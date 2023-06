Premierowy odcinek programu "Miodowa 15". Gośćmi Patryk Słowik i Krzysztof Jakubiak

Program "Miodowa 15" to nowy format wideo, który powstał z myślą o zbliżających się wyborach parlamentarnych

Jakie pomysły na uzdrowienie systemu będą miały poszczególne partie polityczne i czy wyborcy to kupią?

Kto zasiądzie w gabinetach budynku przy ul. Miodowej 15, jaki będzie skład nowego Ministerstwa Zdrowia?

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukali wraz z naszymi gośćmi: politykami, ekspertami zdrowotnymi i dziennikarzami, którzy piszą nie tylko o zdrowiu

Czy zdrowie pociągnie kampanię wyborczą?

W premierowym odcinku programu wystąpili Patryk Słowik oraz Krzysztof Jakubiak. - Zdrowie będzie istotne w kampanii wyborczej, ale tylko w tej sferze obietnic, natomiast w warstwie merytorycznej dyskusji, ochrona zdrowia raczej nie zaistnieje - uważa Krzysztof Jakubiak. - Też tak myślę, bo w kampanii decydują emocje, a tutaj tych emocji nie jest tak dużo. Tzn. wszyscy widzą, że jest źle i nie wierzą, że będzie lepiej - mówi Patryk Słowik.

W programie rozmawialiśmy m.in. o pieniądzach oraz o tym czy w ostatnich latach zwiększyła się dostępność do świadczeń zdrowotnych. Minister zdrowia pokazuje skok w wydatkach na ochronę zdrowia o ok. 100 mld, ekonomiści odpowiadają, że to kreatywna księgowość.

- Ale to nie o to chodzi, czy jest to kreatywna księgowość czy nie. Wszyscy skupiają się na liczbach, a mało skupiamy się na tym co dostajemy w zamian. Jest jakiś słupek pokazany: tu było tyle miliardów, nagle jest tyle miliardów, jeden słupek mały, drugi wielki, tylko pytanie co my dostajemy za to, jak wygląda koszyk, jakie usługi pacjent za to dostaje? - odpowiada Słowik. - Ostatnio słyszałem słowa wiceministra Brombera, który mówi, że pieniądze nie są już kłopotem w ochronie zdrowia. Wydaje mi się, że jednak są cały czas kłopotem, gdyby pieniędzy było więcej dałoby się lepiej nimi zarządzić - uważa dziennikarz.

- Walutą w ochronie zdrowia nie są pieniądze, walutą są tzw. świadczenia i nie jest istotne, ile pieniędzy wydajemy, ale ile świadczeń kupujemy. Wzrost z 70 na 160 mld nie oznacza, że sfinansowano więcej wizyt, więcej operacji, więcej leków. Sfinansowano tyle samo, więc moim zdaniem nie mamy powodów, żeby mówić o jakimkolwiek progresie w ochronie zdrowia - uważa Krzysztof Jakubiak.

Dziennikarzy pytaliśmy także o to, czy temat tzw. darmowych leków pociągnie kampanię wyborczą, czy lekarze wykształceni na uczelniach w małych ośrodkach będą chcieli leczyć w szpitalach powiatowych, czy minister zdrowia powinien mieć mocniejsze umocowanie w rządzie i czy kolejny szef resortu zdrowia również nie będzie lekarzem. I o to na koniec programu założyliśmy się. Kto jak obstawił? Zapraszamy do oglądania programu.

"Miodowa 15" także podczas Forum Rynku Zdrowia

Program "Miodowa 15" będzie emitowany na portalu Rynek Zdrowia oraz w mediach społecznościowych. Pod taką też nazwą odbędzie się sesja inaugurująca Forum Rynku Zdrowia (16 i 17 października w Warszawie). Tegoroczne Forum odbywać się będzie w kulminacyjnym momencie wyborów.

- Zarówno inauguracja, która będzie podsumowaniem naszych kilkumiesięcznych rozmów, jak i cała konferencja, będzie Road Mapą dla zdrowia na kolejne lata. Razem z naszymi ekspertami przygotujemy zbiór rekomendacji dla nowego ministra zdrowia. A nowością będzie Zdrowotny Hyde Park, scena otwarta, do tworzenia której już dzisiaj Państwa zapraszamy - podsumowuje Paulina Gumowska.

