Prezes URPL ws. ogłoszenia nowej ustawy. Po nowemu rejestracja wyrobów medycznych. A opłaty?

Prezes URPL Grzegorz Cessak wydał oficjalny komunikat dotyczący ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych. Wyjaśnił, co oznacza wejście w życie nowych przepisów wobec rejestracji wyrobów medycznych.

Ustawa wejdzie w życie 26 maja, z wyjątkiem przepisów:

reklamy wyrobów, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku,

krajowych wykazów dystrybutorów, podmiotów importujących wyroby do działalności zawodowej oraz producentów wyrobów na zamówienie, które wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2023 roku.

Wejście w życie ustawy oznacza, że od dnia 26 maja 2022 roku dopuszczalna jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu. Natomiast wszelkie obowiązki dotyczące aktualizacji zgłoszeń i powiadomień przesłanych do Urzędu oraz informowania o zaprzestaniu działalności pozostają aktualne do końca 2030 roku – czytamy w komunikacie.

Prezes przypomniał jednocześnie, że do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie opłat, wszystkie opłaty pozostają na dotychczasowych poziomach.

Nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych

Przypomnijmy: wspomniana ustawa dostosowuje polskie prawo do rozwiązań unijnych. Zmierza też do kompleksowego uregulowania i usprawnienia rynku wewnętrznego wyrobów medycznych, a także wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, uwzględniając małe i średnie przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Po raz pierwszy też ustawa reguluje zasadę reklam wyrobów medycznych – owe regulacje wejdą w życia z początkiem przyszłego roku.

Ze względu na przepisy nie będzie można m.in. "wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód".

Co zmienia nowa ustawa o wyrobach?

Zgodnie z nową ustawą o wyrobach prezes URPL będzie mógł m.in. żądać informacji o wyrobach medycznych od instytucji zdrowia publicznego oraz podmiotów, które je stosują bądź nimi obracają. Będzie to dotyczyć zarówno wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie i ich producentów.

Tym samym prezes URPL będzie mógł prowadzić kontrolę w instytucjach, zakazywać wprowadzenia do obrotu i wycofywać z obrotu wyroby medyczne, które nie spełniają wymogów.

Ustawa wprowadzi m.in.:

obowiązek przekazywania deklaracji zgodności,

instrukcji użytkowania i oznakowań,

materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Powyższe obowiązki będą dotyczyć np. wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, podmioty zestawiające wyroby medyczne czy podmioty sterylizujące systemy bądź zestawy zabiegowe.

