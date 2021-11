Prof. Zajkowska: czekamy na restrykcje. System jest na granicy wydolności

Goszcząca w programie Newsroom WP prof. Zajkowska podkreślała potrzebę ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19, ponieważ system ochrony zdrowia jest na granicy wydolności

Zdaniem pani prof. wprowadzenie paszportów covidowych wzorem innych krajów Europy jest koniecznością

- Ograniczenie transmisji między osobami niezaszczepionymi to jest jeden z elementów walki z pandemią - wyjaśniała prof. Zajkowska

- Obostrzenia, czyli ograniczenie transmisji między osobami niezaszczepionymi to jest jeden z elementów walki z pandemią i widzimy, że bardzo skutecznie działa to zarówno w Niemczech, we Francji, czy niemalże we wszystkich krajach europejskich - podkreślała w programie Newsroom WP prof. Joanna Zajkowska.

- Dlatego oczekujemy paszportów covidowych. Jest to źle nazywane restrykcjami, a jest to po prostu ochrona osób niezaszczepionych, które stanowią większość pacjentów w oddziałach covidowych - dodawała.

Ekspertka chorób zakaźnych podkreślała także istotę szczepień przeciw COVID-19 oraz przestrzeganie obostrzeń, ponieważ do zakażeń może dochodzić zanim jeszcze pojawią się objawy koronawirusa.

- Takie są prawa epidemii, że szczepienia to jest najskuteczniejsza broń, która ogranicza nam liczbę pacjentów hospitalizowanych. Istotne jest też zmniejszenie transmisji, czyli przede wszystkim ograniczenie interakcji między nami poprzez ograniczenie kontaktów, przestrzeganie zaleceń, o których wszyscy wiemy, czyli utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek - tłumaczyła prof. Zajkowska.

- Osoba zakażona zakaża zanim jeszcze pojawią się objawy kliniczne. W związku z tym czasami jesteśmy tacy dosyć beztroscy, nie egzekwujemy tych maseczek, a one naprawdę są istotne - podkreślała.

Czy zdaniem profesor kolejny lockdown jest nieunikniony?

- Forma lockdownu taka jak była, czyli pełnego zamknięcia w domach jest zbyt restrykcyjna, ponieważ dużo osób jednak jest zaszczepionych. Natomiast, żeby zachęcić do szczepień i zwolnić przyrost ciężkich zachorowań, to ograniczenia dla osób niezaszczepionych wydają się być koniecznością - mówiła.

- Mamy dużo zakażeń, tych zakażeń przyrasta, natomiast to co jest najbardziej smutne i przykre, to jest liczba zgonów. Proporcje zgonów wskazują, że tych przypadków zakażeń mamy więcej niż wykrytych i rejestrowanych, czyli możemy się spodziewać że transmisja wirusa jest bardziej intensywna niż to wynika z wykrywanych przypadków. Czekamy na restrykcje, ponieważ system jest na granicy wydolności - podkreśliła profesor.

