób toczących debatę publiczną. Współpracujcie, nie rezygnujcie z obranej drogi - mówiła.

Wcześniej Gardias apelowała do premiera.

- Panie premierze, zrobił pan wszystko, a może i więcej, ażeby doprowadzić medyków do granicy wytrzymałości. Stan wyjątkowy w polskich szpitalach trwa od bardzo długiego czasu. Nie trzeba było do tego podpisu prezydenta. Wystarczyło z jednej strony klaskać medykom, a z drugiej traktować ich tak, jak ich pan potraktował. Nie zdziwiłabym się, gdyby pan wokół szpitali rozwinął drut kolczasty, a w mediach dziękował medykom za pracę. To byłoby w pańskim stylu - powiedziała.

Białe Miasteczko przed KPRM do skutku

Komitet Protestacyjno-Strajkowy zapowiada, że Białe Miasteczko przed KPRM zostanie do skutku, czyli aż do spełnienia postulatów protestujących.

- Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi i dumni - przekazali wczoraj medycy.

Białe Miasteczka 2.0 ‼️❤️

W sobotę wieczorem w miasteczku odbyła się pierwsza konferencja prasowa, dziś - w niedzielę - planowana jest kolejna. Poza tym w namiotach będzie się sporo działo. 12 września to Dzień Pielęgniarstwa i Położnictwa. W programie są porady pielęgniarek i położnych, wystawa plakatów oraz badania profilaktyczne. Poniedziałek, 13 września, to Dzień Psychiatrii i Psychiatrii Dziecięcej.

12 września w Białym Miasteczku 2.0 :

: 10:00 Konferencja prasowa

Konferencja prasowa 10:30 Spotkanie z Krystyną Ptok, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Mariolą Łodzińską, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie z Krystyną Ptok, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Mariolą Łodzińską, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 10:00-18:00 Badania profilaktyczne dla wszystkich chętnych

Protest medyków w Warszawie. W manifestacji wzięło udział ponad 30 tys. osób

