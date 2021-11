Prof. Simon: Rada Medyczna zarekomendowała premierowi lokalne lockdowny

Sprawdź: Koronawirus. 23 listopada. Rekordowy wzrost hospitalizacji. Ogromna liczba zgonów

Prof. Krzysztof Simon w rozmowie dla "Newsroom" wspomniał o wirtualnym spotkaniu Rady Medycznej z premierem w niedzielę 21 listopada. Zdaniem eksperta rozmowa była owocna, a członkowie RM przekazali istotne rekomendacje dotyczące dalszych działań pandemicznych.

Jak stwierdził prof. Simon, najważniejszą zasadą, jaka powinna zostać wprowadzona to ostrzejsze egzekwowanie obecnych przepisów.

- Wiele rzeczy rekomendowaliśmy. Po pierwsze lokalne lockdowny, jakby było zaostrzenie sytuacji. Nie zgadzaliśmy się z sytuacją, jaka panowała w lubelskim i podlaskim, bo były pozostawione same sobie. Po drugie nie zwiększamy łóżek, bo to jest post factum – trzeba zrobić wszystko, by ograniczyć napływ tych pacjentów - powiedział.

- Absolutnie przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych. Natomiast po trzecie rozszerzenie szczepień, gdzie się da. Myśleliśmy także o tym, by skrócić czas oczekiwania na trzecią dawkę dla osób po 50 roku życia - podkreślił ekspert.

- Dzisiaj odnotujemy poniżej 20 tys. Natomiast ostatniej doby dość duża zmiana, jeśli chodzi o zajętość łóżek. Ostatniej doby przybyło prawie 1000 pacjentów z covidem na łóżkach szpitalnych - powiedział 23 listopada w Newsroomie WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodał dziś Ministerstw Zdrowia będzie raportowało prawie 400 zgonów.

Jak wyliczał Andrusiewicz w związku z dużym wzrostem liczby hospitalizacji do systemu „dostawiono” około 1000 łóżek covidowych. Aktualnie poziom zajętości jest na poziomie 75 proc.

- Cały czas podkreślamy: niestety pacjenci za późno udają się do lekarza, za późno informują stacje pogotowia o swoim samopoczuciu i mamy w tej chwili sytuację, w której w granicach 70 proc. pacjentów zabieranych przez karetki pogotowia to są już pacjenci z obniżoną saturację, często znacznie obniżoną saturację na poziomie poniżej 80 proc. Taki pacjent trafiający do szpitala to już jest z podłączane pod tlen, ale niejednokrotnie również pod respirator - podkreślał.